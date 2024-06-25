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Сегодня, 16:10

«Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

Дрейк поставил 500 тысяч долларов на победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Дрейк, хоккеисты «Эдмонтона» после поражения от «Флориды».
Фото Global Look Press, USA Today Sports
«Нефтяники» проиграли.

Канадский рэпер Дрейк один из самых известных лудоманов мира. Обри Грэм (настоящее имя исполнителя) регулярно загружает огромные суммы обычно это сотни тысяч долларов на самые яркие спортивные события. Но примечательно даже не это. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают даже появился термин «проклятье Дрейка».

Коннор Макдэвид и&nbsp;Сергей Бобровский в&nbsp;финале Кубка Стэнли-2024. «Эдмонтон» проиграл финал, но у Макдэвида еще будет шанс на кубок

Вот лишь краткий список «достижений» преимущественно из UFC. В 2022 году Обри загрузил 275 тысяч долларов на то, что Масвидаль победит Колби Ковингтона тот проиграл. Дальше была ставка в 427 тысяч долларов на Джастина Гетджи но Чарльз Оливейра оказался сильнее. Потом наступила «белая полоса» Исраэль Адесанья оправдал ставку в 136 тысяч долларов.

Дальше было еще круче Дрейк поставил больше 2 миллионов долларов на победы Пимблетта и Маккэнна на UFC Fight Night 208, и ставка зашла, принеся канадцу больше 3 миллионов долларов выигрыша.

Репер Дрейк.
Дрейк.
Фото Global Look Press

Но удача закончилась. Дрейк потерял 400 тысяч долларов на поединке Камару Усмана и Леона Эдвардса, 2 миллиона долларов (и потом еще 500 тысяч) на Исраэле Адесанье, 700 тысяч на бое Стрикленда и Дю Плесси. Поединок Логана Пола и Фьюри разорил канадца на 400 тысяч долларов, Джейка Пола и Нейта Диаза на 250 тысяч.

Дрейк не ограничивается только ММА он проигрывает свои деньги во многих видах спорта. В 2022 году Обри собрал экспресс поставил 600 тысяч на победу «Барселоны» в класико и успех «Арсенала» в матче с «Лидсом». Экспресс не зашел из-за каталонцев.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до Кубка

Кроме того, Дрейк ставит на хоккей, баскетбол, американский футбол и так далее. И тоже часто проигрывает. Конечно, не всегда (согласно некоторым подсчетам, рэпер идет примерно 50/50), но запоминаются именно его неудачные ставки. Кстати, иногда хватает даже совместной фотографии или просто самого факта поддержки от Дрейка от этого пострадали Макгрегор, Обамеянг, Санчо и десятки других спортсменов... Доходило до смешного тренер Конора угрожал пинками выгнать Дрейка, если тот еще когда-нибудь попробует приблизиться к ирландцу перед боем.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский со&nbsp;своими болельщиками.

Теперь проклятье канадца снова в действии. Дрейк поставил по 500 тысяч долларов на чемпионство «Далласа» в НБА и «Эдмонтона» в НХЛ. И что же случилось? Титул в баскетболе взял «Бостон», а в хоккее первый в своей истории кубок Стэнли завоевала «Флорида».

Кажется, «Пантерам» стоит поблагодарить Дрэйка и отправить ему какой-нибудь презент, ведь они были на грани оглушительного провала. Выиграв три стартовые встречи, «Флорида» проиграла три последующие и довела дело до седьмого матча. Благо у «Пантер» за спиной была подстраховка не менее уникального рэпера.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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