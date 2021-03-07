Благодаря ей он вышел на космический уровень. Как выглядит жена российского хоккеиста Тарасенко

Владимир Тарасенко провел первый матч в сезоне после травмы и третьей операции на левом плече. Последний раз 29-летний россиянин выходил на лед 15 августа 2020 года.

О том, что форвард примет участие в игре против «Лос-Анджелеса», сообщила супруга хоккеиста на своей странице в Instagram.

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, — написала Яна Тарасенко. — Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!»

Российскому форварду понадобилось много месяцев, чтобы восстановаиться после травмы. В такой ситуации огромную роль сыграла как раз поддержка жены. Именно Яна была опорой для хоккеиста во время реабилитационного периода и не теряла веры в то, что он вернется в строй как можно быстрее. А как может быть иначе, если рядом с мужчиной такая шикарная и вдохновляющая на подвиги женщина. Смотрите сами!