«Готовьте два состава». НХЛ все еще очень далека от поездки на Олимпиаду в Пекин

Решение должно быть принято в сентябре, но может поменяться в любой момент.

Несколько дней назад американские коллеги сообщили, что сборную США на Олимпиаде в Пекине должен возглавить главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. В другое время на эту новость можно было бы отреагировать с оптимизмом — жизнь налаживается, и НХЛ точно поедет в Китай. Однако затянувшийся ход переговоров между лигой и МОК вызывает опасения. Непохоже, что стороны вышли на финишную прямую и близки к достижению компромисса.

Последний инсайд от людей, которые владеют информацией о происходящим за кулисами, прямолинеен до безобразия — «готовьте два состава для Пекина». Есть отчего заволноваться. Первый вариант заточен под приезд всех лучших из НХЛ. Второй — на случай, если этого не произойдет и придется обходиться исключительно своими силами. Финальная точка будет поставлена только в сентябре, когда после окончания летней Олимпиады в Токио стороны попытаются решить все оставшиеся вопросы. Пока заокеанские партнеры выкручивают руки оппонентам и напоминают беспокойную старуху из пушкинской «Золотой рыбки», только вконец обнаглевшую.

Ранее ИИХФ, МОК и НХЛ встречались в Нью-Йорке, договорившись о ряде условий. Базовый подход идентичен тому, что был в Сочи семь лет назад. НХЛ уже нашла общий язык относительно дистрибуции видеоконтента с телекомпанией NBC — ведущим бродкастером зимних и летних Олимпийских игр. Хозяева турнира возьмут на себя затраты на перелеты, логистику и билетные квоты для семей хоккеистов. Кажется, что все идет как по маслу, и выбивать что-то сверхъестественное у НХЛ повода больше нет. С учетом того что в одном из проектов календаря лиги на будущий сезон есть одно место в две с половиной недели специально под Пекин. Однако в реальности полного согласия нет, поэтому МОК и ИИХФ готовы к любому развитию событий.

Ранее профсоюз игроков озвучил мнение, что перенос Олимпиады на 2023 год стал бы идеальным решением. В таком случае НХЛ бы точно поехала в Китай. Сомнительно, что под этот вариант будут подстраиваться все остальные. Летние Игры, проходящие в настоящий момент в Токио без зрителей, перенесли на год исключительно из-за разгула коронавируса и повсеместных локдаунов. Сейчас ситуация радикально отличается от того, что было прошлым летом.

Профсоюз также выдвинул предложение ввести дополнительную страховку на случай, если кто-то из хоккеистов подхватит коронавирус на Олимпиаде. Это пожелание выглядит немного странным, поскольку к февралю 2022-го привиться новомодными вакцинами успеют все желающие. ИИХФ тем не менее и в данном случае пошла на уступки. Международная федерация уже подготовила специальный резервный фонд в размере 5 миллионов долларов. Именно из этой суммы хоккеисты получат компенсацию, если заболеют уже в Пекине. Антиковидные протоколы МОК строже, чем соответствующие документы ИИХФ, поэтому вероятность подцепить «корону» будет невелика по объективным причинам.

Также установлен крайний срок подачи расширенных составов для всех стран — участниц хоккейного турнира Олимпиады: начало сентября. Это касается и варианта с приездом НХЛ, и опции с ее отсутствием. В случае если Канада и США отправят не сильнейшие составы, сформированные из хоккеистов АХЛ, юниорских и европейских лиг, Россия выразила желание помочь североамериканским сборным в подготовке к Пекину-2022, в том числе и приглашением сыграть в Евротуре. Готовность к любым сценариям — это хорошая черта. Но через полгода на Олимпиаде хочется спустя восемь лет увидеть всех сильнейших. Например, для Александра Овечкина и Евгения Малкина будет последний шанс побороться за золото. Остается надеяться, что в ближайшее время хоть немного проснется совесть даже у самых черствых людей, управляющих НХЛ.