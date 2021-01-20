Феерия «Питтсбурга» и «Вашингтона»: Малкин и Кузнецов забили, Овечкин ушел в тень

А еще вратарь «Пингвинз» сделал чудо-пас.

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«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эллер — 1 (Оши, Паник), 4:55 — 0:1. Сивиур — 2 (Блюгерс, Капанен), 16:52 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин), 16:58 — 1:2. Уилсон — 3 (Карлсон), 19:43 — 1:3. Гюнтцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 25:45 — 2:3. Кузнецов — 1 (Спронг, Врана), 28:16 — 2:4. Блюгерс — 1 (мен., Десмит), 35:07 — 3:4. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 37:15 — 4:4. Кросби — 3 (Летанг, Гюнтцель), 61:11 — 5:4.

Вратари: Десмит — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (5+10+12+3) — 26 (11+7+7+1).

Наши: Малкин (17.10/3/-1) — Кузнецов (14.31/6/0), Овечкин (18.20/2/0), Орлов (20.32/1/0).

20 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Матчи «Питтсбурга» против «Вашингтона» не смогут надоесть никогда. Даже если поставить их в календарь не 8, а в два раза больше. Первый матч в выходные получился если не суперзрелищным, то вполне смотрибельным. Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне, классную игру показал Евгений Кузнецов — российским болельщикам было, за чем последить. Сегодня же команды устроили настоящую феерию, подарив несколько очень ярких моментов.

«Вашингтон» на удивление оставил в запасе своего основного вратаря Илью Самсонова. Чех Витек Ванечек уверенно провел свой первый матч в сезоне в отличие от россиянина, совершавшего ошибки и привозившего гол. Но и Ванечек в матче с «Питтсбургом» привез уже в первом периоде. После броска Капанена он потерял шайбу из виду, и Скевиур добил ее с пятака в ворота. Овечкин катил в оборону не слишком быстро.

Here's a look at Colton Sceviour's goal that tied the game at 1.



He has six points (4G-2A) in his last eight games against Washington. pic.twitter.com/XBEIQQwNMb — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 20, 2021

Пропущенный гол настолько разозлил первую тройку «Вашингтона», что они ответили голом сразу после вбрасывания. Овечкин включил скорость и сделал передачу на Уилсона, бросок которого оказался точным.

Заменивший в первой тройке Оши Уилсон вскоре забил свой второй гол. Кажется, в этом звене не хватает только Кузнецова — играющая вместе с небольшими перерывами уже 15 лет связка Овечкина и Бэкстрема пока не работает.

? Tom Wilson — 2nd of the game

3-1 #ALLCAPS pic.twitter.com/GjgiU1XWGB — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 20, 2021

Кузнецов же отличился и в другой тройке, добив шайбу в ворота с пятака.

«Питтсбург» почти девять лет не забивал при игре «3 на 5», но и вратарей, умеющих делать такие гениальные передачи, у них не было. Десмит навесом на чужую синюю линию вывел один на один Блюгера, и тот не испортил момент.

Teddy Blueger's goal marks the first 5-on-3 shorthanded goal scored by Pittsburgh since Matt Cooke scored one on Feb. 18, 2012.



Also, can we talk about that pass from Casey DeSmith? pic.twitter.com/Tv6znJO6P5 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 20, 2021

Евгений Малкин в первых трех матчах сезона не набрал ни одного очка и вообще показал какую-то невнятную игру. Он слишком часто терял шайбу, не мог отдать точную передачу. Сегодня он тоже сыграл не лучший свой матч, но хотя бы забил. В большинстве, броском в касание.

? Evgeni Malkin PP

4-4 pic.twitter.com/gWlRCsAgzI — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 20, 2021

Как и в первом матче в сезоне, отыграв ярко первые 40 минут, в третьем периоде команды начали играть осторожнее. В итоге забить удалось только в овертайме — свое слово сказал Кросби, подкарауливший отскок на пятаке.

«Вашингтон» дважды подряд проиграл «Питтсбургу», но при этом получил два очка, равноценные победе в одном из матчей. Пока игра обеих команд очень далека от той, что привыкли видеть — слишком много ошибок в передачах, невнимательная игра в своей зоне, ошибки вратарей. Не впечатляют и главные звезды команд. Овечкин сегодня снова ушел в тень, Малкин отметился только голом. Далек пока от лучшей игры и Кросби, но у него победный гол и 3 (1+2) очка.