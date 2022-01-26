Малкин хорош после травмы! Но он снова уходит в тень Кросби
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Аризона» — 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы: Шмальц — 3 (Келлер, Бойд), 28:23 — 0:1. Раст — 10 (бол., Кросби, Малкин), 31:31 — 1:1. Келлер — 16 (бол., Гостисбеер, Шмальц), 36:22 — 1:2. Летанг — 4 (бол., Кросби, Раст), 38:18 — 2:2. Шмальц — 4, 42:54 — 2:3. Макгинн — 10 (Родригес, Малкин), 44:53 — 3:3. Кросби — 11 (Раст, Дюмулин), 47:10 — 4:3. Летанг — 5 (Родригес, Картер), 51:36 — 5:3. Бойл — 5 (Эштон-Риз), 53:42 — 6:3.
Вратари: Джерри — Веймелка.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (10+11+15) — 16 (4+7+5).
Наши: Малкин (17,52/1/0) — Любушкин (20,48/0/0).
26 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил первые два с половиной месяца сезона из-за травмы. В 35 лет сложно быстро вернуться на прежний уровень после такого перерыва, но Малкин стабильно набирает очки. Сегодня он сделал две результативные передачи — сейчас на его счету 9 (3 + 6) очков в восьми матчах. И лишь в двух играх он уходил со льда без набранных очков.
В первом периоде команды никак не могли открыть счет, при этом «Питтсбург» вдвое перебросал соперника (10-5). Во втором «Питтсбург» был в роли догоняющих: сначала с 0:1, но тут предоставилось большинство. Малкин отдал на Кросби, тот здорово разобрался перед воротами и не глядя отдал пас на Раста, а он уже отправил шайбу в сетку. Красота!
Затем «Аризона» снова вышла вперед, тоже в большинстве, но в формате «5 на 3». Правда, через 30 секунд гости сами заработали удаление, и уже при игре «4 на 4» «Питтсбург» воспользовался свободным пространством, снова сравняв счет.
«Аризона» опять вышла вперед в третьей двадцатиминутке: Ник Шмальц убежал в контратаку, обыграл двоих защитников и закатил шайбу в ближний угол, когда Джарри выдвинулся на него. И тут «Питтсбург», что называется, пробило на голы. Сначала Макгинн с передач Родригеса и Малкина пробросил шайбу в ближний угол между щитком Веймелки и штангой.
Потом Кросби в атаке с ходу отправил шайбу в ворота с пятачка.
Вскоре Летанг забросил вторую шайбу для себя, подловив вратаря на перемещении. А последняя вообще получилась издевательски красивой. Брайан Бойл из-под ноги прямо перед вратарем отправил шайбу в верхний дальний угол.
Четыре из шести шайб «Пингвинз» на счету игроков первого звена, на всех они набрали 9 очков в этом матче. У Сидни Кросби 3 очка (1 + 2), а в последних трех играх на его счету 7 (4 + 3) очков. Малкин хорош после возвращения, но в последнее время он снова уходит в тень Сида. Кросби доминирует на льду так, как это было, например, лет пять назад.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|2 : 4
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09