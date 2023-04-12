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«Питтсбург» опозорился при своих болельщиках. Теперь клуб Малкина рискует остаться без плей-офф

Малкин забил в проигранном матче «Питтсбурга» с «Чикаго»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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12 апреля. «Питтсбург» — «Чикаго» — 2:5. Евгений Малкин (слева).
Фото USA Today Sports
«Пингвинз» проиграли дома «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Чикаго» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
Голы: Мерфи — 7 (Вагнер, Кайсер), 28:04 — 0:1. Малкин — 27 (бол., Ракелль, Питри), 45:28 — 1:1. Робинсон — 1 (К. Джонс, Бьорк), 50:22 — 1:2. Атанасиу — 19 (Бьорк, Робинсон), 50:48 — 1:3. Т. Джонсон — 12 (п.в., С. Джонс, Дикинсон), 58:36 — 1:4. Хейнен — 8 (Питри, Арчибальд), 59:22 — 2:4. Энтвистл — 4 (п.в., Зайцев, Энглунд), 59:37 — 2:5.
Вратари: Джерри (56:43 — 58:36, 59:25 — 59:37) — Мразек.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (9+16+15) — 27 (13+6+8).
Наши: Куликов (9.54/0/-1), Малкин (22.45/4/-4) — Зайцев (9.38/0/+1).
12 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18435 зрителей.

За тур до конца регулярки борьба за последнее место в плей-офф на «Востоке» между «Питтсбургом» и «Айлендерс» накалена до предела. После неожиданного поражения «Островитян» от «Вашингтона» перед «Пингвинами» стояла по-настоящему «архисложная» задача — умудриться не проиграть дома танкующему «Чикаго», осознанно упавшему на дно за Коннором Бедардом.

Казалось бы, уже не особо мотивированная команда Александра Овечкина подкинула вчера «милейшим» друзьям из Пенсильвании настоящий подарок и открыла дорогу в кубковую восьмерку. Выходи, обыгрывай на финише абсолютно ужасные «Чикаго» и «Коламбус», соревнующих за звание худшей команды сезона и наивысшие шансы на первый пик предстоящего драфта — и вот она, путевка в розыгрыш Кубка Стэнли через зону wild card.

Более удачных соперников на финише для команды Майка Салливана представить было сложно. Тем более, при идеальном раскладе «Пингвинз» и вовсе могли обойти «Флориду», что позволило бы избежать в первом раунде встречи с монструозным «Бостоном». Однако этой ночью они попросту выбросили свой шанс в мусорное ведро, сотворив на пару с «Блэкхоукс» главную сенсацию игрового дня.

До середины третьего периода мало что предвещало поражение Кросби и компании. Хозяева пусть и пропустили первыми, но довольно уверенно владели инициативой и на 45-й минуте вполне логично сравняли счет после гола с пятачка от Евгения Малкина, элегантно подставившего клюшку под прострел Рикарда Ракелля в большинстве.

Только в итоге после очередной шайбы Джино весь позитив «Питтсбурга» улетучился и через несколько минут пенсильванцы умудрились отдать матч всего за 26 секунд. Сначала «Пингвинов» наказал за не самую расторопную игру на пятаке ахаэловский здоровяк Бадди Робинсон, отличившийся за «Ястребов» впервые в этом сезоне.

А в следующей смене «Пингвинз» зевнули контратаку от привычно шустрого Андреаса Атанасиу, забившего по-настоящему курьезный гол в ворота Тристана Джерри. И этого гостям оказалось достаточно, чтобы добыть всего вторую победу в последних 13 матчах — шайбы от Тайлера Джонсона и Маккензи Энтвистла в пустые ворота лишь упрочили преимущество «Ястребов».

Страшно подумать, но последний раз «Питтсбург» остался без кубковых матчей в далеком 2006-м, когда Малыш Сид только-только приехал в НХЛ после драфта, а его будущий друг Джино еще зажигал в родном Магнитогорске у Дэйва Кинга. И теперь попадание «Пингвинов» в плей-офф зависит от «Айлендерс», которым в последней игре сезона достаточно набрать всего одно очко, чтобы отправить пенсильванцев в ранний отпуск впервые за 17 лет и устроить для болельщиков «Пенс» настоящую катастрофу.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 49 31 105
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 81 23 58 58
Результаты / календарь
2.04
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15.04
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
12.04 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 1
12.04 03:00
Миннесота – Виннипег
 1 : 3
12.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
12.04 05:00
Вегас – Сиэтл
 4 : 1
12.04 05:00
Анахайм – Ванкувер
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 152
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 125
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 111
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 49 1.89
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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