«Рейнджерс» уничтожили «Питтсбург»! Шестеркин начал сезон с «сухаря», Панарин набрал два очка

Уверенное начало сезона команды из Нью-Йорка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Кэррик — 1 (Труба, Бродзински), 2:24 — 0:1. Лафренье — 1 (Панарин), 17:23 — 0:2. Крайдер — 1 (Труба, Смит), 19:48 — 0:3. Хытил — 1 (Куилль), 29:39 — 0:4. Крайдер — 2 (мен.), 51:35 — 0:5. Трочек — 1 (Лафренье, Панарин), 56:59 — 0:6.

Вратари: Джерри — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 41 (15+14+12).

Наши: Малкин (17.20/1/-2) — Панарин (16.45/2/+2).

10 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Сезон-2024/25 станет 19-м подряд, который Кросби, Малкин и Летанг проведут вместе. После двух невыходов в плей-офф всем очевидно, что «Питтсбург» — это в лучшем случае претендент на попадание в уайлд-кард, но никак не на чемпионство. Об этом же перед началом сезона говорил и генеральный менеджер Кайл Дубас. При этом в межсезонье он не совершал громких трейдов, лишь укрепив два нижних звена.

Старт предстоял серьезный — против «Нью-Йорк Рейнджерс», фаворита Востока. Уже первый период показал, что проблемы «пингвинов» с прошлого сезона никуда не делись. Несмотря на активную игру в зоне атаки и бодрый форчек, «Питтсбург» после первых 20 минут встречи «горел» минус 3.

Особо показательной стала вторая шайба «Рейнджерс»: Ларс Эллер неприлично долго для игрока НХЛ подбирал шайбу для броска, пока его не обокрал Артемий Панарин и не выдал отличный пас на Алексиса Лафренье. Канадец же очень уверенно разобрался с защитником Маркусом Петтерссоном и вратарем Тристаном Джарри. Так потенциальные 1:1 превратились в 0:2.

Еще одним результативным действием Панарин отметился в конце матча, когда «пингвины» совершенно перестали играть.

Как обычно, не подтащил «Питтсбург» и вратарь: сложно Джарри обвинить в какой-либо из шайб, но очевидно, что шансов команде в первом периоде он сегодня не дал. При этом во второй части матча, когда полевые игроки уже бросили весла, голкипер превратился в киборга и начал брать даже мертвые шайбы. Только было уже поздно. И вот такая нестабильность вратарей уже не первый год губит «пингвинов».

Зато крайне уверенно отыграл Игорь Шестеркин. Незадолго до первого матча сезона на россиянина обрушилась волна хейта в североамериканских медиа из-за отказа подписывать новый контракт с «Рейнджерс»: предлагали восемь лет по 11 миллионов долларов и статус самого высокооплачиваемого вратаря лиги. Кайф, что именно на этом фоне Шестеркин сразу же оформил «сухарь» и стал второй звездой матча. При этом «Питтсбург» на парочку шайб сегодня точно наиграл.

Фото USA Today Sports

Из россиян ничем не отметился только Евгений Малкин. Россиянин провел на льду 17 минут (лучшее игровое время среди форвардов после Кросби), но всего раз бросил по воротам, закончив встречу с показателем полезности «-2».

Очевидно, что глупо строить прогнозы на основе первого матча в сезоне, но надо отметить: насколько же радужные перспективы рисуются у «Рейнджерс», настолько сейчас пессимистичны фанаты «Питтсбурга».