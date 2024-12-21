Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Хинтц — 14 (Лундквист, Робертсон), 1:46 — 1:0. Смит — 7 (мен.), 10:44 — 1:1. Трочек — 9 (Фокс, Панарин), 15:20 — 1:2. Крайдер — 11 (п.в., Куилль, Трочек), 57:54 — 1:3.
Вратари: Эттингер (57:04 — 57:54) — Шестеркин.
Штраф: 8 — 29.
Броски: 42 (9+18+15) — 30 (14+11+5).
Наши: Дадонов (9.18/0/-2), Любушкин (13.48/0/0) — Панарин (17.25/3/+1).
21 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Прошел уже почти месяц с того момента, как «Рейнджерс» начали падать в пропасть. За это время они обменяли капитана Джейкоба Трубу, а недавно пришла очередь второго номера драфта-2019 — Каапо Какко. Видимо, именно в Какко были все проблемы Нью-Йорка. Как иначе объяснить качество хоккея, которое они наконец-то показали? Но отставим шутки и скажем серьезно: уровень игры был на порядок выше, чем весь предыдущий месяц. Это 15-й матч команды после начала спада. И всего четвертая победа за это время. Правда, предыдущие три выигрыша были против полуживых «Канадиенс», «Питтсбурга» и «Баффало». Потому нынешний «Даллас» — первый достойный соперник, которому парни с Бродвея дали бой.
Проблемы «Рейнджерс» были особенно видны в последних двух играх. Стоит отметить, что оба раза не играл Артемий Панарин. Россиянин оказался вне заявки в матчах с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом». Причина — травма верхней части тела. И хотя Артемию в этом сезоне пока далеко до результативности Кучерова или Капризова, которые редко уходят со льда без двух и более очков, игра «Рейнджерс» без него смотрится тускло. Возвращение россиянина на лед в первую очередь отозвалось креативными обострениями и опасными бросками, в том числе в большинстве.
«Рейнджерс» не смогли сами забросить по правилам на первых секундах и через одну смену пропустили в свои ворота. Правда, опять с нарушением. Так, за первую минуту матча судьи отменили сразу два гола. Однако вскоре «Даллас» все же открыл счет — в конце второй минуты первого отрезка отличился Роопе Хинтц.
Начало первого периода получилось чрезвычайно грустным не только из-за пропущенных шайб, но и из-за всей «Рейнджерс». Хотя пора бы уже привыкнуть к их вечно блеклому настрою и долгому вкатыванию в игру. Но с середины двадцатиминутки полярность поменялась, и в статусе слабой команды оказались «Старз». «Рейнджеры» смогли задавить всегда активных и собранных «Старз». На 11 минуте в меньшинстве сравнял счет Райлли Смит, а уже через четыре минуты гости вырвались вперед. На этот раз отличился Винсент Трочек — с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. Последний, кстати, набирает очки уже три матча подряд и добрался до отметки 37 (15+22) очков в 30 встречах.
Но героем матча стал отнюдь не Панарин со своими обострениями. Гораздо ярче сыграл Мэтт Ремпе. Мы немного о нем забыли, поскольку прошлую игру в НХЛ он провел в конце ноября, а в целом это лишь пятый его матч в сезоне за основу. Во втором периоде он сумел три раза подряд поймать нарушение на себе. Это могло бы быть прекрасным подспорьем, но большинство у «Рейнджерс» налаживаться пока не думает и стабильно стоит на 17 месте в лиге и с 21,3 процента. Потому воспользоваться преимуществом не вышло. А чтобы больше о Ремпе никто не забывал, канадец завершил бенефис эффектного хоккея опасным ударом локтем в голову Миро Хейсканену. За что сверхтемпераментного Ремпе отправили досматривать игру из раздевалки.
Миро Хейсканен, пройдя протокол на сотрясение, в итоге вернулся, а вот «Даллас» восстановиться к уровню старта матча не смог. Точку поставил Крис Крайдер, забросив в пустые ворота. Помимо прочего хочется отметить игру «Рейнджерс» в меньшинстве: они отразили все семь попыток «Старз» и прочно укрепились в звании сильнейшей команды лиги по этому показателю. Отличился и Игорь Шестеркин — после слегка обескураживающего начала он отразил 41 бросок, из которых 21 был в меньшинстве.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|2 : 4
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -