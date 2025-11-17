«Я рад, если вы довольны»: Малкин снова хитро забил из-за ворот, Мурашов оформил первую победу на ноль

Россияне блеснули во второй игре тура НХЛ в Стокгольме.

«Питтсбург» и «Нэшвилл» обменялись победами на «Авичи Арене» в столице Швеции. В пятницу «Предаторз» выиграли в овертайме после спасения в концовке основного времени — 2:1, в воскресенье «Пингвинз» засушили соперника — 4:0. Евгений Малкин забивал в похожем стиле в оба вечера, Сергей Мурашов совместил первую победу и игру на ноль в НХЛ.

«Великолепные чувства»

Мурашов дебютировал в «Питтсбурге» неделю назад в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (2:3). 21-летний экс-вратарь ярославского «Локомотива» проводит второй год в системе «Пингвинз», осенью прошел тренировочный лагерь и затем убедительно начал сезон в АХЛ. Сергей был близок к первой победе в дебютной игре НХЛ, но «Кингз» дважды догоняли хозяев и забрали концовку. Пара обидных шайб изменила настроение россиянина.

«Очевидно, это не тот результат, которого хотелось мне и всем нам. Да, для меня это особенный вечер, но в конечном итоге просто хочется набрать с командой два очка. Это хороший урок, сделаем выводы, станем сильнее, говорю о себе персонально», — сказал тогда Мурашов североамериканским журналистам.

Сергей оценил поддержку своих трибун в Питтсбурге и даже пошутил о конкуренции за зрителей с местным клубом по американскому футболу: «Определенно, болельщики очень сильно меня поддерживали. Я чувствовал это, за что искренне признателен каждому, кто пришел на арену вместо просмотра «Стилерз». Знаю, у них сегодня игра. (Улыбается.) Конечно, не читал все плакаты, потому что был сфокусирован на себе. Но совершенно точно здесь великолепные арена, город и люди. И я очень ценю это».

Голкипер так описал дебют: «Нервничал из-за того, что делать во время круга новичка. Первые пару минут привыкал к скорости, после чего почувствовал, что просто должен выполнять свое дело, останавливать шайбу, не думать ни о чем другом. Главное — готовность к игре, все начинается с тренировок летом, затем выстраивается во время тренировочного лагеря, потом в матчах АХЛ. И вот я здесь. Речь не только об игре сегодня, но и обо всей работе до этого».

Второй матч Мурашова в НХЛ — повторная игра «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в Стокгольме. Россиянин отразил 21 бросок и засушил соперника, был признан первой звездой вечера, получил на память часы и шайбу, а сам подарил клюшку юному болельщику на трибуне.

«На самом деле чувствую себя великолепно. Ребята сыграли потрясающе. Невероятное начало, реально здорово отработали в меньшинстве во втором периоде, а потом очень надежно — в третьем. Так что получился очень хороший ответ команды на первую игру», — сказал Мурашов после матча.

«Потрясающие ощущения»

Малкин выдал отличный старт и продолжает играть на топ-уровне в своем 20-м сезоне в НХЛ. 39-летний магнитогорец вошел в него с истекающим контрактом, все вопросы о будущем центрфорварда отложены ориентировочно до олимпийской паузы. Пока Джино вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом получает удовольствие не только от совместной игры рекордно длительное время. Команда уверенно начала регулярный чемпионат с новым главным тренером Дэном Мьюзом, а трехкратные обладатели Кубка Стэнли рассчитывают прервать серию из трех непопаданий в плей-офф.

Малкин, Кросби и Летанг вместе с «Питтсбургом» приезжали в Стокгольм в октябре 2008 года. В том сезоне команда дошла до первого чемпионства своих новых звезд. Теперь возвращение в столицу Швеции вызвало у Евгения разные приятные воспоминания. На льду «Глобен Арены» в апреле 2005-го дебютант сборной России с передачи Александра Овечкина забил Хенрику Лундквисту победный гол в первом матче финала Евротура, а в мае 2012-го стал самым ценным хоккеистом золотого чемпионата мира.

«Впервые сыграл за национальную команду здесь. А 2008-й тоже был давно. Этот год получился отличным для команды, для меня лично. Если правильно помню, тогда забил второй гол «Оттаве» [в первом из двух матчей на старте сезона]. Это отличная страна, которая любит хоккей, здесь великолепные болельщики. Надеюсь, они теперь будут за нас. Мне нравится играть здесь. У меня отличные воспоминания, мы брали здесь золото [со сборной]», — сказал Малкин после перелета и тренировки перед матчами с «Нэшвиллом».

Евгений про отличный старт этого сезона и свои ощущения от игры заметил: «Когда чувствуешь себя хорошо и здоров, команда и все звенья играют отлично, ощущения всегда потрясающие. Мы стараемся выигрывать все матчи. Последние пару не удались в концовке, теперь постараемся выиграть дважды в Швеции. Сейчас не думаю о своей игре. Я хочу помогать команде побеждать. Опять же, большинство работает, ребята отрабатывают в меньшинстве, блокируют броски. Я рад быть здесь со своими партнерами».

Центрфорвард на уточнение, рад ли он такому старту сезона, с улыбкой добавил: «Если вы ребята довольны, я рад тоже. Скажу, что не стараюсь слишком концентрироваться на этом, стараюсь не думать о возможном новом контракте и еще одном годе. Как говорил перед сезоном, хочу быть счастливым, просто играть в свой хоккей, не слишком загоняться, наслаждаться каждым днем, получать удовольствие от игры. И вот что я делаю сейчас: наслаждаюсь каждым днем, выхожу на каток и стараюсь делать все возможное. Мое звено сейчас играет невероятно, стараюсь по максимуму помогать партнерам. Да и большинство работает. Так что — да, я счастлив».

Россиянин оценил перспективы команды, которая на старте превзошла даже завышенные ожидания, и способность пошуметь в плей-офф при условии, что все лидеры будут здоровы: «О да, совершенно точно. Мы читали статьи перед сезоном, что мы уже недостаточно хороши. Это непросто. Вроде как три последних года мы не показывали лучшую игру. Но мы поменяли тренера, в команде появилась пара новых лиц. Мы стараемся показать все, что можем. Сид играет невероятно. Вы знаете, у нас хороший коллектив. Думаю, эта команда покажет все возможное. Если будем здоровы, точно попадаем в плей-офф. Посмотрим, что будет».

Нападающий также ответил на вопрос, изучает ли он турнирную таблицу: «Я никогда не думаю так. Знаете ли, я всегда хочу становиться лучше с каждым днем. Хочу играть на своем топовом уровне. Никто не знает, где мой пик. Вероятно, даже я сам. Надеюсь, с каждой игрой все прибавляю и прибавляю. И мой пик, как надеюсь, будет в плей-офф».

В обоих матчах в Стокгольме Малкин провел в ворота Юусе Сароса два похожих и хитрых гола. Центрфорвард ловил момент за воротами и бросал с отскоком от соперника. В первой игре шайба Евгения осталась единственной для его команды, в концовке основного времени он вместе с Кросби и партнерами упустил перевес после гола Филипа Форсберга и затем пропустил рывок Стивена Стэмкоса в овертайме. В повторной встрече Малкин и Кросби своими бросками развили успех первого периода и превратили минимальный перевес в 3:0. Для «Питтсбурга» голы двух звездных центрфорвардов в один вечер — почти гарантия победы (116 выигранных матчей при 16 поражениях).

«Думаю, мы были очень мотивированы после предыдущего матча с учетом его концовки. Не чувствовали, что сыграли на максимум с учетом развязки. Считаю, просто поэтому теперь очень хотели отыграться. И думаю, показали это», — сказал Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм) Питтсбург Нэшвилл

«Питтсбург» держится в зоне плей-офф. Кросби (21 очко, 12 голов и 9 передач в 19 матчах) идет среди лучших снайперов, Малкин (23 очка, 5 голов и 18 передач) — ассистентов лиги.