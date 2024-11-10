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Сегодня, 21:30

«Паша был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус». Ларионов — о Дацюке

Ларионов отреагировал на включение Дацюка в Зал хоккейной славы
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Павел Дацюк и Игорь Ларионов.
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Легенда советского и российского хоккея — о принятии бывшего партнера по «Детройту» Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Обозреватель «СЭ» попросил высказаться о включении в Зал хоккейной славы в Торонто Павла Дацюка его партнера по «Детройт Ред Уингз» и олимпийской сборной России, главного тренера нижегородского «Торпедо» и уже много лет — члена выборного комитета Зала славы. Из-за работы в команде Игорь Ларионов не сможет прилететь на торжество Волшебника, но с удовольствием прокомментировал его включение.

Павел Дацюк. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка

— Паша Дацюк ворвался в мир большого хоккея довольно-таки внезапно, — сказал Профессор. — Мы познакомились с ним, тогда новичком НХЛ, в тренировочном лагере «Детройта» перед началом большого сезона-2001/02, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Быстро стало ясно, что это — неординарный парень и экстраординарный игрок. Бросились в глаза его желание, труд, посвященность игре, работе и творчеству, способность делать лучше людей вокруг себя.

Своей непредсказуемостью Паша вносил в игру ту изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой того успеха, которого он добился в Северной Америке и по возвращении в Россию. Трудолюбивый парень, в начале первого сезона он всегда был рядом со мной. На выездах, на играх, в раздевалке, в зале — везде. И всегда делал чуть больше, чем я, потому что мне было 41, а ему — 23.

Павел Дацюк в «Детройте».
Фото Global Look Press

Мне понравилось, что тот труд, который он в себя вложил, дал результат. Дацюк получил большое вознаграждение от хоккея — тем, кем стал в этой великой команде. Сперва он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус.

Поэтому рад тому, что Паша в понедельник будет включен в Зал хоккейной славы. Это вполне заслуженно. За те старания, которые он приложил. За ту мечту, которую в себе держал, к ней шел и ее реализовал. На днях я с ним разговаривал, но еще раз передаю ему привет. Надеюсь, он получит большое удовольствие от этого вечера!

Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
Игорь Ларионов (хоккей)
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
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Флорида – Филадельфия
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10.11 03:00
Торонто – Монреаль
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10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
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Детройт – Рейнджерс
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Бостон – Оттава
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