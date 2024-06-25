«Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

«Нефтяники» проиграли.

Канадский рэпер Дрейк — один из самых известных лудоманов мира . Обри Грэм ( настоящее имя исполнителя ) регулярно загружает огромные суммы — обычно это сотни тысяч долларов — на самые яркие спортивные события . Но примечательно даже не это . Те , на кого он ставит, практически всегда проигрывают — даже появился термин «проклятье Дрейка» .

Вот лишь краткий список «достижений» — преимущественно из UFC. В 2022 году Обри загрузил 275 тысяч долларов на то , что Масвидаль победит Колби Ковингтона — тот проиграл . Дальше была ставка в 427 тысяч долларов на Джастина Гетджи — но Чарльз Оливейра оказался сильнее . Потом наступила «белая полоса» — Исраэль Адесанья оправдал ставку в 136 тысяч долларов .

Дальше было еще круче — Дрейк поставил больше 2 миллионов долларов на победы Пимблетта и Маккэнна на UFC Fight Night 208, и ставка зашла , принеся канадцу больше 3 миллионов долларов выигрыша.

Дрейк. Фото Global Look Press

Но удача закончилась . Дрейк потерял 400 тысяч долларов на поединке Камару Усмана и Леона Эдвардса , 2 миллиона долларов ( и потом еще 500 тысяч ) на Исраэле Адесанье , 700 тысяч на бое Стрикленда и Дю Плесси . Поединок Логана Пола и Фьюри разорил канадца на 400 тысяч долларов , Джейка Пола и Нейта Диаза — на 250 тысяч .

Дрейк не ограничивается только ММА — он проигрывает свои деньги во многих видах спорта . В 2022 году Обри собрал экспресс — поставил 600 тысяч на победу «Барселоны» в класико и успех «Арсенала» в матче с «Лидсом» . Экспресс не зашел из - за каталонцев .

Кроме того , Дрейк ставит на хоккей , баскетбол , американский футбол и так далее . И тоже часто проигрывает . Конечно , не всегда ( согласно некоторым подсчетам , рэпер идет примерно 50/50), но запоминаются именно его неудачные ставки . Кстати , иногда хватает даже совместной фотографии или просто самого факта поддержки от Дрейка — от этого пострадали Макгрегор , Обамеянг , Санчо и десятки других спортсменов ... Доходило до смешного — тренер Конора угрожал пинками выгнать Дрейка , если тот еще когда - нибудь попробует приблизиться к ирландцу перед боем .

Теперь проклятье канадца снова в действии . Дрейк поставил по 500 тысяч долларов на чемпионство «Далласа» в НБА и «Эдмонтона» в НХЛ . И что же случилось ? Титул в баскетболе взял «Бостон» , а в хоккее первый в своей истории к убок Стэнли завоевала «Флорида» .