Благодаря ей он вышел на космический уровень. Как выглядит жена российского хоккеиста Тарасенко
О том, что форвард примет участие в игре против «Лос-Анджелеса», сообщила супруга хоккеиста на своей странице в Instagram.
«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, — написала Яна Тарасенко. — Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!»
Российскому форварду понадобилось много месяцев, чтобы восстановаиться после травмы. В такой ситуации огромную роль сыграла как раз поддержка жены. Именно Яна была опорой для хоккеиста во время реабилитационного периода и не теряла веры в то, что он вернется в строй как можно быстрее. А как может быть иначе, если рядом с мужчиной такая шикарная и вдохновляющая на подвиги женщина. Смотрите сами!
Владимир и Яна познакомились на вечеринке общих друзей в караоке-баре. У девушки уже был ребенок от первого брака, но это хоккеиста ничуть не смутило. Целый год Яна жила переездами между США и Россией, в конце концов форвард приложил немало усилий, чтобы перевезти любимую к себе насовсем. Свадьба состоялась в июле 2015 года в Новосибирске, после чего семья уехала в Сент-Луис. Сейчас у пары двое общих детей.
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