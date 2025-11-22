Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:30

Капризов — лучший российский снайпер сезона НХЛ. Оторвался на два гола от Овечкина и помог разгромить «Питтсбург»

Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Питтсбург»
Максим Замятин
Корреспондент отдела хоккея
Кирилл Капризов атакует ворота Сергея Мурашова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Уже 12 шайб со старта чемпионата.
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Миннесота

«Миннесота» приехала в Питтсбург, имея в активе серию из трех побед, добытых дома. Успех в матчах с «Каролиной» и «Вегасом» позволил команде Джона Хайнса почувствовать уверенность после непростого начала регулярного чемпионата, а одним из главных героев у «дикарей» по традиции стал Кирилл Капризов.

Кирилл Капризов (№ 97) против Ивана Барбашева в&nbsp;матче &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вегас&raquo; (3:2 ОТ).Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию

Накануне за океаном немало обсуждали, что Капризова переоценили, выписав ему контракт на 8 лет и 136 миллионов долларов. Однако новокузнечанин делом опровергает скептиков и в этот раз набрал очередные 2 (1+1) очка.

В воротах у «Питтсбурга» появился Артур Шилов — один из героев прошлогоднего финала плей-офф АХЛ, когда латвиец был очень хорош в составе фарм-клуба «Ванкувера». Сейчас он пытается закрепиться в составе «Пингвинз», но матч против «Миннесоты» голкипер вряд ли сможет занести себе в актив. Уже к середине первого периода в воротах «пингвинов» побывало три шайбы, и в дальнейшем преимущество «Уайлд» только росло.

А когда на старте второй двадцатиминутки Капризов с лета подправил дальний бросок Джейкоба Мидлтона, Шилов был заменен. В ворота «Питтсбурга» отправился недавний герой Сергей Мурашов.

Российскому голкиперу также досталось от Капризова, который при поддержке Мэтта Болди организовал пятый гол гостей, ставший заключительным в матче.

На счету Кирилла теперь 12 шайб в этой регулярке НХЛ, из россиян второй Павел Дорофеев — 11, у Александра Овечкина — 10.

Данила Юров.«Моя детская мечта сбылась». Молодой россиянин покоряет НХЛ в команде Капризова — и уже забил первый гол

«Месяц назад «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» со счетом 1:4, это было одно из худших поражений команды в сезоне. Теперь состоялся реванш, который показал лучшие качества «Уайлд». Прогресс «дикарей» очевиден, у вратаря Густавссона 13-й матч на ноль в карьере. Что касается Капризова, то тут все просто. Кирилл просто лучший», — отметила обозреватель Minneapolis Star-Tribune Сара Маклеллан.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Капризов
Сергей Мурашов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Военный эксперт объяснил важность для Украины скорейшего принятия плана США
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин снова переписывает историю НХЛ. Впереди погоня еще за одним вечным рекордом Гретцки
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 20 10 10 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Оттава 20 10 10 24
4 Бостон 22 12 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Сиэтл 20 10 10 25
4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота 0 : 5
22.11 03:00 Баффало – Чикаго 9 : 3
22.11 04:00 Виннипег – Каролина 3 : 4
22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон - : -
22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости