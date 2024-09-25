«Рейнджерс» оформили дикий камбэк, а Панарин получил травму
На второй матч предсезонки «Рейнджерс» вышли практически в оптимальном составе: тут и Игорь Шестеркин, который никак не может решить контрактный вопрос c клубом, и тройка Панарин — Трочек — Лафренье, отыгравшая без замен весь прошлый сезон.
Игра с «Айлендерс» получилась огненной. На второй перерыв «Рейнджерс» уходили при 0:3, а за шесть минут до конца горели 1:4, но все равно умудрились такую игру выиграть, причем в основное время.
Правда, когда «Рейнджерс» издевались над обороной соперника, на льду уже не было Артемия Панарина. В третьем периоде он сыграл лишь две смены — больше не смог из-за травмы нижней части тела. Главный тренер Лавиолетт отметил, что россиянин еще проходит обследование, поэтому в данный момент неизвестно, насколько повреждение является серьезным.
Велика вероятность, что в клубе решили просто перестраховаться. Обнадеживает и тот факт, что в телетрансляцию не попадали моменты, где можно было бы увидеть, как именно Артемий получил травму. То есть вряд ли с Панариным случилось что-то ужасное.
Также вместе с россиянином на обследование уехал защитник Райан Линдгрен, закончивший игру вообще после двух смен.
Как отметились наши? И Игорь Шестеркин, и Семен Варламов сыграли лишь половину матча. Варламов свои ворота оставил неприкосновенными, отразив десять из десяти бросков по своим воротам, а Шестеркин дважды пропустил после 18 бросков в створ.
Мощную нагрузку получил защитник «Айлендерс» Александр Романов: ему доверили почти 24 минуты игрового времени. Больше него сыграл только Ноа Добсон (невероятные 27 минут).
Встреча завершилась победой «Рейнджерс» (6:4). Пять шайб команда умудрилась забросить за последние шесть минут матча. Еще более удивителен факт, что всего за 140 секунд до конца матча «Рейнджеры» уступали 2:4.
Определенно, не подтащил второй вратарь «Айлендерс» Хенрик Тикканен. Ну куда ему в основу при живых Сорокине и Варламове?
|Столичный дивизион
|И
|В
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|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0