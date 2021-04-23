Российский защитник почти лишил «Рейнджерс» шансов на плей-офф. Панарин забил, но это не помогло

Иван Проворов из «Филадельфии» стал третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Смит — 4 (Миллер, Хытил), 9:55 — 1:0. ван Римсдайк — 15 (бол., Конекны, Проворов), 35:56 — 1:1. ван Римсдайк — 16 (бол., Проворов, Хэйс), 50:29 — 1:2. Ворачек — 9 (Кутюрье, Гостисбеер), 54:07 — 1:3. Панарин — 17 (Фокс, Зибанежад), 58:00 — 2:3.

Нереализованный буллит: Фараби (Ф), 39:05 (Вратарь).

Вратари: Шестеркин (57:54 — 58:00, 58:26) — Эллиотт.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (14+11+10) — 36 (11+14+11).

Наши: Бучневич (19.21/4/0), Кравцов (10.14/1/+1), Панарин (22.46/4/+1) — Проворов (22.18/5/-1).

23 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Потерпев разгромное поражение 6:1 от «Айлендерс» в последнем матче, игроки «Рейнджерс» для сохранения борьбы за попадание в плей-офф должны были любыми силами побеждать «Филадельфию», которая проводит не самый выдающийся отрезок в чемпионате, чередуя серии поражений с победами с разницей в одну шайбу. Последняя победа «Флайерз» с разницей в две или более шайб датирована 28 февраля, когда со счетом 3:0 было повержено «Баффало».

«Рейнджерс», как и полагается фавориту, начали матч с атак на ворота противника, но потрясающая игра Брайана Эллиотта, ставшего в итоге первой звездой матча, не позволила «рейнджерам» уже на стартовых минутах выйти в лидеры. И все-таки первая шайба не заставила себя долго ждать. Команда из Нью-Йорка получила право на игру в большинстве, в течении двух минут кружила вокруг ворот Эллиота, но выйти вперед смогла сразу после того, как команды стали играть в равных составах. Смит оказался без опеки в круге вбрасывания и прицельным броском поразил ворота «Филадельфии»

В начале второго периода казалось, что «Рейнджерс» не упустят преимущество и будут лишь увеличивать отрыв в счете, но всё тот же Эллиотт раз за разом не давал шайбе залететь в свои ворота. Отдельного упоминания заслуживает сэйв голкипера после броска Артемия Панарина в упор практически по пустым воротам при игре в большинстве.

В конце концов, уверенность своего вратаря передалась другим игрокам, «Филадельфия» заметно прибавила в движении и вынудила «Нью-Йорк» начать удаляться, чем успешно с передачи Ивана Проворова воспользовался Джеймс Ван Римсдайк, лицом отправив шайбу в сетку ворот Игоря Шестеркина.

Третий период запомнился обоюдоострой игрой, где на первое место вышла дисциплина. Защитник «Рейнджерс» Ки-Андре Миллер заработал четырехминутное удаление и позволил Ван Римсдайку оформить дубль. И снова ассистентом выступил Проворов!

Получив преимущество в счете, «Филадельфия» не стала останавливаться, и Якуб Ворачек отличился в равных составах, сделав счет 3:1. За две с небольшим минуты до свистка об окончании третьего периода хозяева заменили вратаря на шестого полевого, и Артемий Панарин с передач Зибанеджада и Фокса забросил свою семнадцатную шайбу в сезоне.

Потерпев поражение в двух последних играх, «Рейнджерс» теперь отстают от идущего четвертым и имеющего две игры в запасе «Бостона» на восемь очков. И можно утверждать, что четверка плей-офф Восточного Дивизиона определилась. Битва за итоговое распределение мест и формирование пар плей-офф еще впереди, интрига закручена так, что любая команда из лидеров может занять любое место с первого по четвертое. «Филадельфия «и «Нью-Йорк Рейнджерс» же, похоже, между собой определят, кто займет пятое место. Следующая, восьмая встреча в сезоне между этими командами состоится 24 апреля.