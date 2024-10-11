У Малкина уже 800 передач в НХЛ! Мощнейший юбилей российской звезды «Питтсбурга»

«Пингвинз» разобрались с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Дебринкэт — 1 (Раймонд, Ларкин), 3:46 — 1:0. Бовилье — 1 (Кросби, Пулюярви), 15:02 — 1:1. Бовилье — 2 (Петтерссон, Кросби), 22:55 — 1:2. О`Коннор — 1 (Малкин, Карлссон), 23:53 — 1:3. Петтерссон — 1, 25:28 — 1:4. Тарасенко — 1 (Зайдер, Дебринкэт), 32:32 — 2:4. Карлссон — 1 (бол., Летанг, Малкин), 41:42 — 2:5. Дебринкэт — 2 (бол., Густафссон, Раймонд), 48:13 — 3:5. Хэйс — 1 (Гласс, Аччиари), 52:21 — 3:6.

Вратари: Тэлбот (Хуссо, 25:28) — Бломквист.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 32 (13+11+8) — 28 (7+14+7).

Наши: Тарасенко (13.50/4/0) — Малкин (16.06/3/0).

11 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

После кубковой весны Владимир Тарасенко недолго сидел без клуба: примерно через неделю после победы с «Флоридой» ему предложили контракт в «Детройте». Это уже пятый клуб российского нападающего за два года. Конец предсезонки у «Детройта» получился смазанным: три проигрыша подряд, в том числе не самой сильной «Оттаве».

«Питтсбургу» нужно было реабилитироваться после разгромного поражения от «Рейнджерс» накануне. Особенно — Малкину и Кросби, которые не только не забили, но и схватили приличный минус. Осложняло вероятность легкой победы то, что главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан решил задействовать в матче Йоэля Бломквиста, молодого 22-летнего вратаря, для которого эта игра стала дебютной. Отразил он 90,6% бросков — вполне солидно для дебюта.

Начало матча не предвещало разгромного счета. На четвертой минуте Алекс ДеБринкат забросил первую шайбу, а Малкин схватил свой очередной минус: пока соперник убегал, россиянин отделился и от своих игроков, и от атаки соперника. Действие происходило будто без его участия. У Кросби с реабилитацией вышло получше: к началу второго периода он уже перекрыл свои минусы с прошлого матча, отдав две передачи. По итогам его коэффициент полезности за матч стал «+3».

Малкин последовал примеру одноклубника уже через минуту после его второй передачи. Только посмотрите, как Евгений красиво протащил шайбу через среднюю зону и зону атаки, обвел нескольких соперников — в том числе Тарасенко, который попытался выбить шайбу — и выдал пас в слот О'Коннору, который бросил почти по пустым воротам.

Шок от неожиданно проснувшегося «Питтсбурга» у «Детройта» прошел к середине второго периода. Первый гол за новую команду забил Владимир Тарасенко — аккуратным кистевым из левого круга вбрасывания. Всего за матч он бросил четыре раза по воротам, а xG нападающего — 0,26.

«Питтсбург» останавливаться не собирался и в начале третьего периода еще увеличил преимущество до 5:2. Эта передача стала 800-й в регулярном чемпионате НХЛ для Малкина. Он — третий действующий игрок, достигший такой отметки, и первый россиянин с подобным достижением. Эту передачу он мог сделать и раньше в той же игре, но второй гол О'Коннора был отменен из-за паса рукой. По итогам встречи Малкин трижды бросил по воротам и набрал xG 0,22.

После игры российский нападающий поделился с журналистами мнением о новом достижении: «Все зависит от партнеров. Я играю со многими ребятами. Вероятно, большинство из них уже на пенсии, но я еще играю. Мне всегда весело с кем угодно. Для меня это большая веха».