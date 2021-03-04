Молодой нападающий побоялся драться с Овечкиным, а потом получил от него удар в пах

Матч-боль Трента Фредерика.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 10 (Маршан), 41:19 — 1:0. Эллер — 5 (Паник, Дженсен), 46:14 — 1:1. Победный буллит: Врана. Вратари: Раск — Ванечек. Штраф: 6 — 6. Броски: 19 (2+7+9+1) — 28 (7+4+12+5). Наши: — - Кузнецов (20.52/2/-1), Овечкин (23.13/5/-1), Орлов (20.20/2/0).

4 марта. Бостон. TD Garden.

Третий матч в сезоне «Вашингтона» и «Бостона» получился менее зрелищным, чем два предыдущих. Голевой феерии зрителям ждать не пришлось — в атаке получалось далеко не все, а главными героями остались вратари. Наставник «Кэпс» Питер Лавиолетт вернул в ворота Витека Ванечека, а Илья Самсонов остался в запасе. Судя по всему, россиянин не убедил в прошлой игре с «Девилз», когда как минимум по одной шайбе из двух к магнитогорцу остались вопросы.

Восстановивший силы Ванечек выдал сегодня один из лучших матчей в сезоне. Нагрузки у него было не так много, но когда выходишь против грозного нападения «Бостона» с Пастрняком, Маршаном и компанией, расслабляться нельзя ни на секунду. Заскучал Витек лишь в первом периоде — только два броска в створ (оба с дальней дистанции) и опасный выход «один в ноль» Пастрняка, когда на помощь пришел каркас ворот.

«Вашингтон» активнее провел первый период и сумел отличиться на 11-й минуте. Правда, ликовал Ти Джей Оши недолго. Зоркий глаз видеотренера «Бостона» разглядел положение вне игры, «Брюинз» взяли запрос, и справедливость восторжествовала. Гола — нет.

Приятной новостью для поклонников «Кэпс» стало возвращение Евгения Кузнецова. Россиянин восстановился после травмы верхней части тела, из-за которой пропустил два предыдущих матча. Лавиолетт определил форварда к Александру Овечкину и Конору Шири, и их тройка создала больше всех моментов у чужих ворот. У Ови — пять бросков в створ, у Кузнецова — еще два, но шайба предательски не шла за ленточку. Самый убойный момент капитан «Кэпс» запорол в третьем периоде. Раск вспомнил приемчики Доминика Гашека и украл верный гол у Александра.

Несмотря на всю активность звена Кузнецова, именно они пропустили единственный гол. Джон Карлсон замешкался на синей линии, а Маршан с Пастрняком таких ошибок не прощают.

Тем не менее именно Овечкин собрал вокруг себя все внимание. Весь матч Александр сталкивался с Трентом Фредериком, который в свои 23 года провел в НХЛ только 37 матчей. Конфликт дошел до того, что после очередного силового приема россиянин мог подраться с настырным форвардом «Бостона». Трент схватил капитана «Кэпс» за свитер, скинул краги, но в последний момент отказался бить легенду.

#NHLBruins Trent Frederic thought about going with #ALLCAPS Alexander Ovechkin.

Ovi was game. Frederic — had a change of heart. ?

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/8QrHfzUM9e — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 4, 2021

Окончательно сдали нервы у Овечкина в конце третьего периода. Фредерик дважды ударил Александра по рукам, за что получил клюшкой между ног. Если Трент хотел вывести лидера «Кэпс» из себя, у него это получилось. За некрасивый поступок Ови отделался только двумя минутами. Очень странное решение судей — не исключаю, что НХЛ накажет Александра постфактум или денежным штрафом, или дисквалификацией на несколько матчей.

The beautiful game pic.twitter.com/1KsgEGStGu — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) March 4, 2021

«Вашингтон» в итоге отыгрался усилиями Ларса Эллера. Овертайма для выявления победителя оказалось недостаточно, а на буллитах в европейской дуэли вратарей побелил Ванечек. Витек нейтрализовал попытки Дебраска, Пастрняка, Маршана, а Якуб Врана изящно разобрался с Раском. «Вашингтон», несмотря на скромные голевые подвиги Овечкина, выиграл четвертый матч кряду и возглавил Восточный дивизион.