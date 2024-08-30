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Скромный человек с добрым сердцем. Погиб Джонни Хоккей

«Коламбус» подтвердил гибель 31-летнего Джонни Годро
Михаил Зислис
Обозреватель
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Джонни Годро.
Фото Global Look Press
31-летний Джонни Годро и его брат были сбиты пьяным водителем во время велопрогулки. Вспоминаем его яркую карьеру.

Нелепая смерть талантливого человека в самом расцвете сил — всегда большая трагедия. Джонни Годро был не просто одаренным нападающим. Он много лет личным примером доказывал, что вырасти в большую звезду можно, не будучи супергероем высокого роста и выдающихся физических данных. Малыш Годро со своими 175 сантиметрами и скромной манерой держаться на публике за пределами площадки выглядел обычным человеком, которого в сто раз проще встретить каждый день на улице, чем в раздевалке профессиональной команды.

В детстве уроженца Нью-Джерси тренировал отец, который сам играл в хоккей в университете Вермонта и в американский футбол в Канадской профессиональной лиге. К успехам Годро-младшего в юном возрасте даже внутри семьи относились спокойно, не строя далеко идущих планов. Во всех детских и молодежных командах он был одним из самых маленьких, а когда уже после трех лет в университете Бостона подписал контракт с «Калгари», то его из-за внешнего вида полушутя-полусерьезно сравнивали с 12-летним мальчиком.

Джонни Годро. Страшные новости из-за океана. Звезду «Коламбуса» Годро сбил пьяный водитель

Однако как только миниатюрный форвард оказывался на льду, то превращался в большого игрока. Выступая на студенческом уровне, он в 2014-м стал игроком года в NCAA, набрав 80 очков за университет, а еще раньше заслужил уважительное прозвище Джонни Хоккей, под которым его позднее узнал весь мир. Игровой интеллект, техника и умение ускользать от здоровенных соперников пригодились Годро и в НХЛ, и в сборной США, куда он охотно ездил как на молодежном, так и на взрослом уровне.

Боба Хартли всю жизнь было принято считать старорежимным тренером, обожающим габаритных игроков. Случались и у него исключения из правил. Таланты Годро нельзя было игнорировать. Техничный малыш в сезоне-2014/15 набрал 64 очка, попал на Матч звезд и вошел в список трех номинантов на приз лучшему новичку. «Флэймз», на которых в октябре 2014-го никто не ставил даже в Калгари, впервые за шесть лет вышли в плей-офф.

Фото Global Look Press

Команда в конце регулярного чемпионата в борьбе за восьмую строчку на «Западе» обыграла действующего обладателя Кубка Стэнли «Лос-Анджелес», отправив «Кингз» в досрочный отпуск. Годро в том матче набрал три очка. В плей-офф «Калгари» сенсационно прошел «Ванкувер» (4-2) и не справился с «Анахаймом» (1-4). Хартли был признан лучшим тренером года.

Любой игрок, выступающий в канадском клубе, находится под увеличительным стеклом, подвергаясь давлению каждый божий день. Годро провел в Калгари восемь сезонов, став любимцем местных болельщиков. Хотя результаты команды оставляли желать лучшего. Далеко не все у форварда шло гладко, а его уход летом 2022 года в «Коламбус» стал ударом для всех поклонников «Флэймз». Игрок после шикарного сезона с 115 набранными очками в тройке с Элиасом Линдхольмом и Мэттью Ткачуком пошел на поводу у супруги, которой предложили хорошую работу именно в этом американском городе, и отказался остаться в «Калгари».

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В составе новой команды Годро потух, что неудивительно. «Блю Джекетс» никак не отнесешь к клубам, которые задают тренды и являются примером для остальных. Джонни Хоккей набрал 74 и 60 очков соответственно, став лучшим бомбардиром «Коламбуса», но вспыхивал крайне редко. На его репутации это сказалось не сильно. Он всегда оставался тихим и приземленным человеком, на которого нельзя было обижаться. Именно таким, скромной звездой и человеком с добрым сердцем, Годро навсегда останется в памяти.

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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