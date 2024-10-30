«Миннесота» переиграла «Питтсбург» благодаря голу и двум ассистам Кирилла Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Пуустинен — 1 (бол., Грызлик, Кросби), 11:36 — 1:0. Ракелль — 5 (Летанг, Кросби), 15:31 — 2:0. Лауко — 2 (Хуснутдинов), 17:03 — 2:1. Годро — 1, 17:58 — 2:2. Годро — 2 (Капризов, Фэйбер), 21:38 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Капризов, Росси), 39:23 — 2:4. Ракелль — 6 (Петтерссон, Кросби), 43:36 — 3:4. Капризов — 5 (п.в., Годро, Миддлтон), 59:41 — 3:5.

Вратари: Бломквист (58:30 — 59:41) — Флери.

Штраф: 15 — 9.

Броски: 29 (9+11+9) — 39 (15+10+14).

Наши: Малкин (20.04/1/+1) — Капризов (24.38/7/+2), Тренин (14.03/1/+1), Хуснутдинов (8.47/0/+1).

30 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Уходит эпоха. Двумя словами матч «Миннесоты» и «Питтсбурга» можно описать именно так. Встреча стала последней для Марка-Андре Флери на домашней арене «Пингвинов», в составе которых Цветок завоевал три Кубка Стэнли. Однако главным героем встречи стал отнюдь не легендарный голкипер, сейчас выступающий за «Уайлд».

Матч с «Питтсбургом» начался для «Миннесоты» непросто — 0:2 уже на 15-й минуте. Фанаты «Пингвинз» шутят, что если бы в хоккее играли до двух шайб, то в этом сезоне команда точно заслужила бы чемпионство. Но и сегодня игроки «Питтсбурга» не стали изменять себе и упустили преимущество в два гола за пару минут — еще до окончания первого периода.

Результативной передачей в первом периоде отметился Марат Хуснутдинов. Для форварда это лишь второе очко в сезоне. Сложно рассчитывать на большее из четвертого звена с айстаймом в менее чем 10 минут.

Во втором периоде к избиению «Питтсбурга» присоединился и Кирилл Капризов. С его легкой руки счет из 2:2 превратился в 4:2 — на счету россиянина два ассиста.

Несмотря на все попытки «Пингвинз» вернуться в игру, россиянин и поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота. И установил окончательный счет — 5:3.

После сегодняшнего удачного матча на счету Капризова 18 (5+13) очков. В списке бомбардиров он делит первое место с Марком Стоуном из «Вегаса».

Уходит эпоха. На место Кросби, Малкина и Флери приходят новые герои. И последние результаты «Питтсбурга» это ярко подтверждают: шесть поражений подряд и последнее место в Восточной конференции.