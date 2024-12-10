Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Шестеркин вернулся — но «Рейнджерс» проиграли худшей команде НХЛ. Скоро вслед за капитаном выгонят и тренера?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Такими темпами ньюйоркцы скоро покинут зону плей-офф.

«Рейнджерс» за последнюю неделю пережили несколько важных событий. Сперва ньюйоркцы обменяли Джейкоба Трубу. Американец, несколько лет державший раздевалку и носивший капитанскую литеру, перешел в «Анахайм». Расчистка платежки помогла генменеджеру Крису Друри закрыть стратегически важный вопрос — продление контракта с Игорем Шестеркиным.

Вратарь подписал новое соглашение, по которому за 8 лет заработает 92 миллиона долларов, тем самым стал самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ. Действия Друри по ростеру наложились на тяжелый период «Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта откатилась на восьмое место на «Востоке» и по-прежнему не может выбраться из кризиса.

Последние результаты дали мнимую надежду, что они постепенно выкарабкиваются из ямы. Пятиматчевая серия поражений прервалась после натужной победы над «Монреалем», а после непродолжительной паузы был обыгран «Питтсбург». Все это оказалось разовыми всплесками. Поражение «Сиэтлу» в суперрезультативном матче (5:7) «Рейнджерс» приняли без Шестеркина. Игорь пропустил матч по уважительной причине — рождение ребенка. Вратарь вернулся против «Чикаго», но и в этой игре продолжились прежние мучения, только теперь матч получился низовым и не принес много голов.

В тяжелое для команды время особенно достается ее лидерам. Мика Зибанежад хоть и набирал очки четыре матча подряд, но все равно попал под огонь критики. Шведский форвард — худший в «Рейнджерс» по показателю полезности (минус 15). В матче с «Блэкхокс» к первому пропущенному голу привела потеря Зибанежада. Мика неудачно вывел шайбу из зоны, подарив ее сопернику.

Тайлер Бертуцци свой шанс не упустил. Второй гол «Чикаго» пришел на контратаке. Хозяева были наказаны за провал в обороне, а Шестеркину откровенно не повезло. Пытаясь отразить бросок Тайлера Холла на перемещении, Игорь закинул шайбу клюшкой в свои ворота.

Кого стоит похвалить у «Рейнджерс», так это Уилла Кулле. 22-летний канадец идет вторым по очкам в команде среди нападающих, уступая только Артемию Панарину. Правда, не забивал форвард давно — с 26 ноября, когда оформил дубль с «Сент-Луисом». Сегодня именно шайба Кулле в меньшинстве осталась единственной в исполнении «Рейнджерс». Летом у Уилла истекает соглашение, и руководству предстоит увеличить зарплату канадца, если он не растеряет бомбардирский темп в течение сезона. Контрактный год Кулле проводит как надо.

Игровые проблемы «Рейнджерс» никуда не делись. По-прежнему не покидает ощущение, что Лавиолетт потерял контроль над командой — поэтому она выдает такие разные матчи, как с «Сиэтлом», когда ввязалась в перестрелку, и с «Чикаго», когда вымучила один гол. Сегодня хозяева безобразно провели третий период, совершив всего шесть бросков в створ, когда имели реальные шансы хотя бы перевести матч в овертайм. Ничего не придумали они и в концовке, пытаясь устроить финальный штурм. «Рейнджерс» выглядели обреченными даже против аутсайдера Западной конференции, который недавно сменил главного тренера.

Когда кризис усугубился, усилились разговоры о потенциальных обменах лидеров. Отказ от Трубы не принес мгновенного эффекта. Видимо, не обойтись без новых решительных мер, чтобы вытащить команду из болота. Уже завтра, когда сыграют прямые конкуренты, «Рейнджерс» могут лишиться места в плей-офф. Если просвет так и не наступит, следующим может покинуть клуб сам Лавиолетт.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Популярное видео
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мощнейший обмен в НХЛ! «Колорадо» достала вратарская проблема — и двух русских отправили в Калифорнию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
10.12 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 - : -
10.12 03:00
Баффало – Детройт
 - : -
10.12 03:30
Монреаль – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости