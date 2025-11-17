Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

«Я рад, если вы довольны»: Малкин снова хитро забил из-за ворот, Мурашов оформил первую победу на ноль

Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Фото AFP
Россияне блеснули во второй игре тура НХЛ в Стокгольме.

«Питтсбург» и «Нэшвилл» обменялись победами на «Авичи Арене» в столице Швеции. В пятницу «Предаторз» выиграли в овертайме после спасения в концовке основного времени — 2:1, в воскресенье «Пингвинз» засушили соперника — 4:0. Евгений Малкин забивал в похожем стиле в оба вечера, Сергей Мурашов совместил первую победу и игру на ноль в НХЛ.

«Великолепные чувства»

Мурашов дебютировал в «Питтсбурге» неделю назад в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (2:3). 21-летний экс-вратарь ярославского «Локомотива» проводит второй год в системе «Пингвинз», осенью прошел тренировочный лагерь и затем убедительно начал сезон в АХЛ. Сергей был близок к первой победе в дебютной игре НХЛ, но «Кингз» дважды догоняли хозяев и забрали концовку. Пара обидных шайб изменила настроение россиянина.

«Очевидно, это не тот результат, которого хотелось мне и всем нам. Да, для меня это особенный вечер, но в конечном итоге просто хочется набрать с командой два очка. Это хороший урок, сделаем выводы, станем сильнее, говорю о себе персонально», — сказал тогда Мурашов североамериканским журналистам.

Сергей Мурашов.Еще один русский вратарь дождался шанса в НХЛ. Но его дебют подпортили поражение и нелепый гол

Сергей оценил поддержку своих трибун в Питтсбурге и даже пошутил о конкуренции за зрителей с местным клубом по американскому футболу: «Определенно, болельщики очень сильно меня поддерживали. Я чувствовал это, за что искренне признателен каждому, кто пришел на арену вместо просмотра «Стилерз». Знаю, у них сегодня игра. (Улыбается.) Конечно, не читал все плакаты, потому что был сфокусирован на себе. Но совершенно точно здесь великолепные арена, город и люди. И я очень ценю это».

Голкипер так описал дебют: «Нервничал из-за того, что делать во время круга новичка. Первые пару минут привыкал к скорости, после чего почувствовал, что просто должен выполнять свое дело, останавливать шайбу, не думать ни о чем другом. Главное — готовность к игре, все начинается с тренировок летом, затем выстраивается во время тренировочного лагеря, потом в матчах АХЛ. И вот я здесь. Речь не только об игре сегодня, но и обо всей работе до этого».

Сергей Мурашов в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нэшвилл&raquo; (4:0) 16&nbsp;ноября.Русский вратарь сделал сухарь в своем втором матче НХЛ. Мурашов может стать новой звездой «Питтсбурга»

Второй матч Мурашова в НХЛ — повторная игра «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в Стокгольме. Россиянин отразил 21 бросок и засушил соперника, был признан первой звездой вечера, получил на память часы и шайбу, а сам подарил клюшку юному болельщику на трибуне.

«На самом деле чувствую себя великолепно. Ребята сыграли потрясающе. Невероятное начало, реально здорово отработали в меньшинстве во втором периоде, а потом очень надежно — в третьем. Так что получился очень хороший ответ команды на первую игру», — сказал Мурашов после матча.

«Потрясающие ощущения»

Малкин выдал отличный старт и продолжает играть на топ-уровне в своем 20-м сезоне в НХЛ. 39-летний магнитогорец вошел в него с истекающим контрактом, все вопросы о будущем центрфорварда отложены ориентировочно до олимпийской паузы. Пока Джино вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом получает удовольствие не только от совместной игры рекордно длительное время. Команда уверенно начала регулярный чемпионат с новым главным тренером Дэном Мьюзом, а трехкратные обладатели Кубка Стэнли рассчитывают прервать серию из трех непопаданий в плей-офф.

Малкин, Кросби и Летанг вместе с «Питтсбургом» приезжали в Стокгольм в октябре 2008 года. В том сезоне команда дошла до первого чемпионства своих новых звезд. Теперь возвращение в столицу Швеции вызвало у Евгения разные приятные воспоминания. На льду «Глобен Арены» в апреле 2005-го дебютант сборной России с передачи Александра Овечкина забил Хенрику Лундквисту победный гол в первом матче финала Евротура, а в мае 2012-го стал самым ценным хоккеистом золотого чемпионата мира.

Евгений Малкин.Малкин — лучший бомбардир НХЛ на старте сезона. Неужели и теперь его хотят обменять?

«Впервые сыграл за национальную команду здесь. А 2008-й тоже был давно. Этот год получился отличным для команды, для меня лично. Если правильно помню, тогда забил второй гол «Оттаве» [в первом из двух матчей на старте сезона]. Это отличная страна, которая любит хоккей, здесь великолепные болельщики. Надеюсь, они теперь будут за нас. Мне нравится играть здесь. У меня отличные воспоминания, мы брали здесь золото [со сборной]», — сказал Малкин после перелета и тренировки перед матчами с «Нэшвиллом».

Евгений про отличный старт этого сезона и свои ощущения от игры заметил: «Когда чувствуешь себя хорошо и здоров, команда и все звенья играют отлично, ощущения всегда потрясающие. Мы стараемся выигрывать все матчи. Последние пару не удались в концовке, теперь постараемся выиграть дважды в Швеции. Сейчас не думаю о своей игре. Я хочу помогать команде побеждать. Опять же, большинство работает, ребята отрабатывают в меньшинстве, блокируют броски. Я рад быть здесь со своими партнерами».

Центрфорвард на уточнение, рад ли он такому старту сезона, с улыбкой добавил: «Если вы ребята довольны, я рад тоже. Скажу, что не стараюсь слишком концентрироваться на этом, стараюсь не думать о возможном новом контракте и еще одном годе. Как говорил перед сезоном, хочу быть счастливым, просто играть в свой хоккей, не слишком загоняться, наслаждаться каждым днем, получать удовольствие от игры. И вот что я делаю сейчас: наслаждаюсь каждым днем, выхожу на каток и стараюсь делать все возможное. Мое звено сейчас играет невероятно, стараюсь по максимуму помогать партнерам. Да и большинство работает. Так что — да, я счастлив».

Россиянин оценил перспективы команды, которая на старте превзошла даже завышенные ожидания, и способность пошуметь в плей-офф при условии, что все лидеры будут здоровы: «О да, совершенно точно. Мы читали статьи перед сезоном, что мы уже недостаточно хороши. Это непросто. Вроде как три последних года мы не показывали лучшую игру. Но мы поменяли тренера, в команде появилась пара новых лиц. Мы стараемся показать все, что можем. Сид играет невероятно. Вы знаете, у нас хороший коллектив. Думаю, эта команда покажет все возможное. Если будем здоровы, точно попадаем в плей-офф. Посмотрим, что будет».

Нападающий также ответил на вопрос, изучает ли он турнирную таблицу: «Я никогда не думаю так. Знаете ли, я всегда хочу становиться лучше с каждым днем. Хочу играть на своем топовом уровне. Никто не знает, где мой пик. Вероятно, даже я сам. Надеюсь, с каждой игрой все прибавляю и прибавляю. И мой пик, как надеюсь, будет в плей-офф».

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Сидни Кросби.«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина

В обоих матчах в Стокгольме Малкин провел в ворота Юусе Сароса два похожих и хитрых гола. Центрфорвард ловил момент за воротами и бросал с отскоком от соперника. В первой игре шайба Евгения осталась единственной для его команды, в концовке основного времени он вместе с Кросби и партнерами упустил перевес после гола Филипа Форсберга и затем пропустил рывок Стивена Стэмкоса в овертайме. В повторной встрече Малкин и Кросби своими бросками развили успех первого периода и превратили минимальный перевес в 3:0. Для «Питтсбурга» голы двух звездных центрфорвардов в один вечер — почти гарантия победы (116 выигранных матчей при 16 поражениях).

«Думаю, мы были очень мотивированы после предыдущего матча с учетом его концовки. Не чувствовали, что сыграли на максимум с учетом развязки. Считаю, просто поэтому теперь очень хотели отыграться. И думаю, показали это», — сказал Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Питтсбург
Нэшвилл

«Питтсбург» держится в зоне плей-офф. Кросби (21 очко, 12 голов и 9 передач в 19 матчах) идет среди лучших снайперов, Малкин (23 очка, 5 голов и 18 передач) — ассистентов лиги.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Малкин
Сергей Мурашов
Юусе Сарос
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать
Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
«Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас
Кучеров вышел на третье место по голам за «Тампу»
Капризова признали второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»
Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nastasya Zanzibarova

    А когда Омск становился чемпионом,то у кого из руководителей "Авангарда" был юбилей?херню несешь полную.

    17.11.2025

  • объективный Артём =)

    Там Динамо было в финале, хк МВД уже умер к тому времени

    17.11.2025

  • Сон Морфей

    Там все четко было в финале было, я про ХК МВД

    17.11.2025

  • Zулус

    а ты входишь в тройку дегенератов сайта, это факт

    17.11.2025

  • андр

    Евгений - Величайший в своём поколении!

    17.11.2025

  • объективный Артём =)

    Уже сто раз здесь писал,не поленюсь и сейчас - игра Малыча на том ЧМ - это полнейшая доминация хоккеиста над соперниками, которую я в прямом эфире не видел до этого и после. "Кураж", " "в огне" - слишком мелко что-бы описать как он разваливал. Но не стоит и забывать моих земляков Пережогина и Попова - их вклад в Жекину игру был довольно значителен. Не даром в том году Авангард должен был стать чемпионом, так как катком по ПО прошлись, забыли только что у одного "заслуженного" человека из МВД был юбилей, потому Динамо не могло проиграть)

    17.11.2025

  • _Mike N_

    по передачам он 28-ой, а "рекордсмен" по голам в пустые ворота Овечкин даже в 50 лучших не входит !

    17.11.2025

  • Kimi_

    Потрясающий игрок и человек. И приезжая в сборную выкладывался по полной. Многие помнят ЧМ, который Евгений просто затащил. В отличии от распиаренной "звезды" не лез в фонбеты призывая мальчишек делать ставки, был немногословен, не пытался быть псевдопатриотом, как один персонаж, который приезжал иногда к нам в Россию. Малкин, просто занимался хоккеем и делал это потрясающе. Удачи ему и в жизни и в карьере дальнейшей. Евгений всем и все уже доказал.

    17.11.2025

  • igogohruhru

    швеции нет гашеков и игры прошли норм

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец Евгений - и игрок от Бога и человек порядочный, в отличии от Овечкина задницу властям не лижет ! Здоровья ему крепкого ! Если бы не травмы уже был бы в 20-ке по очкам, а Пингвины имели бы еще 1-2 Кубка Стэнли !

    17.11.2025

  • izorkin

    "Офис Малкина"?

    17.11.2025

  • Apei

    Малыч вышел на единоличное 40-е место по голам. Давно пора

    17.11.2025

    • Русский вратарь сделал сухарь в своем втором матче НХЛ. Мурашов может стать новой звездой «Питтсбурга»

    Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости