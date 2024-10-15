«Понимаю, почему он отказался от 88 миллионов». Панарин и Шестеркин тащат «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Джонс), 11:45 — 1:0. Ларкин — 2 (Холл, Кейн), 19:58 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 37:05 — 2:1. Смит — 1 (Зибанежад), 44:51 — 3:1. Зибанежад — 1 (п.в., Панарин, Труба), 58:38 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Лайон (57:16 — 58:38).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (10+10+8) — 32 (9+14+9).
Наши: Панарин (20.37/1/+1) — Тарасенко (14.47/3/0).
15 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17 510 зрителей.
В первых матчах сезона у «Рейнджерс» лучше всего получается то, что как раз и подвело команду в серии с «Флоридой» в прошлом плей-офф — игра в атаке. Сначала пострадал вратарь «Питтсбурга», пропустивший шесть шайб. Затем голкипер «Юты» — пять голов. Теперь настала очередь «Детройта».
Пожалуй, самая опасная для обороны противников «Рейнджерс» — тройка Панарин — Трочек — Лафренье. Именно она сделала первую шайбу в этом матче: россиянин без помех зашел в зону и отдал на Лафренье, тот броском в касание отправил шайбу в ворота.
В первых трех матчах на счету Лафренье уже четыре очка. Есть полное ощущение, что первый номер драфта-2020, которого давно записали в неудачники, вполне может пройти весь сезон по графику «очко за игру». А летом у канадца истекает контракт: писали, что «Рейнджерс» готовы платить ему 8 млн долларов в год. Частью этой суммы Лафренье обязан поделиться с Панариным.
Истекает контракт и у Шестеркина, который стал сегодня третьей звездой матча. На его счету 31 отраженный бросок.
«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. Хороший агент», — хвалил после матча Шестеркина главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.
Именно игра Шестеркина не позволила отметиться голами Владимиру Тарасенко: форвард трижды бросил в створ и был одним из самых опасных в составе «Детройта». Но уже вторую игру подряд остался без набранных очков.
Зато все в порядке с результативными действиями у Артемия Панарина: после первой шайбы он еще ассистировал на гол Крайдера в большинстве (он стал победным) и на шайбу Зибанежада уже в пустые ворота. После трех игр на счету Панарина 7 (2+5) очков и промежуточное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Совсем скоро у команд будет еще один матч: «Детройт» и «Рейнджерс» вновь сыграют друг с другом 18 октября. Но на этот раз у «Ред Уингз» будет больше шансов на победу, ведь место в воротах соперника, вероятно, займет Джонатан Куик.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|6
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|2 : 6