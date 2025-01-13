Кучеров идет на еще один суперсезон в НХЛ! Прибил «Питтсбург» дублем и ворвался в тройку лучших бомбардиров лиги

До первого места — шесть очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Ракелль — 22 (Раст, Петтерссон), 14:20 — 1:0. Хагель — 20 (Чирелли, Лиллеберг), 26:54 — 1:1. Кучеров — 19 (Хедман, Гюнцель), 36:04 — 1:2. Хэйс — 7 (бол., Ракелль, Кросби), 42:17 — 2:2. Кучеров — 20, 56:57 — 2:3. Чирелли — 17 (п.в., Кучеров, Хагель), 58:48 — 2:4. Пол — 11 (п.в., Гюнцель, Макдона), 59:39 — 2:5.

Вратари: Джерри (58:28 — 58:48, 59:05 — 59:39) — Йоханссон.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (14+10+9) — 19 (2+7+10).

Наши: — - Кучеров (19.10/3/+3).

13 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17352 зрителя.

После прошлой ударной регулярки и звания лучшего бомбардира НХЛ Кучеров собрался на новый сезон со 120+ очками. Сегодня от него пострадал «Питтсбург».

«Пингвинз» перед игрой с «Тампой» шли с четырьмя поражениями в последних пяти матчах. Снова не было Евгения Малкина, которого внесли в список травмированных, а Майкл Бантинг, игравший в топ-6, попал в аварию и тоже пропускал встречу.

«Питтсбург», правда, смог открыть счет. Рикард Ракелль, проваливший прошлый сезон и начало этого, сейчас все ближе к графику «очко за игру».

Первая половина встречи вообще сложилась для «Тампы» неудачно: за 30 минут встречи хоккеисты «Лайтнинг» лишь четырежды бросили по воротам Тристана Джарри. При этом даже с такой небольшой активностью впереди им удалось сравнять счет. А в конце второго периода Кучеров и вовсе вывел «Тампу» вперед: в этот момент счет по броскам был 21:6 в пользу «пингвинов».

В начале третьей двадцатиминутки Кевин Хейс в большинстве забил второй гол «Питтсбурга», так что Кучерову вновь пришлось стараться, чтобы вывести «Лайтнинг» вперед. И ему это удалось! За три минуты до конца основного времени россиянин воспользовался нерасторопностью игроков «Пингвинз» на синей линии, убежал один на один с Джарри и забросил свою 20-ю шайбу в сезоне.

На этом результативные действия Кучерова не закончились: еще через две минуты он ассистировал Энтони Сирелли на гол в пустые ворота. Кучеров стал первым россиянином пробившим отметку в 60 набранных очков в этом сезоне (у него сейчас 62). Ближе всего к нему находится Кирилл Капризов, у которого 50 результативных действий. Однако форвард «Миннесоты» пропустил уже восемь игр — к сожалению, даже неизвестно, когда он вернется на лед.

Благодаря удачному матчу с «Питтсбургом» Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров всей лиги: впереди него только Нэйтан Маккиннон (68 очков) и Леон Драйзайтль (63).

У самой «Тампы» тоже все в порядке — 49 очков после первой половины сезона и отрыв в четыре балла от девятого места на Западе.