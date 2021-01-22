Из клуба НХЛ бегут все звезды. Но Панарин и Бобровский вели себя достойно, а молодой канадец занялся шантажом

Ведущий центр «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа не хочет играть за клуб.

В сегодняшнем матче против «Тампы» (2:3 ОТ) главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла еще в первом периоде отправил в запас центрфорварда первой тройки Пьера-Люка Дюбуа. До конца матча 22-летний игрок так и не вышел на лед.

Причина удивительная — игрок катался на прямых ногах и лишь обозначал сопротивление в единоборствах. Например, в своей последней смене он даже не пытался помешать Тайлеру Джонсону, который ниже его на голову.

Here's an iso of Pierre-Luc Dubois' final shift for the Blue Jackets tonight. The center saw 3:55 of ice time for the night and did not take a shift after the first period.#CBJ



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«Вы задаете мне вопросы, но вы спрашиваете не того человека. Я всего лишь тренер и делаю все, чтобы помочь команде победить. Вам нужно все вопросы адресовать тому, о ком вы меня спрашиваете. Я много раз говорил, что принимаю решения только относительно времени хоккеистов, а их задача — убедить меня дать им его. Если ты играешь, то выходишь на лед, если играешь правильно, то снова туда вернешься», — объяснил после матча Торторелла.

Это уже третий случай за последние полтора сезона, когда игроки его команды говорят о нежелании играть за «Коламбус». После сезона-2018/19 клуб покинули главные звезды — вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин. Да и до них многие игроки, включая одного из лучших хоккеистов в истории клуба Рика Нэша, а затем и партнера россиян в чемпионате-2018/19 Мэтта Дюшена, не хотели оставаться в «Коламбусе». Неприметный город, команда без амбиций, а в последнее время еще и тренер-тиран — причин мечтать об игре в этом клубе немного.

Бобровский и Панарин считали, что с «Коламбусом» невозможно добраться до Кубка, но «Джекетс» в итоге прошли дальше, чем их новые клубы «Флорида» и «Рейнджерс».

Этот пример ничему не научил Дюбуа. В межсезонье он подписал с «Коламбусом» контракт-мостик на два года с зарплатой в 5 млн долларов, но посчитал, что отрабатывать его лучше в другом месте. Главным претендентом на игрока назывался «Монреаль», который традиционно интересуется всеми франкофонами. Но у «Канадиенс» сейчас и так все в порядке, да и места под потолком немного.

Да и захочет ли кто-то брать в команду (а это значит — жертвовать своими активами) игрока, который готов обманывать хоккей и добиваться своего таким способом? Даже притом, что 5 млн в год за игрока уровня Дюбуа — совсем немного. Панарин и Бобровский выкладывались до конца и помогли «Коламбусу» добиться лучшего результата в истории и выбить из плей-офф «Тампу», главного фаворита сезона. Дюбуа предпочитает шантаж.

Клуб в такой ситуации вполне может пойти на принцип и просто держать игрока в запасе, пока он не одумается. Да, цена на него упадет, и его сложно будет обменять. Но ведь даже по окончании контракта с «Коламбусом» Дюбуа станет ограниченно свободным агентом, права на него останутся у клуба. Готов ли игрок просидеть полтора года без игровой практики, а потом поехать, например, в КХЛ?