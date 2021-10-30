В НХЛ такого не было никогда. Вратарь «Коламбуса» попросил партнеров не забивать Шестеркину в конце матча

Голкипер «Джекетс» Элвис Мерзликинс выразил уважение игре вратарю «Рейнджерс», попросив команду не атаковать на последних секундах, чтобы Игорь оформил «сухарь»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Строум — 1 (Панарин, Лундквист), 12:29 — 1:0. Лафренье — 3 (Фокс), 15:31 — 2:0. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 41:19 — 3:0. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 51:23 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (13+14+10) — 31 (12+7+12).

Наши: Панарин (21.00/2/+1) — Гавриков (20.39/0/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В НХЛ день российских вратарей. Илья Самсонов из «Вашингтона» засушил «Аризону», отразив все 16 бросков. Продлил личную победную серию до шести матчей Сергей Бобровский. Его «Флорида» в первом матче без главного тренера Джоэля Кенневилля в овертайме дожала «Детройт» и по-прежнему идет без потери очков. Отыграл на ноль Игорь Шестеркин, который помог «Рейнджерс» крупно переиграть «Коламбус» (4:0).

Ньюйоркцы разобрались с «Блю Джекетс» уверенно. Уже в первом периоде Райан Строум и Алексис Лафренье создали комфортный задел, а в третьем отрезке Крис Крайдер оформил дубль и окончательно похоронил шансы соперника на успех. Нельзя не отметить три голевые передачи Артемия Панарина, которыми он поздравил себя с 30-летним юбилеем. Пока россиянин чаще выступает в роли плеймейкера. У Артемия только один гол в восьми матчах, но разве к нападающему могут быть вопросы, когда он так щедро ассистирует партнерам?

Запомнился матч «Коламбуса» и «Рейнджерс» поступком вратаря «Блю Джекетс» Элвиса Мерзликинса. За 20 секунд до конца встречи при счете 0:4 голкипер призвал игроков не бежать в атаку, а подержать шайбу в своей зоне. Чтобы вратарь ньюйоркцев Игорь Шестеркин оформил первый «сухарь» в сезоне. За пару секунд до финальной сирены Элвис одобрительно поднял клюшку вверх, выразив респект россиянину.

This was super cool by Elvis Merzlikins. With Igor Shesterkin about to post a shutout, Merzlikins tells his team to hold back & then raises his stick to salute Igor pic.twitter.com/YloRKmj10W — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 30, 2021



Кому-то поступок Мерзликинса покажется странным. Как можно просить команду не атаковать и отсиживаться в своей зоне? Что противоречит спортивному принципу хоккея. А это и называется вратарская солидарность. Шестеркин был хорош. Отразил 31 бросок, сделал несколько крутых сейвов, достойных хит-парадов. Игорь заслужил «сухарь» — и Мерзликинс понимал это как никто другой. В жесте латвийца читается посыл: «Игорь, сегодня ты отыграл великолепно».

Гол в концовке «Коламбусу» никак бы не помог. Шансов отыграться уже не было. Нет разницы — проиграть 0:4 или 1:4. Два очка при любом раскладе достались бы ньюйоркцам, которые были лучше соперника. Только зануды станут осуждать Элвиса за призыв сохранить шайбу в зоне. И обратите внимание, что партнеры послушали вратаря. Для меня это сигнал, что Мерзликинса уважают в коллективе — и команда готова идти за вратарем.

Шестеркина признали второй звездой игрового дня. Не скупился на комплименты вратарю главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. Специалист признал, что Игорь — лучший игрок команды с начала сезона. С тренером сложно не согласиться. Голкипер подтвердил свой высокий уровень.

Igor Shesterkin with his third career shutout, stopping all 31 of the Columbus shots in a 4-0 victory!#NYR pic.twitter.com/yN3XvdcnWG — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 30, 2021



— Он невероятен, потрясающе играет. Он весь сезон наш лучший игрок. В начале матча соперник мог повести в одну или две шайбы, но он сделал несколько ключевых сейвов. Впечатляет то, как он останавливает шайбу. Шестеркин — сильный и атлетичный. Кажется, что все летит точно ему в грудь. Он один из лучших вратарей в НХЛ, в этом нет сомнений, — приводит слова Галлана официальный сайт клуба.

Шестеркин и без помощи Мерзликинса закончил бы матч на ноль. «Коламбус» 59 минут и 40 секунд стучался в закрытую дверь — сомневаюсь, что в концовке «Блю Джекетс» сообразили бы первую шайбу. Так что не согласен с теми, кто называет поступок Элвиса медвежьей услугой. Голкипер признал крутость россиянина, который превзошел его в личной дуэли. Выразил респект за надежную игру и отметил, что Игорь заслужил «сухарь». Поступок Мерзликинса вызывает только уважение.