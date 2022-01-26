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Сегодня, 07:55

Малкин хорош после травмы! Но он снова уходит в тень Кросби

Малкин сделал две голевые передачи в матче «Питтсбург» — «Аризона»
Надежда Тонконог
Корреспондент
26 января. «Питтсбург» — «Аризона» — 6:3 . Евгений Малкин (слева) в атаке.
Фото Twitter
Сид возвращает величие.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Аризона» — 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы: Шмальц — 3 (Келлер, Бойд), 28:23 — 0:1. Раст — 10 (бол., Кросби, Малкин), 31:31 — 1:1. Келлер — 16 (бол., Гостисбеер, Шмальц), 36:22 — 1:2. Летанг — 4 (бол., Кросби, Раст), 38:18 — 2:2. Шмальц — 4, 42:54 — 2:3. Макгинн — 10 (Родригес, Малкин), 44:53 — 3:3. Кросби — 11 (Раст, Дюмулин), 47:10 — 4:3. Летанг — 5 (Родригес, Картер), 51:36 — 5:3. Бойл — 5 (Эштон-Риз), 53:42 — 6:3.
Вратари: Джерри — Веймелка.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (10+11+15) — 16 (4+7+5).
Наши: Малкин (17,52/1/0) — Любушкин (20,48/0/0).
26 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил первые два с половиной месяца сезона из-за травмы. В 35 лет сложно быстро вернуться на прежний уровень после такого перерыва, но Малкин стабильно набирает очки. Сегодня он сделал две результативные передачи — сейчас на его счету 9 (3 + 6) очков в восьми матчах. И лишь в двух играх он уходил со льда без набранных очков.

В первом периоде команды никак не могли открыть счет, при этом «Питтсбург» вдвое перебросал соперника (10-5). Во втором «Питтсбург» был в роли догоняющих: сначала с 0:1, но тут предоставилось большинство. Малкин отдал на Кросби, тот здорово разобрался перед воротами и не глядя отдал пас на Раста, а он уже отправил шайбу в сетку. Красота!

Затем «Аризона» снова вышла вперед, тоже в большинстве, но в формате «5 на 3». Правда, через 30 секунд гости сами заработали удаление, и уже при игре «4 на 4» «Питтсбург» воспользовался свободным пространством, снова сравняв счет.

«Аризона» опять вышла вперед в третьей двадцатиминутке: Ник Шмальц убежал в контратаку, обыграл двоих защитников и закатил шайбу в ближний угол, когда Джарри выдвинулся на него. И тут «Питтсбург», что называется, пробило на голы. Сначала Макгинн с передач Родригеса и Малкина пробросил шайбу в ближний угол между щитком Веймелки и штангой.

Потом Кросби в атаке с ходу отправил шайбу в ворота с пятачка.

Вскоре Летанг забросил вторую шайбу для себя, подловив вратаря на перемещении. А последняя вообще получилась издевательски красивой. Брайан Бойл из-под ноги прямо перед вратарем отправил шайбу в верхний дальний угол.

Четыре из шести шайб «Пингвинз» на счету игроков первого звена, на всех они набрали 9 очков в этом матче. У Сидни Кросби 3 очка (1 + 2), а в последних трех играх на его счету 7 (4 + 3) очков. Малкин хорош после возвращения, но в последнее время он снова уходит в тень Сида. Кросби доминирует на льду так, как это было, например, лет пять назад.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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  • andy1962

    я бы на месте редакции СЭ меньше освещал НХЛ - трусливой, РАБСКОЙ ЛИГИ, к тому же представляющей страну - Канаду - патологически ненавидящей Россию. Можно давать просто результаты с указанием полезности наших хоккеистов, если уж у нас кто-то млеет от этой говеной лиги.

    26.01.2022

  • LemieuxMario1

    Сид красавчик. Это вам не овца американская)))

    26.01.2022

    • Игровой день в НХЛ: Капризов выбил сотню, а Шестеркин установил еще один рекорд «Рейнджерс»

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    Столичный дивизион И В П О
    1 Рейнджерс 43 28 15 60
    2 Питтсбург 42 27 15 59
    3 Каролина 39 28 11 58
    4 Вашингтон 43 23 20 55
    5 Коламбус 39 18 21 37
    6 Айлендерс 35 15 20 36
    7 Нью-Джерси 41 15 26 35
    8 Филадельфия 43 13 30 34
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Флорида 43 29 14 63
    2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
    3 Торонто 38 25 13 53
    4 Бостон 39 24 15 50
    5 Детройт 42 18 24 42
    6 Баффало 42 13 29 33
    7 Оттава 36 13 23 29
    8 Монреаль 41 8 33 23
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    1 Колорадо 40 29 11 61
    2 Нэшвилл 44 27 17 57
    3 Сент-Луис 42 25 17 55
    4 Миннесота 38 25 13 53
    5 Даллас 40 22 18 46
    6 Виннипег 39 17 22 41
    7 Чикаго 42 15 27 37
    8 Аризона 41 10 31 24
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    1 Вегас 43 25 18 53
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    6 Эдмонтон 38 20 18 42
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    8 Сиэтл 42 13 29 30
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    Оттава – Баффало
    		 5 : 0
    26.01 03:00
    Каролина – Вегас
    		 4 : 3 ОТ
    26.01 03:00
    Нью-Джерси – Даллас
    		 1 : 5
    26.01 03:00
    Питтсбург – Аризона
    		 6 : 3
    26.01 03:30
    Айлендерс – Филадельфия
    		 4 : 3
    26.01 04:00
    Виннипег – Флорида
    		 3 : 5
    26.01 06:00
    Ванкувер – Эдмонтон
    		 2 : 3 ОТ
    26.01 06:00
    Сиэтл – Нэшвилл
    		 2 : 4
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    И О
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 38 59
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 43 58
    Джонатан Юбердо

    Джонатан Юбердо

    Флорида

    		 43 58
    И Г
    Крис Крайдер

    Крис Крайдер

    Рейнджерс

    		 43 30
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

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    Леон Драйзайтль

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