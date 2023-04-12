«Питтсбург» опозорился при своих болельщиках. Теперь клуб Малкина рискует остаться без плей-офф

«Пингвинз» проиграли дома «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Чикаго» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Голы: Мерфи — 7 (Вагнер, Кайсер), 28:04 — 0:1. Малкин — 27 (бол., Ракелль, Питри), 45:28 — 1:1. Робинсон — 1 (К. Джонс, Бьорк), 50:22 — 1:2. Атанасиу — 19 (Бьорк, Робинсон), 50:48 — 1:3. Т. Джонсон — 12 (п.в., С. Джонс, Дикинсон), 58:36 — 1:4. Хейнен — 8 (Питри, Арчибальд), 59:22 — 2:4. Энтвистл — 4 (п.в., Зайцев, Энглунд), 59:37 — 2:5.

Вратари: Джерри (56:43 — 58:36, 59:25 — 59:37) — Мразек.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (9+16+15) — 27 (13+6+8).

Наши: Куликов (9.54/0/-1), Малкин (22.45/4/-4) — Зайцев (9.38/0/+1).

12 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18435 зрителей.

За тур до конца регулярки борьба за последнее место в плей-офф на «Востоке» между «Питтсбургом» и «Айлендерс» накалена до предела. После неожиданного поражения «Островитян» от «Вашингтона» перед «Пингвинами» стояла по-настоящему «архисложная» задача — умудриться не проиграть дома танкующему «Чикаго», осознанно упавшему на дно за Коннором Бедардом.

Казалось бы, уже не особо мотивированная команда Александра Овечкина подкинула вчера «милейшим» друзьям из Пенсильвании настоящий подарок и открыла дорогу в кубковую восьмерку. Выходи, обыгрывай на финише абсолютно ужасные «Чикаго» и «Коламбус», соревнующих за звание худшей команды сезона и наивысшие шансы на первый пик предстоящего драфта — и вот она, путевка в розыгрыш Кубка Стэнли через зону wild card.

Более удачных соперников на финише для команды Майка Салливана представить было сложно. Тем более, при идеальном раскладе «Пингвинз» и вовсе могли обойти «Флориду», что позволило бы избежать в первом раунде встречи с монструозным «Бостоном». Однако этой ночью они попросту выбросили свой шанс в мусорное ведро, сотворив на пару с «Блэкхоукс» главную сенсацию игрового дня.

До середины третьего периода мало что предвещало поражение Кросби и компании. Хозяева пусть и пропустили первыми, но довольно уверенно владели инициативой и на 45-й минуте вполне логично сравняли счет после гола с пятачка от Евгения Малкина, элегантно подставившего клюшку под прострел Рикарда Ракелля в большинстве.

Только в итоге после очередной шайбы Джино весь позитив «Питтсбурга» улетучился и через несколько минут пенсильванцы умудрились отдать матч всего за 26 секунд. Сначала «Пингвинов» наказал за не самую расторопную игру на пятаке ахаэловский здоровяк Бадди Робинсон, отличившийся за «Ястребов» впервые в этом сезоне.

А в следующей смене «Пингвинз» зевнули контратаку от привычно шустрого Андреаса Атанасиу, забившего по-настоящему курьезный гол в ворота Тристана Джерри. И этого гостям оказалось достаточно, чтобы добыть всего вторую победу в последних 13 матчах — шайбы от Тайлера Джонсона и Маккензи Энтвистла в пустые ворота лишь упрочили преимущество «Ястребов».

Страшно подумать, но последний раз «Питтсбург» остался без кубковых матчей в далеком 2006-м, когда Малыш Сид только-только приехал в НХЛ после драфта, а его будущий друг Джино еще зажигал в родном Магнитогорске у Дэйва Кинга. И теперь попадание «Пингвинов» в плей-офф зависит от «Айлендерс», которым в последней игре сезона достаточно набрать всего одно очко, чтобы отправить пенсильванцев в ранний отпуск впервые за 17 лет и устроить для болельщиков «Пенс» настоящую катастрофу.