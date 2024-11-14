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«Питтсбург» поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ. Клуб привез семью хоккеиста из России и вручил золотую клюшку

«Питтсбург» подарил Малкину позолоченную клюшку в честь 500 голов в НХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Питтсбург» поздравил Евгения Малкина (слева) с 500-й шайбой в НХЛ
«Питтсбург» поздравил Евгения Малкина (слева) с 500-й шайбой в НХЛ.
Фото скриншот из трансляции
Церемония прошла перед игрой с «Детройтом».

17 октября в игре против «Баффало» россиянин Евгений Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ и помог «Питтсбургу» победить в овертайме — 6:5. Нападающий вошел в почетный «Клуб 500», в котором находятся лишь 48 хоккеистов. Перед матчем регулярного чемпионата с «Детройтом» 14 ноября «Пингвинз» провели праздничную церемонию в честь достижения форварда.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Берггрен — 1 (Тарасенко, Питри), 21:00 — 0:1. Кейн — 3 (бол., Ларкин, Раймонд), 25:15 — 0:2. Раст — 4 (Бантинг), 27:19 — 1:2. Бовилье — 5 (Петтерссон, Кросби), 32:23 — 2:2. Эдвинссон — 2 (Дебринкэт, Кейн), 61:30 — 2:3.
Вратари: Неделькович — Тэлбот.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (10+12+11+1) — 31 (12+11+7+1).
Наши: Малкин (21.36/6/-2) — Тарасенко (12.13/4/+1).
14 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15 191 зритель.

Как прошла церемония

Чествование россиянина прошло до игры с «Ред Уингз». «Питтсбург» привез из России семью хоккеиста: родителей Владимира и Наталью, а также сына Никиту. Во время церемонии они вышли на лед, а Малкин стоял рядом с ними, пока на табло под крышей арены показывали трогательный ролик в честь нападающего. Евгения поздравляли бывшие партнеры и другие игроки НХЛ — Марк-Андре Флери, Марк Рекки, Райан Уитни, Патрик Хернквист и другие.

Видео с поздравлениями записали и родные Малкина, а также — Александр Овечкин. Евгений стал вторым россиянином после капитана «Вашингтона», кто забросил в НХЛ 500 шайб, и всего 48-м игроком в лиге.

«Привет, Джино, поздравляю с 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик», — сказал Ови.

После ролика к Малкину и его семье подъехали игроки «Питтсбурга» Сидни Кросби и Крис Летанг: матери россиянина вручили букет, а самому Евгению — золотую клюшку и памятную табличку с цифрой 500.

Для «Питтсбурга» россиянин — настоящая легенда. Клуб даже заявил, что после завершения карьеры 71-й номер хоккеиста будет выведен из обращения. При этом, по словам Малкина, для него было важно оформить это достижение.

«Я действительно хотел забросить 500-ю шайбу еще в прошлом году. Все лето я много думал об этом. Это был долгий путь, и я рад, что наконец-то добрался до данной цифры», — сказал Евгений ESPN.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа) и вратарь «Детройта» Кэм Талбот
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа) и вратарь «Детройта» Кэм Талбот.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как закончилась игра

Матч с «Ред Уингз» для «Питтсбурга» сложился далеко не так празднично. Команда Майка Салливана уступила «Детройту» в овертайме (2:3) и осталась на 13-м месте Восточной конференции — правда, от топ-8 ее отделяет всего одно очко. Россиянин не отметился результативными действиями, но после игры его выделил тренер соперника Дерек Лалонд.

«Есть вечера, когда ты играешь с «Питтсбургом», а Кросби и Малкин решают исход матча. Это был один из таких дней. Именно поэтому уважение моим парням. Было непросто сдержать лидеров соперника. Но мы сделали это», — приводит слова Лалонда пресс-служба НХЛ.

Евгений Малкин (№ 71) забивает победный гол в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo; (2:4) 9&nbsp;ноября в&nbsp;Вашингтоне. «Не самый плохой парень». Малкин затмил Овечкина и Кросби

Сам Малкин тоже прокомментировал исход встречи. Форвард признался, что первую шайбу «Питтсбург» пропустил по его вине.

«Это была равная игра, но в овертайме мы уступили. Допустили пару оплошностей, например, первый гол — это моя ошибка. Но сегодня все четыре звена точно действовали лучше, чем в предыдущем матче. С такой игрой у нас есть хорошие шансы на победу в следующей встрече, немного удачи — и мы точно выиграем. Это мой второй дом, я рад быть здесь. Неважно, побеждаем мы или проигрываем. Мы боремся в каждой игре: несмотря на тяжелые времена, мы вместе», — сказал Евгений после матча.

Как Малкин выступает в этом сезоне

Россиянин — лучший бомбардир «Питтсбурга» в нынешнем сезоне. На его счету уже 18 результативных действий, на одно меньше набрал его многолетний партнер Сидни Кросби. Правда, вся команда действует не так ярко и с трудом добывает победы — выиграла лишь в шести из 18 матчей сезона, а в конце октября выдала серию из шести поражений подряд.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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