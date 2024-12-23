Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.
Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).
Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).
22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Считалось, что ближе всех к голевым действиям в НХЛ среди голкиперов — россиянин Игорь Шестеркин. И не просто так: он уже забивал в МХЛ, а после неоднократно пытался поразить ворота дальними бросками и в лучшей лиге мира. Кроме того, его передачи под синюю линию неоднократно помогали ловить соперника на пересменке. Но в очном матче его вчистую переиграл другой российский голкипер.
«Рейнджерс» Шестеркина сейчас находятся в «крутом пике». После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках от зоны плей-офф.
Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».
Сегодня даже хорошая игра российского голкипера (более 93% отраженных бросков) не помогла команде из Нью-Йорка. А всему виной уже другой российский голкипер — из «Каролины».
Датчанин Фредерик Андерсен своими травмами делает все, чтобы Петр Кочетков закрепился в роли первого номера «Харрикейнс», но у того не все получается. Даже в этом сезоне россиянин все никак не мог выйти на показатель в 90% отраженных бросков. Зато все в порядке с атакой.
При счете 1:1 Кочетков разогнал атаку, которую завершил Джек Рословик. А в самой концовке голкипер ассистировал Себастьяну Ахо, когда финн забрасывал в пустые ворота. Так, вратарь умудрился набрать два (!) очка за один матч. Мало того, и со своей основной работой Кочетков справился идеально: отбил 22 из 23 бросков по своим воротам.
Забавная ситуация, что Кочетков не попал в тройку лучших игроков матча по версии НХЛ. Там оказался даже Игорь Шестеркин, но Петру места не нашлось.
Но вряд ли Кочеткова это сильно опечалит: у его команды два очка, у него самого сегодня два очка, а «Харрикейнс», в отличие от «Рейнджерс», не надо переживать по поводу попадания в плей-офф. Вопрос один: когда российский вратарь уже догонит Гретцки?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|2
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|3
|Каролина
|33
|21
|12
|43
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|5
|Оттава
|33
|18
|15
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|- : -
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -