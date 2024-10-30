Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:45

Капризов — лучший бомбардир НХЛ! А у команды Малкина шесть поражений подряд

Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов празднует гол в ворота «Питтсбурга».
Фото Charles LeClaire-Imagn Images, USA Today Sports
«Миннесота» переиграла «Питтсбург» благодаря голу и двум ассистам Кирилла Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Голы: Пуустинен — 1 (бол., Грызлик, Кросби), 11:36 — 1:0. Ракелль — 5 (Летанг, Кросби), 15:31 — 2:0. Лауко — 2 (Хуснутдинов), 17:03 — 2:1. Годро — 1, 17:58 — 2:2. Годро — 2 (Капризов, Фэйбер), 21:38 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Капризов, Росси), 39:23 — 2:4. Ракелль — 6 (Петтерссон, Кросби), 43:36 — 3:4. Капризов — 5 (п.в., Годро, Миддлтон), 59:41 — 3:5.
Вратари: Бломквист (58:30 — 59:41) — Флери.
Штраф: 15 — 9.
Броски: 29 (9+11+9) — 39 (15+10+14).
Наши: Малкин (20.04/1/+1) — Капризов (24.38/7/+2), Тренин (14.03/1/+1), Хуснутдинов (8.47/0/+1).
30 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Уходит эпоха. Двумя словами матч «Миннесоты» и «Питтсбурга» можно описать именно так. Встреча стала последней для Марка-Андре Флери на домашней арене «Пингвинов», в составе которых Цветок завоевал три Кубка Стэнли. Однако главным героем встречи стал отнюдь не легендарный голкипер, сейчас выступающий за «Уайлд».

Матч с «Питтсбургом» начался для «Миннесоты» непросто — 0:2 уже на 15-й минуте. Фанаты «Пингвинз» шутят, что если бы в хоккее играли до двух шайб, то в этом сезоне команда точно заслужила бы чемпионство. Но и сегодня игроки «Питтсбурга» не стали изменять себе и упустили преимущество в два гола за пару минут — еще до окончания первого периода.

Нападающий &laquo;Питтсбурга&raquo; Евгений Малкин. Малкин — единственное светлое пятно «Питтсбурга». Клуб уже проваливает сезон

Результативной передачей в первом периоде отметился Марат Хуснутдинов. Для форварда это лишь второе очко в сезоне. Сложно рассчитывать на большее из четвертого звена с айстаймом в менее чем 10 минут.

Во втором периоде к избиению «Питтсбурга» присоединился и Кирилл Капризов. С его легкой руки счет из 2:2 превратился в 4:2 — на счету россиянина два ассиста.

Несмотря на все попытки «Пингвинз» вернуться в игру, россиянин и поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота. И установил окончательный счет — 5:3.

После сегодняшнего удачного матча на счету Капризова 18 (5+13) очков. В списке бомбардиров он делит первое место с Марком Стоуном из «Вегаса».

Уходит эпоха. На место Кросби, Малкина и Флери приходят новые герои. И последние результаты «Питтсбурга» это ярко подтверждают: шесть поражений подряд и последнее место в Восточной конференции.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Овечкин за две минуты забил два гола и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
30 октября отмечается День тренера
Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года
Ошибку в законе Ньютона обнаружили спустя более 300 лет
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Популярное видео
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 9 3 6 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Детройт 9 4 5 9
6 Баффало 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Колорадо 10 5 5 10
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
Результаты / календарь
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
30.10 02:00
Оттава – Сент-Луис
 8 : 1
30.10 02:00
Айлендерс – Анахайм
 1 : 3
30.10 02:00
Питтсбург – Миннесота
 3 : 5
30.10 02:00
Бостон – Филадельфия
 0 : 2
30.10 02:00
Монреаль – Сиэтл
 2 : 8
30.10 02:30
Вашингтон – Рейнджерс
5 : 3
30.10 05:00
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 4 : 2
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости