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«Понимаю, почему он отказался от 88 миллионов». Панарин и Шестеркин тащат «Рейнджерс»

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Игорь Шестеркин (справа) в матче против «Детройта».
Фото USA Today Sports
«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграли «Детройт» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Джонс), 11:45 — 1:0. Ларкин — 2 (Холл, Кейн), 19:58 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 37:05 — 2:1. Смит — 1 (Зибанежад), 44:51 — 3:1. Зибанежад — 1 (п.в., Панарин, Труба), 58:38 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Лайон (57:16 — 58:38).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (10+10+8) — 32 (9+14+9).
Наши: Панарин (20.37/1/+1) — Тарасенко (14.47/3/0).
15 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17 510 зрителей.

В первых матчах сезона у «Рейнджерс» лучше всего получается то, что как раз и подвело команду в серии с «Флоридой» в прошлом плей-офф — игра в атаке. Сначала пострадал вратарь «Питтсбурга», пропустивший шесть шайб. Затем голкипер «Юты» — пять голов. Теперь настала очередь «Детройта».

Пожалуй, самая опасная для обороны противников «Рейнджерс» — тройка Панарин — Трочек — Лафренье. Именно она сделала первую шайбу в этом матче: россиянин без помех зашел в зону и отдал на Лафренье, тот броском в касание отправил шайбу в ворота.

Алексис Лафренье празднует свой гол в ворота «Детройта» вместе с Артемием Панариным.
Фото USA Today Sports

В первых трех матчах на счету Лафренье уже четыре очка. Есть полное ощущение, что первый номер драфта-2020, которого давно записали в неудачники, вполне может пройти весь сезон по графику «очко за игру». А летом у канадца истекает контракт: писали, что «Рейнджерс» готовы платить ему 8 млн долларов в год. Частью этой суммы Лафренье обязан поделиться с Панариным.

Истекает контракт и у Шестеркина, который стал сегодня третьей звездой матча. На его счету 31 отраженный бросок.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. Хороший агент», — хвалил после матча Шестеркина главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.

Игорь Шестеркин. Шестеркин отказался от рекордного контракта для вратарей. Это не должно шокировать

Именно игра Шестеркина не позволила отметиться голами Владимиру Тарасенко: форвард трижды бросил в створ и был одним из самых опасных в составе «Детройта». Но уже вторую игру подряд остался без набранных очков.

Зато все в порядке с результативными действиями у Артемия Панарина: после первой шайбы он еще ассистировал на гол Крайдера в большинстве (он стал победным) и на шайбу Зибанежада уже в пустые ворота. После трех игр на счету Панарина 7 (2+5) очков и промежуточное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Совсем скоро у команд будет еще один матч: «Детройт» и «Рейнджерс» вновь сыграют друг с другом 18 октября. Но на этот раз у «Ред Уингз» будет больше шансов на победу, ведь место в воротах соперника, вероятно, займет Джонатан Куик.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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