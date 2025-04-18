Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2.
Вратари: Неделькович — Стивенсон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3).
Наши: Малкин (16.00/3/0), Пономарев (11.06/2/+1) — Алексеев (23.30/2/0), Овечкин (15.07/2/-1).
18 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 348 зрителей.
Вчера определился соперник «Вашингтона» по первому раунду плей-офф: «Кэпиталз» сыграют с «Монреалем». Но перед этим оставалось провести последний матч регулярного чемпионата.
К нему команды, которым предстоит играть в плей-офф, относятся с большой опаской. Цель, как правило, одна: не получить травму. Так, «Каролина» перед последней игрой с «Оттавой» убрала сразу шесть игроков основы. А вот «Вашингтон» на матч с «Питтсбургом» вышел боевым составом. Не пожалели даже Александра Овечкина.
Противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона» стало культовым для Востока: команды трижды подряд рубились во втором раунде плей-офф и, по сути, разыгрывали между собой попадание в топ-стадии Кубка Стэнли. Казалось, фанаты «пингвинов» должны, мягко говоря, прохладно относиться к Александру Овечкину и его рекорду. Но оказалось совсем иначе.
В одной из рекламных пауз «Питтсбург» на медиакубе поздравил россиянина с рекордом по голам, а болельщики встретили Овечкина овациями. Шок!
После такого Ови не мог завершить встречу без заброшенной шайбы. Все как учили: большинство, щелчок из офиса и 897-я шайба в воротах. В 65 матчах сезона на счету россиянина 73 (44+29) очка.
Несмотря на то что Овечкин пропустил почти месяц из-за травмы, он все равно вошел в пятерку лучших снайперов лиги. Больше него забили только Драйзайтль, Нюландер и Томпсон.
Больше позитивных моментов для «Вашингтона» сегодня не произошло. «Питтсбург» забросил пять шайб, хлопнув дверью в своем последнем матче сезона.
Без набранных очков со льда ушел Евгений Малкин. У него в этом сезоне лишь 50 (16+34) результативных действий: на 17 меньше, чем годом ранее.
Зато стабильно играет Сидни Кросби. Канадец в последнем матче регулярки набрал 2 (1+1) очка, пробил показатель в 90 результативных действий за сезон и попал в топ-10 лучших бомбардиров.
Теперь «Вашингтон» ожидает «Монреаль» с Иваном Демидовым, а «Питтсбург» — отпуск в теплых странах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5