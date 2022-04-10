Овечкин начал игру с ужасной ошибки! Но исправился, забил и испортил юбилей Малкину

Капризов остался в тени партнеров.

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Голы: Раст — 24 (Гюнтцель, Малкин), 0:45 — 1:0. Юханссон — 7, 1:01 — 1:1. Орлов — 11 (Ларссон, Дауд), 7:24 — 1:2. Картер — 17 (Родригес), 18:34 — 2:2. Бойл — 10 (Летанг, Блюгерс), 19:34 — 3:2. Овечкин — 44 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 24:49 — 3:3. Уилсон — 22, 51:35 — 3:4. Кузнецов — 23 (мен., п.в.), 58:19 — 3:5. Фехервари — 7 (п.в., Уилсон, Карлсон), 59:33 — 3:6.

Вратари: Джерри (58:06 — 58:19, 58:32 — 59:33) — Самсонов.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 32 (14+11+7) — 45 (10+16+19).

Наши: Малкин (19.14/2/-3) — Кузнецов (16.01/6/+2), Овечкин (14.43/2/0), Орлов (19.47/4/+2).

9 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» — «Вашингтон» — мощнейшее противостояние НХЛ последние 15 лет. У первых уже нет Флери, но Овечкину все равно, кому забивать. У последних есть игроки, которые еще не надевали коньки, когда в НХЛ феерил Кросби. Но интерес к этой игре не снижается. Особенно теперь, когда Овечкин так близок к историческому рекорду. Да и плей-офф уже совсем скоро, не забывайте. Так что начали команды очень резво, а первая шайба влетела в ворота уже через 45 секунд после стартового вбрасывания.

Первому голу «Питтсбурга» предшествовала нелепая ошибка Овечкина. Он далеко отпустил от себя шайбу, которую тут же забрал Мэтесон. Он сделал передачу Малкину, который привез шайбу на пятак, а там Раст затолкал ее в ворота. Ассист стал юбилейным для российского нападающего «Питтсбурга»: Малкин в 700-й раз за 976 матчей в НХЛ сделал результативную передачу.

Возвращение Маркуса Йоханссона в «Вашингтон» получилось не самым удачным. Форвард, который с 2010 по 2017 год играл в топ-6 «Кэпиталз», был выменян из «Сиэтла» перед дедлайном, но за первые шесть матчей не набрал ни одного очка. Может быть, он ждал встречи с принципиальным соперником?

Овечкин пока далек от собственного снайперского рекорда (и, признаемся, вряд ли его побьет), зато его одноклубник Дмитрий Орлов раззабивался в этом сезоне. В середине первого периода Орлов от души приложился из левого круга вбрасывания и забросил уже 11-ю шайбу.

Илья Самсонов провел не самый плохой матч, много выручал, но без результативных ошибок не обошлось. Российский вратарь «Вашингтона» потерял клюшку и не смог сориентироваться после не самого опасного броска Картера с неудобной.

А вскоре и Брайан Бойл пробил Самсонова броском над плечом.

Почти любая команда при игре в формает «пять на три» обычно старается по максимуму растягивать оборону передачами и выводить уже на открытый угол. Но это не относится к «Вашингтону» с Овечкиным: зачем мудрить, если всегда можно скинуть капитану. Есть 774-я! До Горди Хоу — всего 27 шайб.

Игра была равной, и в итоге все решил один довольно случайный эпизод. Джастин Шульц просто выбивал шайбу с клюшки соперника, но получилось так удачно, что Том Уилсон убежал в контратаку. Параллельным курсом катился Овечкин, но Уилсон сделал все сам и не прогадал.

«Питтсбург» получил большинство на последних минутах и выпустил шестого полевого игрока, но получил только два гола в пустые ворота. Один — на счету Кузнецова, который набрал уже 69 (23+46) очков в 68 матчах этого сезона. Ближайший шанс улучшить статистику для него, Овечкина и всего «Вашингтона» — уже в воскресенье вечером, против «Бостона».