«Питтсбург» опозорился при своих болельщиках. Теперь клуб Малкина рискует остаться без плей-офф
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Чикаго» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
Голы: Мерфи — 7 (Вагнер, Кайсер), 28:04 — 0:1. Малкин — 27 (бол., Ракелль, Питри), 45:28 — 1:1. Робинсон — 1 (К. Джонс, Бьорк), 50:22 — 1:2. Атанасиу — 19 (Бьорк, Робинсон), 50:48 — 1:3. Т. Джонсон — 12 (п.в., С. Джонс, Дикинсон), 58:36 — 1:4. Хейнен — 8 (Питри, Арчибальд), 59:22 — 2:4. Энтвистл — 4 (п.в., Зайцев, Энглунд), 59:37 — 2:5.
Вратари: Джерри (56:43 — 58:36, 59:25 — 59:37) — Мразек.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (9+16+15) — 27 (13+6+8).
Наши: Куликов (9.54/0/-1), Малкин (22.45/4/-4) — Зайцев (9.38/0/+1).
12 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18435 зрителей.
За тур до конца регулярки борьба за последнее место в плей-офф на «Востоке» между «Питтсбургом» и «Айлендерс» накалена до предела. После неожиданного поражения «Островитян» от «Вашингтона» перед «Пингвинами» стояла по-настоящему «архисложная» задача — умудриться не проиграть дома танкующему «Чикаго», осознанно упавшему на дно за Коннором Бедардом.
Казалось бы, уже не особо мотивированная команда Александра Овечкина подкинула вчера «милейшим» друзьям из Пенсильвании настоящий подарок и открыла дорогу в кубковую восьмерку. Выходи, обыгрывай на финише абсолютно ужасные «Чикаго» и «Коламбус», соревнующих за звание худшей команды сезона и наивысшие шансы на первый пик предстоящего драфта — и вот она, путевка в розыгрыш Кубка Стэнли через зону wild card.
Более удачных соперников на финише для команды Майка Салливана представить было сложно. Тем более, при идеальном раскладе «Пингвинз» и вовсе могли обойти «Флориду», что позволило бы избежать в первом раунде встречи с монструозным «Бостоном». Однако этой ночью они попросту выбросили свой шанс в мусорное ведро, сотворив на пару с «Блэкхоукс» главную сенсацию игрового дня.
До середины третьего периода мало что предвещало поражение Кросби и компании. Хозяева пусть и пропустили первыми, но довольно уверенно владели инициативой и на 45-й минуте вполне логично сравняли счет после гола с пятачка от Евгения Малкина, элегантно подставившего клюшку под прострел Рикарда Ракелля в большинстве.
Только в итоге после очередной шайбы Джино весь позитив «Питтсбурга» улетучился и через несколько минут пенсильванцы умудрились отдать матч всего за 26 секунд. Сначала «Пингвинов» наказал за не самую расторопную игру на пятаке ахаэловский здоровяк Бадди Робинсон, отличившийся за «Ястребов» впервые в этом сезоне.
А в следующей смене «Пингвинз» зевнули контратаку от привычно шустрого Андреаса Атанасиу, забившего по-настоящему курьезный гол в ворота Тристана Джерри. И этого гостям оказалось достаточно, чтобы добыть всего вторую победу в последних 13 матчах — шайбы от Тайлера Джонсона и Маккензи Энтвистла в пустые ворота лишь упрочили преимущество «Ястребов».
Страшно подумать, но последний раз «Питтсбург» остался без кубковых матчей в далеком 2006-м, когда Малыш Сид только-только приехал в НХЛ после драфта, а его будущий друг Джино еще зажигал в родном Магнитогорске у Дэйва Кинга. И теперь попадание «Пингвинов» в плей-офф зависит от «Айлендерс», которым в последней игре сезона достаточно набрать всего одно очко, чтобы отправить пенсильванцев в ранний отпуск впервые за 17 лет и устроить для болельщиков «Пенс» настоящую катастрофу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|51
|30
|111
|2
|Нью-Джерси
|81
|51
|30
|110
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|81
|41
|40
|91
|5
|Питтсбург
|81
|40
|41
|90
|6
|Вашингтон
|81
|35
|46
|79
|7
|Филадельфия
|81
|30
|51
|73
|8
|Коламбус
|80
|24
|56
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|64
|17
|133
|2
|Торонто
|81
|49
|32
|109
|3
|Тампа-Бэй
|81
|45
|36
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|80
|40
|40
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|81
|35
|46
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|49
|31
|105
|2
|Даллас
|80
|45
|35
|104
|3
|Миннесота
|81
|46
|35
|102
|4
|Виннипег
|81
|46
|35
|95
|5
|Нэшвилл
|80
|41
|39
|90
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|81
|26
|55
|58
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|107
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|91
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|80
|22
|58
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|111
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|36
|2.21