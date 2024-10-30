Капризов — лучший бомбардир НХЛ! А у команды Малкина шесть поражений подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Голы: Пуустинен — 1 (бол., Грызлик, Кросби), 11:36 — 1:0. Ракелль — 5 (Летанг, Кросби), 15:31 — 2:0. Лауко — 2 (Хуснутдинов), 17:03 — 2:1. Годро — 1, 17:58 — 2:2. Годро — 2 (Капризов, Фэйбер), 21:38 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Капризов, Росси), 39:23 — 2:4. Ракелль — 6 (Петтерссон, Кросби), 43:36 — 3:4. Капризов — 5 (п.в., Годро, Миддлтон), 59:41 — 3:5.
Вратари: Бломквист (58:30 — 59:41) — Флери.
Штраф: 15 — 9.
Броски: 29 (9+11+9) — 39 (15+10+14).
Наши: Малкин (20.04/1/+1) — Капризов (24.38/7/+2), Тренин (14.03/1/+1), Хуснутдинов (8.47/0/+1).
30 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Уходит эпоха. Двумя словами матч «Миннесоты» и «Питтсбурга» можно описать именно так. Встреча стала последней для Марка-Андре Флери на домашней арене «Пингвинов», в составе которых Цветок завоевал три Кубка Стэнли. Однако главным героем встречи стал отнюдь не легендарный голкипер, сейчас выступающий за «Уайлд».
Матч с «Питтсбургом» начался для «Миннесоты» непросто — 0:2 уже на 15-й минуте. Фанаты «Пингвинз» шутят, что если бы в хоккее играли до двух шайб, то в этом сезоне команда точно заслужила бы чемпионство. Но и сегодня игроки «Питтсбурга» не стали изменять себе и упустили преимущество в два гола за пару минут — еще до окончания первого периода.
Результативной передачей в первом периоде отметился Марат Хуснутдинов. Для форварда это лишь второе очко в сезоне. Сложно рассчитывать на большее из четвертого звена с айстаймом в менее чем 10 минут.
Во втором периоде к избиению «Питтсбурга» присоединился и Кирилл Капризов. С его легкой руки счет из 2:2 превратился в 4:2 — на счету россиянина два ассиста.
Несмотря на все попытки «Пингвинз» вернуться в игру, россиянин и поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота. И установил окончательный счет — 5:3.
После сегодняшнего удачного матча на счету Капризова 18 (5+13) очков. В списке бомбардиров он делит первое место с Марком Стоуном из «Вегаса».
Уходит эпоха. На место Кросби, Малкина и Флери приходят новые герои. И последние результаты «Питтсбурга» это ярко подтверждают: шесть поражений подряд и последнее место в Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2