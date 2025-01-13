Кучеров идет на еще один суперсезон в НХЛ! Прибил «Питтсбург» дублем и ворвался в тройку лучших бомбардиров лиги
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Голы: Ракелль — 22 (Раст, Петтерссон), 14:20 — 1:0. Хагель — 20 (Чирелли, Лиллеберг), 26:54 — 1:1. Кучеров — 19 (Хедман, Гюнцель), 36:04 — 1:2. Хэйс — 7 (бол., Ракелль, Кросби), 42:17 — 2:2. Кучеров — 20, 56:57 — 2:3. Чирелли — 17 (п.в., Кучеров, Хагель), 58:48 — 2:4. Пол — 11 (п.в., Гюнцель, Макдона), 59:39 — 2:5.
Вратари: Джерри (58:28 — 58:48, 59:05 — 59:39) — Йоханссон.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 33 (14+10+9) — 19 (2+7+10).
Наши: — - Кучеров (19.10/3/+3).
13 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17352 зрителя.
После прошлой ударной регулярки и звания лучшего бомбардира НХЛ Кучеров собрался на новый сезон со 120+ очками. Сегодня от него пострадал «Питтсбург».
«Пингвинз» перед игрой с «Тампой» шли с четырьмя поражениями в последних пяти матчах. Снова не было Евгения Малкина, которого внесли в список травмированных, а Майкл Бантинг, игравший в топ-6, попал в аварию и тоже пропускал встречу.
«Питтсбург», правда, смог открыть счет. Рикард Ракелль, проваливший прошлый сезон и начало этого, сейчас все ближе к графику «очко за игру».
Первая половина встречи вообще сложилась для «Тампы» неудачно: за 30 минут встречи хоккеисты «Лайтнинг» лишь четырежды бросили по воротам Тристана Джарри. При этом даже с такой небольшой активностью впереди им удалось сравнять счет. А в конце второго периода Кучеров и вовсе вывел «Тампу» вперед: в этот момент счет по броскам был 21:6 в пользу «пингвинов».
В начале третьей двадцатиминутки Кевин Хейс в большинстве забил второй гол «Питтсбурга», так что Кучерову вновь пришлось стараться, чтобы вывести «Лайтнинг» вперед. И ему это удалось! За три минуты до конца основного времени россиянин воспользовался нерасторопностью игроков «Пингвинз» на синей линии, убежал один на один с Джарри и забросил свою 20-ю шайбу в сезоне.
На этом результативные действия Кучерова не закончились: еще через две минуты он ассистировал Энтони Сирелли на гол в пустые ворота. Кучеров стал первым россиянином пробившим отметку в 60 набранных очков в этом сезоне (у него сейчас 62). Ближе всего к нему находится Кирилл Капризов, у которого 50 результативных действий. Однако форвард «Миннесоты» пропустил уже восемь игр — к сожалению, даже неизвестно, когда он вернется на лед.
Благодаря удачному матчу с «Питтсбургом» Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров всей лиги: впереди него только Нэйтан Маккиннон (68 очков) и Леон Драйзайтль (63).
У самой «Тампы» тоже все в порядке — 49 очков после первой половины сезона и отрыв в четыре балла от девятого места на Западе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
|27
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|41
|23
|18
|49
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Оттава
|42
|21
|21
|45
|6
|Детройт
|42
|20
|22
|44
|7
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|13.01
|01:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 5
|13.01
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|13.01
|01:00
|
Оттава – Даллас
|3 : 2
|13.01
|04:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1