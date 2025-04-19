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Сегодня, 01:00

Кубок Стэнли-2025, основная информация: команды, даты, пары и сетка, трансляции плей-офф НХЛ

16 клубов НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли 2025
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

16 клубов НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли 2025.

Итоги регулярного чемпионата

Лучшим клубом регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского трофея стал «Виннипег». «Джетс» выиграли Центральный дивизион, Западную конференцию и набрали больше всех очков в лиге — 116 в 82 матчах. В Тихоокеанском дивизионе первое место занял «Вегас» (110).

В Восточной конференции и Столичном дивизионе победу одержал «Вашингтон» (111 очков). В Атлантическом дивизионе первое место занял «Торонто» (108).

На «Западе» в плей-офф также вышли: из Центрального дивизиона — «Даллас» (106), «Колорадо» (102), «Миннесота» (97) и «Сент-Луис» (96), из Тихоокеанского дивизиона — «Лос-Анджелес» (105) и «Эдмонтон» (101).

«Миннесота» и «Сент-Луис» дополнили кубковую восьмерку «Запада» как обладатели wild card
(две команды конференции с наибольшим числом очков из числа тех, кто не попал в тройку лучших в своем дивизионе).

На «Востоке» в плей-офф также вышли: в Столичном дивизионе — «Каролина» (99) и «Нью-Джерси» (91), в Атлантическом дивизионе — «Тампа-Бэй» (102), «Флорида» (98), «Оттава» (97) и «Монреаль» (91).

«Оттава» и «Монреаль» дополнили кубковую восьмерку «Востока» как обладатели wild card.

Из клубов Западной конференции в Кубке Стэнли участие не примут: «Калгари», «Ванкувер», «Анахайм», «Сиэтл», «Сан-Хосе» (все — Тихоокеанский дивизион), «Юта», «Нэшвилл», «Чикаго» (все — Центральный дивизион).

Из клубов Восточной конференции в плей-офф не попали: «Детройт», «Баффало», «Бостон» (все — Атлантический дивизион), «Коламбус», «Рейнджерс», «Айлендерс», «Питтсбург», «Филадельфия» (все — Столичный дивизион).

Фото Getty Images

Пары первого раунда

В первом раунде (четвертьфинал конференции) команды с наиболее высоким «посевом» на «Западе» и «Востоке» играют с соперниками с наиболее низким посевом. Так, «Виннипег» проведет серию со вторым обладателем wild card — «Сент-Луисом». Аналогично лучший клуб Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Монреалем».

Западная конференция

  • «Виннипег» — «Сент-Луис».
  • «Даллас» — «Колорадо».
  • «Вегас» — «Миннесота».
  • «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Восточная конференция

  • «Торонто» — «Оттава».
  • «Тампа-Бэй» — «Флорида».
  • «Вашингтон» — «Монреаль».
  • «Каролина — «Нью-Джерси».
Фото Getty Images

Сетка плей-офф

Во втором раунде (полуфинал конференции) на «Западе» сыграют победители пар «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо».

Во втором раунде на «Востоке» сыграют победители пар «Вашингтон» — «Монреаль» и «Каролина» — «Нью-Джерси», «Торонто» — «Оттава» и «Тампа» — «Флорида».

Победители второго раунда выйдут в финал конференции. Лучшие клубы по итогам трех раундов плей-офф сыграют в финале Кубка Стэнли.

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Даты матчей

НХЛ утвердила время начала четырех матчей каждой серии первого раунда Кубка Стэнли. Для пятой, шестой и седьмой игр, в случае необходимости, решения будут приниматься отдельно.

Расписание матчей (время начала московское)

Западная конференция

«Виннипег» — «Сент-Луис»

  • Игра 1: 20 апреля, 1.00. «Виннипег» — «Сент-Луис».
  • Игра 2: 22 апреля. 2.30. «Виннипег» — «Сент-Луис».
  • Игра 3: 25 апреля. 4.30. «Сент-Луис» — «Виннипег».
  • Игра 4: 27 апреля, 20.00. «Сент-Луис» — «Виннипег».
  • Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Виннипег» — «Сент-Луис».
  • Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Сент-Луис» — «Виннипег».
  • Игра 7 (при необходимости): 4-5 мая. «Виннипег» — «Сент-Луис».

«Даллас» — «Колорадо»

  • Игра 1: 20 апреля, 3.30. «Даллас» — «Колорадо».
  • Игра 2: 22 апреля, 4.30. «Даллас» — «Колорадо».
  • Игра 3: 24 апреля, 4.30. «Колорадо» — «Даллас».
  • Игра 4: 27 апреля, 4.30. «Колорадо» — «Даллас».
  • Игра 5 (при необходимости): 28-29 апреля. «Даллас» — «Колорадо».
  • Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Колорадо» — «Даллас».
  • Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Даллас» — «Колорадо».

«Вегас» — «Миннесота»

  • Игра 1: 21 апреля, 5.00. «Вегас» — «Миннесота».
  • Игра 2: 23 апреля, 6.00. «Вегас» — «Миннесота».
  • Игра 3: 25 апреля, 4.00. «Миннесота» — «Вегас».
  • Игра 4: 26 апреля, 23.00. «Миннесота» — «Вегас».
  • Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Вегас» — «Миннесота».
  • Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Миннесота» — «Вегас».
  • Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Вегас» — «Миннесота».

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

  • Игра 1: 22 апреля, 5.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
  • Игра 2: 24 апреля, 5.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
  • Игра 3: 26 апреля, 5.00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
  • Игра 4: 28 апреля, 4.30. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
  • Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
  • Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
  • Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Восточная конференция

«Торонто» — «Оттава»

  • Игра 1: 21 апреля, 2.00. «Торонто» — «Оттава».
  • Игра 2: 23 апреля, 2.30. «Торонто» — «Оттава».
  • Игра 3: 25 апреля, 2.00. «Оттава» — «Торонто».
  • Игра 4: 27 апреля, 2.00. «Оттава» — «Торонто».
  • Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Торонто» — «Оттава».
  • Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Оттава» — «Торонто».
  • Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Торонто» — «Оттава».

«Тампа» — «Флорида»

  • Игра 1: 23 апреля, 3.30. «Тампа» — «Флорида».
  • Игра 2: 25 апреля, 1.30. «Тампа» — «Флорида».
  • Игра 3: 26 апреля, 20.00. «Флорида» — «Тампа».
  • Игра 4: 28-29 апреля. «Флорида» — «Тампа».
  • Игра 5 (при необходимости) 30 апреля — 1 мая. «Тампа» — «Флорида».
  • Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Флорида» — «Тампа».
  • Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Тампа» — «Флорида».

«Вашингтон» — «Монреаль»

  • Игра 1: 22 апреля, 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль».
  • Игра 2: 24 апреля, 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль».
  • Игра 3: 26 апреля, 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон».
  • Игра 4: 28 апреля, 1.30. «Монреаль» — «Вашингтон».
  • Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Вашингтон» — «Монреаль».
  • Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Монреаль» — «Вашингтон».
  • Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Вашингтон» — «Монреаль».

«Каролина» — «Нью-Джерси»

  • Игра 1: 20 апреля, 22.00. «Каролина» — «Нью-Джерси».
  • Игра 2: 23 апреля, 1.00. «Каролина» — «Нью-Джерси».
  • Игра 3: 26 апреля, 3.00. «Нью-Джерси» — «Каролина».
  • Игра 4: 27 апреля, 22.30. «Нью-Джерси» — «Каролина».
  • Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Каролина» — «Нью-Джерси».
  • Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Нью-Джерси» — «Каролина».
  • Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Каролина» — «Нью-Джерси».
Фото Getty Images

Даты финала Кубка Стэнли

Финал Кубка Стэнли 2025 года состоится в июне. Серия завершится не позднее 24 июня по московскому времени.

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Россияне в клубах-участниках плей-офф

Российские хоккеисты представлены в 14 из 16 команд Кубка Стэнли-2025.

  • «Вашингтон»: Александр Овечкин, Александр Алексеев.
  • «Виннипег» Владислав Наместников.
  • «Даллас»: Илья Любушкин, Евгений Дадонов.
  • «Вегас»: Илья Самсонов, Павел Дорофеев, Иван Барбашев.
  • «Каролина»: Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Петр Кочетков, Александр Никишин.
  • «Тампа»: Андрей Василевский, Никита Кучеров.
  • «Колорадо»: Валерий Ничушкин.
  • «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов.
  • «Лос-Анджелес»: Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко.
  • «Оттава»: Артем Зуб.
  • «Эдмонтон»: Василий Подколзин.
  • «Монреаль»: Иван Демидов.
  • «Миннесота»: Кирилл Капризов, Яков Тренин.
  • «Сент-Луис»: Павел Бучневич, Алексей Торопченко.
Фото Getty Images

Кто фаворит плей-офф

Букмекеры считают фаворитами обладателя Кубка Стэнли-2024 «Флориду» и один из лучших клубов Западной конференции «Даллас»: коэффициент на каждую из этих команд составляет 7.00.

Также высоко оцениваются шансы «Эдмонтона» (8.50), «Вашингтона» (9.00), «Вегаса» (10.00) и «Виннипега» (10.00).

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Трансляции матчей и где смотреть

Официально трансляции НХЛ в России не реализованы. Прямые эфиры игр появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Последние новости и онлайн-трансляции, расписание и результаты матчей, пары и сетку плей-офф, видео и обзоры игр вы можете изучать в разделе НХЛ и хоккейном матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
2. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
4. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
0 - 0
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Виннипег – Сент-Луис
 - : -
20.04 03:30
Даллас – Колорадо
 - : -
20.04 22:00
Каролина – Нью-Джерси
 - : -
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