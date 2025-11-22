Капризов — лучший российский снайпер сезона НХЛ. Оторвался на два гола от Овечкина и помог разгромить «Питтсбург»
«Миннесота» приехала в Питтсбург, имея в активе серию из трех побед, добытых дома. Успех в матчах с «Каролиной» и «Вегасом» позволил команде Джона Хайнса почувствовать уверенность после непростого начала регулярного чемпионата, а одним из главных героев у «дикарей» по традиции стал Кирилл Капризов.
Накануне за океаном немало обсуждали, что Капризова переоценили, выписав ему контракт на 8 лет и 136 миллионов долларов. Однако новокузнечанин делом опровергает скептиков и в этот раз набрал очередные 2 (1+1) очка.
В воротах у «Питтсбурга» появился Артур Шилов — один из героев прошлогоднего финала плей-офф АХЛ, когда латвиец был очень хорош в составе фарм-клуба «Ванкувера». Сейчас он пытается закрепиться в составе «Пингвинз», но матч против «Миннесоты» голкипер вряд ли сможет занести себе в актив. Уже к середине первого периода в воротах «пингвинов» побывало три шайбы, и в дальнейшем преимущество «Уайлд» только росло.
А когда на старте второй двадцатиминутки Капризов с лета подправил дальний бросок Джейкоба Мидлтона, Шилов был заменен. В ворота «Питтсбурга» отправился недавний герой Сергей Мурашов.
Российскому голкиперу также досталось от Капризова, который при поддержке Мэтта Болди организовал пятый гол гостей, ставший заключительным в матче.
На счету Кирилла теперь 12 шайб в этой регулярке НХЛ, из россиян второй Павел Дорофеев — 11, у Александра Овечкина — 10.
«Месяц назад «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» со счетом 1:4, это было одно из худших поражений команды в сезоне. Теперь состоялся реванш, который показал лучшие качества «Уайлд». Прогресс «дикарей» очевиден, у вратаря Густавссона 13-й матч на ноль в карьере. Что касается Капризова, то тут все просто. Кирилл просто лучший», — отметила обозреватель Minneapolis Star-Tribune Сара Маклеллан.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|4
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|5
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|21
|10
|11
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|22.11
|03:00
|Питтсбург – Миннесота
|0 : 5
|22.11
|03:00
|Баффало – Чикаго
|9 : 3
|22.11
|04:00
|Виннипег – Каролина
|3 : 4
|22.11
|06:30
|Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|22.11
|21:00
|Детройт – Коламбус
|- : -
|22.11
|23:30
|Айлендерс – Сент-Луис
|- : -