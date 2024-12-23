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Сегодня, 00:20

Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» победила «Рейнджерс» на выезде
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Петр Кочетков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Каролина» выиграла на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.
Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).
Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).
22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Считалось, что ближе всех к голевым действиям в НХЛ среди голкиперов — россиянин Игорь Шестеркин. И не просто так: он уже забивал в МХЛ, а после неоднократно пытался поразить ворота дальними бросками и в лучшей лиге мира. Кроме того, его передачи под синюю линию неоднократно помогали ловить соперника на пересменке. Но в очном матче его вчистую переиграл другой российский голкипер.

«Рейнджерс» Шестеркина сейчас находятся в «крутом пике». После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках от зоны плей-офф.

Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».

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Сегодня даже хорошая игра российского голкипера (более 93% отраженных бросков) не помогла команде из Нью-Йорка. А всему виной уже другой российский голкипер — из «Каролины».

Датчанин Фредерик Андерсен своими травмами делает все, чтобы Петр Кочетков закрепился в роли первого номера «Харрикейнс», но у того не все получается. Даже в этом сезоне россиянин все никак не мог выйти на показатель в 90% отраженных бросков. Зато все в порядке с атакой.

При счете 1:1 Кочетков разогнал атаку, которую завершил Джек Рословик. А в самой концовке голкипер ассистировал Себастьяну Ахо, когда финн забрасывал в пустые ворота. Так, вратарь умудрился набрать два (!) очка за один матч. Мало того, и со своей основной работой Кочетков справился идеально: отбил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Забавная ситуация, что Кочетков не попал в тройку лучших игроков матча по версии НХЛ. Там оказался даже Игорь Шестеркин, но Петру места не нашлось.

Но вряд ли Кочеткова это сильно опечалит: у его команды два очка, у него самого сегодня два очка, а «Харрикейнс», в отличие от «Рейнджерс», не надо переживать по поводу попадания в плей-офф. Вопрос один: когда российский вратарь уже догонит Гретцки?

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Дмитрий Орлов
Игорь Шестеркин
Петр Кочетков
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 33 21 12 43
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 33 16 17 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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