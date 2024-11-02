Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА, НФЛ и бейсбола! Почему же хоккеисты зарабатывают так мало?

Разбираемся в отставании НХЛ от других североамериканских лиг по заработкам спортсменов.

В сезоне НХЛ-2024/25 самым высокооплачиваемым хоккеистом мира будет Остон Мэттьюс. Его кэпхит — 13,25 миллиона долларов, а зарплата за конкретный чемпионат от «Торонто» — 16,7 миллиона. В следующем сезоне лидером по среднегодовой зарплате станет Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (14). Несмотря на большие для хоккея деньги, в сравнении с другими профессиональными лигами Северной Америки звезды получают совсем немного. «СЭ» рассказывает, почему хоккеисты зарабатывают мало и на каких местах рейтинга зарплат в НФЛ, НБА и МЛБ они бы были.

Как вообще формируется зарплата в НХЛ?

Хоккеисты в НХЛ не могут получать от команд любые деньги. Все жестко регулируется Коллективным договором. Потолок и пол зарплат зависят от суммарных доходов всех франшиз и лиги. Чем больше зарабатывают клубы, тем выше общий зарплатный фонд 32 команд.

В нынешнем сезоне потолок зарплат составит 88 миллионов долларов. Потенциально клубы могут обойти эту сумму: есть несколько лазеек, например, поместить игрока в долгосрочный список травмированных (LTIR). Также важно помнить, что потолок — это ограничение по среднегодовой зарплате (кэпхит). В реальности же владельцы франшиз могут платить игрокам большие деньги.

В сравнении с прошлым сезоном потолок увеличился на 4,5 миллиона долларов. Лига смогла достичь этого из-за повышения доходов, а также благодаря погашению долгов игроков перед лигой. Во время пандемии COVID-19 хоккеисты получали зарплаты на прежнем уровне, в том время как франшизы из-за ограничений недополучили существенные заработки.

Теперь лига окончательно восстановилась от последствий пандемии. Эскроу (часть денег, которые НХЛ резервирует из зарплат хоккеистов для покрытия разницы между ожидаемыми и реальными доходами франшиз) упал до 6 процентов. В будущем потолок зарплат может превысить 92 миллионов.

Согласно Коллективному соглашению, игроки получают 50 процентов от доходов. Система такая:

все доходы франшиз и лиги делятся на две одинаковые части;

часть, положенная игрокам, делится на 32 части между франшизами;

НХЛ вычитывает 15 процентов из получившейся суммы — это пол зарплат;

НХЛ добавляет 15 процентов к получившейся в пункте 2 сумме — это потолок зарплат.

Далее простая математика: если доходы НХЛ в сезоне-2024/25 не превысят 4,897 миллиарда долларов, то владельцы компенсируют неудавшиеся прогнозы через эскроу. А если превысят, то в следующем году потолок зарплат увеличится. Максимальная зарплата также ограничена правилами в Коллективном соглашении — на одного игрока нельзя отдавать 20 процентов от потолка.

Получается, что в нынешнем сезоне максимально возможный кэпхит — это 17,6 миллиона. И если вдруг потолок составит 100 миллионов, то и на одного игрока в сезон уже можно будет потратить 20 миллионов. Большие деньги для хоккея, но крайне маленькие для других профессиональных спортивных лиг.

Баскетболист «Финикса» Кевин Дюрант. Фото Mark J. Rebilas-Imagn Images, USA Today Sports

А какие потолки зарплат в других американских лигах?

НХЛ — самая богатая хоккейная лига мира, но по доходам она уступает НФЛ, НБА и МЛБ. В этих организациях также есть ограничения по зарплатам и структуре их вычисления, но все они зарабатывают намного больше хоккейной лиги.

Так, игроки в НФЛ получают 48,8% от доходов лиги. Меньше, чем в НХЛ. Но сама Национальная футбольная лига только от контрактов с бродкастерами и с онлайн-сервисами зарабатывает свыше 11 миллиардов долларов! А коммерческие сделки и доход с матчей приносит еще несколько миллиардов.

Поэтому потолок зарплат в НФЛ-2024 составляет 255,4 миллиона долларов. В ростере клуба 53 игрока, так что в среднем каждый зарабатывает чуть менее пяти миллионов. Плюс в НФЛ, в отличие от НХЛ, можно заключить контракт с негарантированными выплатами, переделав окладную часть в бонусную.

В НБА-2024/25 потолок зарплат составит 140,5 миллиона долларов. Но он гибкий, так как есть налог на роскошь. Если с учетом бонусов клуб платит баскетболистам свыше 170,8 миллиона, то владельцам придется отдать часть денег в общий фонд лиги. И сумма может быть внушительной: «Финикс», если не исправит платежку, заплатит 188 миллионов (!) налогом на роскошь в нынешнем сезоне.

В ростере НБА может быть максимум 15 баскетболистов в регулярке. Так что в среднем на одного игрока приходится почти 10 миллионов долларов. По этому показателю НБА опережает не только НХЛ, но и самую богатую лигу мира, НФЛ. И эта сумма будет расти, так как через год, когда начнет действовать новый ТВ-контракт, потолок может составить 154,6 миллиона

В МЛБ потолка вообще нет, но есть порог на роскошь. В завершающемся сезоне-2024 франшизы без дополнительных расходов могут заплатить бейсболистам 237 миллионов долларов. Если команда превысит порог, то МЛБ разработала многоступенчатую систему налогообложения.

МЛС экономически очень сильно отстает от других лиг Северной Америки. Здесь клубы могут тратить на игроков около пяти миллионов долларов, но есть правила назначенных футболистов. Их можно вывести за порог и платить намного больше. Пример — Лионель Месси с окладом 12 миллионов долларов (с учетом бонусов получается 20,44).

Какое место у Мэттьюса и Овечкина было бы в НФЛ, НБА и МЛБ?

Вот и получается, что Мэттьюс — абсолютный лидер в НХЛ как по кэпхиту, так и по годовому окладу. Но он зарабатывает совсем немного в сравнении с другими спортсменами (все данные приведены агрегатором Spotrac.com).

Россияне находятся в этих рейтингах еще ниже. Например, Александр Овечкин в нынешнем сезоне должен получить от клуба 11 миллионов долларов — второй результат среди наших в НХЛ после Михаила Сергачева (11,5). А это только 126-е место в рейтинге МЛБ, 150-е — в НБА и 200-е — в НФЛ.

При этом Овечкин за свою карьеру уже заработал 149,2 миллиона. Вот только сразу 19 футболистов из НФЛ заработают больше только по действующим соглашениям. Один лишь квотербек «Далласа» Дак Прескотт благодаря подписному бонусу в нынешнем году получит 81 миллион. Более половины дохода Овечкина за карьеру...

Причем все доходы Овечкина, как и прочих спортсменов в США, облагаются налогами. По словам самого Александра, в его случае все нужно делить на два. Хотя в некоторых штатах налоговые ставки намного меньше, чем в округе Колумбия. Например, во Флориде она в среднем на 6 процентов ниже, чем у хоккеистов «Кэпиталз».

И это только зарплаты. По данным Forbes, с учетом коммерческих доходов, Мэттьюс заработает еще пять миллионов долларов «вне льда». Столько же и Овечкин. Но это все равно мало для американского рынка. Например, легенда НФЛ Том Брэди после завершения карьеры стал комментатором на FOX. И за это ему платят по 37,5 миллионов долларов в год! Вряд ли Овечкин или, например, Макдэвид с Кросби могут получить такое предложение, хотя степень влияния на свои виды спорта у них близкая.

Так что, если хоккеисты хотят получать больше, им надо либо настаивать на новой пропорции распределения доходов в следующем году, когда начнется обсуждение нового Коллективного соглашения, либо же надеяться на резкий скачок доходов лиги в будущем. А это на самом деле вполне реально, учитывая, какие рейтинги показывает лига при нынешнем ТВ-контракте. Выплаты явно увеличатся с новой сделкой.