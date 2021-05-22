Суперзвезда НХЛ ушла в тень в плей-офф, а российский нападающий набирает очки во всех матчах

«Сент-Луис» может стать первым клубом, который вылетел из борьбы за Кубок Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

Центральный дивизион. Третий матч

«Нэшвилл» — «Каролина» — 5:4 2ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Эллис — 1 (Жанно, Сиссонс), 4:35 — 1:0. Ахо — 3, 15:44 — 1:1. Форсберг — 2 (Экхольм, Сарос), 19:35 — 2:1. Стаал — 3 (Фогеле), 23:31 — 2:2. Трочек — 1 (бол., Свечников, Ахо), 32:46 — 2:3. Гранлунд — 1 (бол., Хаула, Йоси), 34:42 — 3:3. Джохансен — 1 (Эллис, Форсберг), 45:01 — 4:3. Пеши — 1 (Терявяйнен, Ахо), 56:39 — 4:4. Дюшен — 1, 94:54 — 5:4.

Вратари: Сарос — Неделькович.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 54 (11+13+10+20) — 56 (9+16+10+21).

Наши: Тренин (18.54/2/-1) — Свечников (23.31/6/+2).

22 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 1-2.

Настоящий триллер увидели зрители, выбравшие для просмотра матч между четвертой и первой командой Центрального дивизиона. «Каролина» разгромно выиграла два первых матча и была сегодня явным фаворитом, но «Хищники» на глазах более чем 12 тысяч своих болельщиков смогли выцарапать победу у Свечникова и компании.

Основное время матча получилось сверхрезультативным. Команды поочередно выходили вперед, но раз за разом равенство в счете восстанавливалось. Казалось, что победитель определится в овертайме максимально быстро, но тут на первый план вышли вратари. На двоих команды совершили 110 бросков, 54 из которых сделали игроки «Нэшвилла», ставшие в итоге победителями матча, продлившегося почти пять периодов.

На 35-й минуте второго овертайма Мэтт Дюшен получил шикарную передачу от Романа Йоси почти через всю площадку, оставил не у дел защитника «Каролины» и принес победу своей команде. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 23 минуты 31 сеунду и отметился результативной передачей, набрав третье очко в текущем розыгрыше плей-офф. Без очков он не уходил ни в одном из матчей.

Одержав победу, «Нэшвилл» сократил отставание в серии. Фаворитом по-прежнему остается «Каролина», но сегодня «Хищники» доказали, что не собираются легко отдавать серию.

Северный дивизион. Второй матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Штястны — 1 (Копп, Пулман), 64:06 — 0:1.

Вратари: Смит — Хеллибак.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (11+12+11+4) — 36 (17+8+10+1).

Наши: Куликов (15.34/0/-1) — -.

22 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 0-2.

Главная сенсация первого раунда плей-офф назревает в противостоянии канадских команд. После сенсационной выездной победы 4:1 в первом матче «Виннипег» не расслабился и не позволил «Эдмонтону» сделать счет в серии равным. Основное время поединка закончилось нулевой ничьей, и в овертайме победный бросок удался ветерану Полу Штястны. Выдающиеся матчи проводит голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк. После 32 отраженных бросков в первом матче американский голкипер сегодня парировал 38 бросков и стал второй звездой поединка.

Главные звезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль второй матч подряд не набирают результативных баллов и пока не могут подтвердить статус суперзвезд в плей-офф.

Западный дивизион. Третий матч

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Грэйвс — 1, 21:57 — 0:1. Ньюхук — 1 (Грэйвс, Ничушкин), 32:37 — 0:2. Джост — 1 (Рантанен, Ландескуг), 36:08 — 0:3. Бозак — 1 (мен., О'Райлли, Парэйко), 36:17 — 1:3. Саад — 2 (Бураковски, Седерберг), 53:42 — 1:4. Комфер — 1 (мен., п.в., Грэйвс, Белльмар), 59:06 — 1:5.

Вратари: Биннингтон (56:10 — 59:06) — Грубауэр.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (9+17+6) — 26 (5+12+9).

Наши: Барбашев (14.41/4/-2), Тарасенко (15.12/2/-3) — Ничушкин (13.46/1/+2).

22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 0-3.

Разгромно уступив в третьем матче подряд, «Сент-Луис» рискует стать первой командой, прекратившей борьбу за Кубок Стэнли. «Блюз» с Иваном Барбашевым и Владимиром Тарасенко снова не смог ничего показать против «Эвеланш», в составе которой результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Потрясающий матч провел голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, отразивший 32 броска по своим воротам.

«Сент-Луис» выглядит абсолютно беспомощным перед «Колорадо». Ни в одной другой серии нет такой огромной разницы в классе между командами: от «Блюз», выигравших кубок два года назад, не осталось и следа.