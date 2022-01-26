Малкин хорош после травмы! Но он снова уходит в тень Кросби

Сид возвращает величие.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Аризона» — 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Голы: Шмальц — 3 (Келлер, Бойд), 28:23 — 0:1. Раст — 10 (бол., Кросби, Малкин), 31:31 — 1:1. Келлер — 16 (бол., Гостисбеер, Шмальц), 36:22 — 1:2. Летанг — 4 (бол., Кросби, Раст), 38:18 — 2:2. Шмальц — 4, 42:54 — 2:3. Макгинн — 10 (Родригес, Малкин), 44:53 — 3:3. Кросби — 11 (Раст, Дюмулин), 47:10 — 4:3. Летанг — 5 (Родригес, Картер), 51:36 — 5:3. Бойл — 5 (Эштон-Риз), 53:42 — 6:3.

Вратари: Джерри — Веймелка.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (10+11+15) — 16 (4+7+5).

Наши: Малкин (17,52/1/0) — Любушкин (20,48/0/0).

26 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил первые два с половиной месяца сезона из-за травмы. В 35 лет сложно быстро вернуться на прежний уровень после такого перерыва, но Малкин стабильно набирает очки. Сегодня он сделал две результативные передачи — сейчас на его счету 9 (3 + 6) очков в восьми матчах. И лишь в двух играх он уходил со льда без набранных очков.

В первом периоде команды никак не могли открыть счет, при этом «Питтсбург» вдвое перебросал соперника (10-5). Во втором «Питтсбург» был в роли догоняющих: сначала с 0:1, но тут предоставилось большинство. Малкин отдал на Кросби, тот здорово разобрался перед воротами и не глядя отдал пас на Раста, а он уже отправил шайбу в сетку. Красота!

Затем «Аризона» снова вышла вперед, тоже в большинстве, но в формате «5 на 3». Правда, через 30 секунд гости сами заработали удаление, и уже при игре «4 на 4» «Питтсбург» воспользовался свободным пространством, снова сравняв счет.

«Аризона» опять вышла вперед в третьей двадцатиминутке: Ник Шмальц убежал в контратаку, обыграл двоих защитников и закатил шайбу в ближний угол, когда Джарри выдвинулся на него. И тут «Питтсбург», что называется, пробило на голы. Сначала Макгинн с передач Родригеса и Малкина пробросил шайбу в ближний угол между щитком Веймелки и штангой.

Malkin ?? Rodrigues ?? McGinn ?? IN THE NET! pic.twitter.com/5ewXD9vhXQ — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 26, 2022

Потом Кросби в атаке с ходу отправил шайбу в ворота с пятачка.

We're having a grand ol' time here at PPG Paints Arena!



Sidney Crosby now has 27 points (9G-18A) in 19 career games played against the Coyotes, including an active four-game point streak (3G-4A) vs. them. pic.twitter.com/NWIoRFAQrj — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 26, 2022

Вскоре Летанг забросил вторую шайбу для себя, подловив вратаря на перемещении. А последняя вообще получилась издевательски красивой. Брайан Бойл из-под ноги прямо перед вратарем отправил шайбу в верхний дальний угол.

Четыре из шести шайб «Пингвинз» на счету игроков первого звена, на всех они набрали 9 очков в этом матче. У Сидни Кросби 3 очка (1 + 2), а в последних трех играх на его счету 7 (4 + 3) очков. Малкин хорош после возвращения, но в последнее время он снова уходит в тень Сида. Кросби доминирует на льду так, как это было, например, лет пять назад.