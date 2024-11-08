Артемий выбил 800 очков в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы: Далин — 2 (Байрам, Маклеод), 0:26 — 0:1. Козенс — 2 (Бенсон, Куинн), 22:45 — 0:2. Томпсон — 9 (Петерка, Клифтон), 31:39 — 0:3. Гринуэй — 3 (Зукер), 32:09 — 0:4. Лафферти — 1 (Маленстин, Кребс), 33:51 — 0:5. Куилль — 4 (Джонс, Панарин), 44:21 — 1:5. Бенсон — 1 (бол., Куинн, Так), 51:55 — 1:6.

Вратари: Шестеркин (Куик, 33:51) — Луукконен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+8+10) — 22 (6+9+7).

Наши: Панарин (16.48/1/0) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

В этом сезоне Столичный дивизион НХЛ делится на разящих все и вся лидеров, на команды среднего уровня и «Филадельфию». Причем в большинстве первая группа. «Каролина», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Рейнджерс», помимо прочего, закрепились в топ-9 общего зачета. «Синерубашечники» на старте сезона в топе по большинству, с лучшим меньшинством и 17-ю очками в 11 встречах. Правда, лучший с отрывом по очкам в своей команде Панарин пока прилично отстает от общей гонки бомбардиров и далек от Маккинона. «Баффало» — в нижней части общего зачета и аутсайдер Атлантического дивизиона 11-ю очками в 13 матчах. В этой команде речи о лучших бомбардирах чемпионата не ведется — в их случае хорошо, если кто-то набирает очко за игру (таких, кстати, двое: Тэйдж Томпсон и Джей Джей Петерка). Вроде бы ясно, где в этой паре фаворит и на чьей стороне будет значительный перевес по шайбам. Однако все наоборот.

Не включившиеся вовремя «Рейнджерс» пропустили первый гол на 26-й секунде. На первый взгляд, простейшие ошибки Шестеркина и обороны, сместившейся на фланг. Но бросается в глаза, что бросок у Расмуса Далина не получился: шайба сошла с крюка и полетела по другой траектории, тогда как россиянин, очевидно, настраивался на правильную и уже двигался для сейва. Но пустил под щитками, не закрыв домик. Видимо, лучший способ обмануть лучшего вратаря — выполнить неудачный бросок.

Нелепо пропущенная шайба визуально выбила Шестеркина из колеи. На старте второго периода «Сейрбз» забросили еще одну, и вот здесь претензии предъявить можно исключительно обороне. Соперник в зоне спокойно катается десять секунд, а половина игроков «Рейнджерс» на них смотрит и не организовывает никакого бэкчека. Еще через 12 минут — 5:0. Причем три гола команда пропустила подряд за две минуты. И все они — простые ошибки полевых. Экранированный пятак и перекрытый обзор вратаря, смещение всей пятеркой на один фланг и оставление противника одного, а в пятой шайбе тяжелые на вид «Рейнджерс» проиграли по скорости. Матч для Шестеркина закончился.

Он пропустил пять голов с 12 бросков. В такие моменты возникают вопросы к Игорю. Это же не разовая акция: подобная неуверенная игра уже случалась по ходу чемпионата. А самое парадоксальное: по слухам, за несколько часов до начала встречи вратарь все же подписал тот рекордный контракт на 11,5 миллиона долларов. И пожалуйста: во втором периоде его меняют. Наверное, стоило ставить подпись после матча. Для тонкой души вратаря этот вариант выигрышнее.

Явно не в такой обстановке хотел Артемий Панарин отметить юбилей по очкам. На пятой минуте третьего периода россиянин сделал передачу на Уилльяма Кулле и набрал свое 800-е очко в 684-м матче регулярного чемпионата НХЛ. Подобной отметки среди незадрафтованных игроков достигали только Петер Штястны и Адам Оутс.

О каком-либо камбэке речи быть не могло, а вышедший на замену Шестеркину Джонатан Куик также не остался «сухим». Через пять минут после гола Кулле «Сейбрз» забросили шестую шайбу. Большинство из топа слабейших сумело переиграть лучшее меньшинство. Это хорошо объясняет уровень унылости «Рейнджерс» к концу. У «Баффало» же 15 разных игроков набрали по одному очку.