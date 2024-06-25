«Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»
Канадский рэпер Дрейк — один из самых известных лудоманов мира. Обри Грэм (настоящее имя исполнителя) регулярно загружает огромные суммы — обычно это сотни тысяч долларов — на самые яркие спортивные события. Но примечательно даже не это. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают — даже появился термин «проклятье Дрейка».
Вот лишь краткий список «достижений» — преимущественно из UFC. В 2022 году Обри загрузил 275 тысяч долларов на то, что Масвидаль победит Колби Ковингтона — тот проиграл. Дальше была ставка в 427 тысяч долларов на Джастина Гетджи — но Чарльз Оливейра оказался сильнее. Потом наступила «белая полоса» — Исраэль Адесанья оправдал ставку в 136 тысяч долларов.
Дальше было еще круче — Дрейк поставил больше 2 миллионов долларов на победы Пимблетта и Маккэнна на UFC Fight Night 208, и ставка зашла, принеся канадцу больше 3 миллионов долларов выигрыша.
Но удача закончилась. Дрейк потерял 400 тысяч долларов на поединке Камару Усмана и Леона Эдвардса, 2 миллиона долларов (и потом еще 500 тысяч) на Исраэле Адесанье, 700 тысяч на бое Стрикленда и Дю Плесси. Поединок Логана Пола и Фьюри разорил канадца на 400 тысяч долларов, Джейка Пола и Нейта Диаза — на 250 тысяч.
Дрейк не ограничивается только ММА — он проигрывает свои деньги во многих видах спорта. В 2022 году Обри собрал экспресс — поставил 600 тысяч на победу «Барселоны» в класико и успех «Арсенала» в матче с «Лидсом». Экспресс не зашел из-за каталонцев.
Кроме того, Дрейк ставит на хоккей, баскетбол, американский футбол и так далее. И тоже часто проигрывает. Конечно, не всегда (согласно некоторым подсчетам, рэпер идет примерно 50/50), но запоминаются именно его неудачные ставки. Кстати, иногда хватает даже совместной фотографии или просто самого факта поддержки от Дрейка — от этого пострадали Макгрегор, Обамеянг, Санчо и десятки других спортсменов... Доходило до смешного — тренер Конора угрожал пинками выгнать Дрейка, если тот еще когда-нибудь попробует приблизиться к ирландцу перед боем.
Теперь проклятье канадца снова в действии. Дрейк поставил по 500 тысяч долларов на чемпионство «Далласа» в НБА и «Эдмонтона» в НХЛ. И что же случилось? Титул в баскетболе взял «Бостон», а в хоккее первый в своей истории кубок Стэнли завоевала «Флорида».
Кажется, «Пантерам» стоит поблагодарить Дрэйка и отправить ему какой-нибудь презент, ведь они были на грани оглушительного провала. Выиграв три стартовые встречи, «Флорида» проиграла три последующие и довела дело до седьмого матча. Благо у «Пантер» за спиной была подстраховка не менее уникального рэпера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1