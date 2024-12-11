Ничушкин ввалил гол «Питтсбургу», словно ему снова 17! А Маккиннон оторвался от Капризова

Маккиннон набрал 5 очков и возглавил бомбардирскую гонку НХЛ .

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6.

Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9).

Наши: Малкин (20.12/1/-1) — Ничушкин (20.03/2/+1).

11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15 632 зрителя.

В последнее время дела у «Колорадо» пусть и не стремительно, но идут на поправку. У «Эвеланш», ставших первой командой в истории лиги, обменявшей сразу двух вратарей еще до Рождества, здорово влился в коллектив переехавший из «Нэшвилла» Скотт Уэджвуд. На пути к возвращению на лед находятся Майлз Вуд и Джонатан Друэн, которого заждались в топ-6. А главное — у «Лавин» в полнейшем порядке лидеры.

Взять, к примеру, Валерия Ничушкина, который играет так, словно у него не было больше полугода простоя и попадания в Программу помощи игрокам. Минувшей ночью он взял и, как в старые добрые, ввалил практически запатентованный гол в ворота «Питтсбурга», продлив свою результативную серию до четырех матчей с очками.

Этим голом Биг Вэл погрузил нас в прекрасные времена, когда он еще рассекал по льду в маске. Тогда он просто брал шайбу, протаскивал ее через половину площадки, закладывал могучий корпус и низом обводил дальний щиток голкипера.

Кто-то, глядя на этот момент, наверняка вспомнил его шедевр в серебряном для «Трактора» плей-офф против «Авангарда».

А кому-то наверняка первым пришла в голову шайба, которой он лишил канадцев бронзы на домашнем МЧМ-2013 в Уфе.