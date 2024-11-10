«Паша был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус». Ларионов — о Дацюке
Обозреватель «СЭ» попросил высказаться о включении в Зал хоккейной славы в Торонто Павла Дацюка его партнера по «Детройт Ред Уингз» и олимпийской сборной России, главного тренера нижегородского «Торпедо» и уже много лет — члена выборного комитета Зала славы. Из-за работы в команде Игорь Ларионов не сможет прилететь на торжество Волшебника, но с удовольствием прокомментировал его включение.
— Паша Дацюк ворвался в мир большого хоккея довольно-таки внезапно, — сказал Профессор. — Мы познакомились с ним, тогда новичком НХЛ, в тренировочном лагере «Детройта» перед началом большого сезона-2001/02, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Быстро стало ясно, что это — неординарный парень и экстраординарный игрок. Бросились в глаза его желание, труд, посвященность игре, работе и творчеству, способность делать лучше людей вокруг себя.
Своей непредсказуемостью Паша вносил в игру ту изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой того успеха, которого он добился в Северной Америке и по возвращении в Россию. Трудолюбивый парень, в начале первого сезона он всегда был рядом со мной. На выездах, на играх, в раздевалке, в зале — везде. И всегда делал чуть больше, чем я, потому что мне было 41, а ему — 23.
Мне понравилось, что тот труд, который он в себя вложил, дал результат. Дацюк получил большое вознаграждение от хоккея — тем, кем стал в этой великой команде. Сперва он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус.
Поэтому рад тому, что Паша в понедельник будет включен в Зал хоккейной славы. Это вполне заслуженно. За те старания, которые он приложил. За ту мечту, которую в себе держал, к ней шел и ее реализовал. На днях я с ним разговаривал, но еще раз передаю ему привет. Надеюсь, он получит большое удовольствие от этого вечера!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|10
|7
|22
|2
|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|13
|5
|8
|12
|8
|Филадельфия
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|15
|4
|11
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|4 : 0
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 2
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 7