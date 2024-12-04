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Сегодня, 07:45

Малкин забил впервые за 11 матчей: «Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче-триллере

Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Флоридой»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Малкин и Сэм Беннетт на вбрасывании.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Питтсбург» переиграл «Флориду» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы: Пикерин — 1 (Лизотт), 9:20 — 1:0. Малкин — 6 (Томасино, О`Коннор), 10:32 — 2:0. Ткачак — 6 (Барков, Куликов), 17:24 — 2:1. Летанг — 4 (Грызлик, Лизотт), 26:54 — 3:1. Петтерссон — 2 (Кросби, Ракелль), 43:45 — 4:1. Беннетт — 13 (Й. Боквист, Ткачак), 46:55 — 4:2. А. Боквист — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 48:58 — 4:3. Ткачак — 7 (бол., Экблад), 51:27 — 4:4. Раст — 8 (Малкин), 61:31 — 5:4.
Вратари: Джерри — Найт.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 16 (5+5+5+1) — 41 (13+11+17+0).
Наши: Малкин (17.33/2/+1) — Куликов (17.19/1/+2).
4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15 502 зрителя.

Тонущий «Питтсбург» неожиданно встряхнул один небольшой обмен. После того, как Кайл Дубас забрал Филиппа Томазино из «Нэшвилла» за пик четвертого раунда 2027 года, «пингвины» перестали проигрывать. Новой «жертвой» 23-летнего канадца стала «Флорида».

Сергей Бобровский не поехал на выезд из-за рождения ребенка, поэтому место в воротах занял его сменщик Спенсер Найт. Видимо, без опытного россиянина за спиной американцу играть очень тяжело. Иначе трудно объяснить тот факт, что сегодня каждый третий бросок «Питтсбурга» оказался голевым.

Открыл счет в первом периоде Оуэн Пикеринг: молодой защитник в шести матчах в НХЛ набрал больше очков, чем до этого в 20 встречах в АХЛ. Меньше минуты спустя преимущество «Питтсбурга» удвоил Евгений Малкин. Необходимо отметить элегантный ассист того самого Томазино.

Для россиянина этот гол стал первым за 25 дней (или 11 матчей) и лишь шестым в сезоне. Сразу после гола ТВ-камеры выловили реакцию родителей Малкина, которые находились на стадионе. Сын их сегодня явно порадовал.

В концовке периода Мэттью Ткачак одну шайбу отквитал, а помог ему в этом ассист Дмитрия Куликова. На счету российского защитника шесть (3+3) очков в 26 матчах сезона.

К середине третьего периода «Питтсбург» уже вел в три шайбы и должен был спокойно доводить матч до победы. Но вмешался Мэттью Ткачак: гол и два ассиста в течение четырех с половиной минут — и счет уже равный.

Евгений Малкин и&nbsp;Никита Задоров едва не&nbsp;устроили драку в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;. Малкин и Задоров оштрафованы на 5000 долларов. Россияне едва не устроили драку во время матча «Бостона» и «Питтсбурга»

В овертайме вновь шикарно проявил себя Евгений Малкин. Россиянин после длинной смены отработал в отборе у борта и отправил Брайана Раста в контратаку: американец не промахнулся. Удивительно, но Малкин так и не попал в тройку звезд матча.

Теперь, после того самого обмена, у «Питтсбурга» уже четыре победы подряд, но команда все еще далеко от зоны плей-офф.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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5 Филадельфия 25 12 13 27
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7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
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Питтсбург – Флорида
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4.12 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
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Монреаль – Айлендерс
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Бостон – Детройт
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Каролина – Сиэтл
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