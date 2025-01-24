Овечкину точно стоит бить рекорд Гретцки в этом сезоне? Есть шанс заработать намного больше на рекламе в следующем

Погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки — главная тема сезона в НХЛ.

До повторения снайперского рекорда остается всего 20 голов. И это привлекает спонсоров как к клубу, так и к самому россиянину. Forbes подсчитал, что Ови получит 5 миллионов долларов от рекламодателей за год — неслыханные деньги в НХЛ для ветерана. «СЭ» рассказывает, как именно клуб зарабатывает на Великой погоне и сколько получают звезды от рекламы в других американских лигах.

«Вашингтон» продал погоню за Гретцки поставщику сжиженного газа из Техаса

Овечкин — живая легенда и главная медийная звезда НХЛ. Хоть ему уже и 39 лет, но «Вашингтон» продолжает платить форварду большие по меркам лиги деньги. В 2021-м Александр заключил пятилетний контракт на 47,5 миллиона долларов — рекорд для хоккеистов такого возраста. В среднем это по 9,5 миллиона в год, а в нынешнем сезоне Овечкин получит 11 — это второй результат среди россиян после Михаила Сергачева.

Более половины от общей суммы (34,5) — это подписные бонусы, на которые не влияют ни локауты, ни будущие пересмотры по обновленному Коллективному соглашению. Обычно владельцы клубов боятся заключать такие соглашения с возрастными игроками. Но в их число точно не входит Тед Леонсис. Ведь Овечкин фактически превратил «Вашингтон» из средней по медийности команды в одну из самых популярных. И заодно по пути выиграл Кубок Стэнли.

Овечкин для Леонсиса — один из главных активов. Американский бизнесмен в основном зарабатывает на спорте — ему, а точнее компании Monumental Sports & Entertainment, принадлежат не только «Кэпиталз», но и «Уизардс» из НБА и еще несколько менее известных франшиз. Александр в одиночку способен завлечь тысячи болельщиков на арену, которая также принадлежит компании Леонсиса. И в ближайший год зрители будут платить в среднем по 110 долларов, чтобы увидеть какой-то исторический момент — один из многих. Так, в игре с «Вегасом» Овечкин пробил отметку в 700 голевых пасов в карьере. И после этого получил минуту оваций от всей арены.

Сейчас сложно оценить, насколько менее привлекательным был бы бренд «Кэпиталз» без Овечкина. Но одно очевидно — его погоня за вечным рекордом Гретцки открывает огромное коммерческое пространство для всей лиги. И спонсоры это видят. Например, с нынешнего сезона TikTok стал партнером «Вашингтона» — логотип соцсети нанесен на выездную форму.

И сотрудничество не ограничится одним лишь лого на форме. Овечкин уже принял участие в челлендже Tortilla Challenge с Диланом Строумом. Задача: ударить «соперника» лепешкой по лицу, когда у того полный рот воды. Челлендж ожидаемо выиграл Ови.

А перед началом сезона «Вашингтон» заключил абсолютно уникальную сделку с газовой компанией Venture Global, одним из ведущих экспортеров энергоносителей в США. В 2023-м операционная прибыль организации составила 4,85 миллиарда долларов при выручке в 7,9. Американцы стараются сделать деньги на всем, поэтому они не могли не продать «погоню Овечкина». Компания стала рекламным партнером «пути к рекорду» — бренд будет интегрирован в ролики, а также получит специальные баннеры на арене и вывески после каждого гола Александра.

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

По доходам от рекламы больше 39-летнего Ови получает лишь главное лицо Канады

Но значимость Овечкина куда больше показывает интерес рекламодателей к нему самому. По оценке Forbes, в 2024-м Александр заработает «вне льда» 5 миллионов долларов. Это второй показатель в лиге, столько же получает Остон Мэттьюс. Больше на спонсорах зарабатывает лицо всей Канады — Коннор Макдэвид (6).

Из-за спонсоров по общему показателю доходов Овечкин на третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ (16 миллионов). Выше — Мэттьюс, Макдэвид и Нэйтан Маккиннон. А вот в рейтинге только зарплат россиянин лишь на 23-м месте.

Forbes не раскрывает, сколько именно каждый из спонсоров платит Овечкину. Но он перечислил основных рекламодателей — это экипировщики CCM, Nike, производители часов Hublot и пиццерия Papa John's. Еще у Овечкина есть контракты в России, например с букмекерской компанией FONBET.

И Овечкин сам прекрасно понимает, что надо капитализировать свое достижение. Еще в 2022-м Александр зарегистрировал товарную марку THE GR8T CHASE, куда вошли уникальные сувениры. И ее также можно продавать спонсорам по сублицензии. Хочешь особенную продукцию — плати Овечкину.

И с точки зрения бизнеса (в спортивном смысле это, конечно, безумная мысль) Овечкину не стоит бить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне. Желательно максимально приблизиться к 894-й шайбе, но оставить ее на следующий чемпионат. И уже летом спонсоры будут готовы завалить россиянина миллионами, лишь бы быть первым на «коронации». А после этого использовать образ лучшего снайпера в истории НХЛ везде, где только можно. А вот если Овечкин вдруг побьет рекорд уже в нынешнем сезоне, то вряд ли рекламодатели начнут резкую охоту — все-таки у них до лета уже расписана бухгалтерия.

Так что потенциально Ови в следующем сезоне может претендовать и на восьмизначную сумму доходов от рекламы, чего в истории хоккея еще не было. Хотя еще и ранее мог бы, играй он в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Далласе. Техасский город, несмотря на «южное» положение, считается одним из главных ТВ-рынков страны. Именно здесь базируется самая дорогая спортивная команда мира — «Даллас Ковбойз». Правда, Овечкину в любом раскладе все равно будет очень далеко до баскетболистов и футболистов (речь об НФЛ).

Трэвис Келси. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сколько зарабатывают в других лигах США?

Согласно данным Forbes, лишь пять из десяти самых высокооплачиваемых хоккеистов получают «вне льда» более миллиона долларов. Кроме Овечкина, Макдэвида, Маккиннона и Мэттьюса это еще Давид Пастрняк (1,5). И он лидер «Бостона» — команды из «оригинальной шестерки» с большого рынка. Всем остальным приходится ограничиваться в лучшем случае сотнями тысяч долларов.

Для сравнения, в рейтинге игроков НФЛ от Forbes сразу пятеро из топ-10 зарабатывают более 6 миллионов долларов. Менее 5 — Джаред Гофф, Кирк Казинс, Джо Бурроу, Джордан Лав и Дешоун Уотсон. Не самые известные игроки. Зато если ты суперзвезда НФЛ, то будешь получать очень много. У Патрика Махоумса — 25 миллионов от рекламодателей, а его партнера по «Канзас Сити» Трэвиса Келси — вообще 35. Правда, все эти контракты появились после того, как он начал встречаться с Тэйлор Свифт.

В баскетбольной топ-10 от Forbes все зарабатывают от рекламодателей свыше 7,5 миллиона долларов. Лидер рейтинга Леброн Джеймс так вообще стал миллиардером, получая в год по 80 миллионов. Также благодаря рекламе до девятизначной суммы добрался и Стеф Карри.

Среди европейцев больше всех на рекламе зарабатывают Яннис Адетокумбо (45 миллионов) и Лука Дончич (15). Они уже много лет входят в число топовых игроков лиги, плюс ко всему прочему словенец выступает за «Даллас». Яннис же мучается в захолустном Висконсине, зато национальные рекламодатели готовы выложить огромные деньги за Грик-фрика.

Сехей Охтани. Фото Global Look Press

А вот среди бейсболистов лишь один получает на рекламе больше Овечкина — японец Сехей Охтани (рекордные 62 миллиона). В этом всем прослеживается закономерность: чем твоя лига популярнее на ТВ, чем сильнее ты мелькаешь в новостях и в соцсетях, тем больше за тобой тянутся спонсоры.

Хоккей не баскетбол, здесь всегда команда превалирует над личностью. Овечкин в одиночку не может постоянно долбить из любимого левого «офиса» и приносить Кубки Стэнли. А вот Карри может и запулить трехочковые для трофея. Но в любом случае в этом году Овечкин на какой-то момент станет хедлайнером новостей и соцсетей. Главное — без новых травм в погоне за Гретцки.