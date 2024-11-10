Легенда советского и российского хоккея — о принятии бывшего партнера по «Детройту» Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Обозреватель «СЭ» попросил высказаться о включении в Зал хоккейной славы в Торонто Павла Дацюка его партнера по «Детройт Ред Уингз» и олимпийской сборной России, главного тренера нижегородского «Торпедо» и уже много лет — члена выборного комитета Зала славы. Из-за работы в команде Игорь Ларионов не сможет прилететь на торжество Волшебника, но с удовольствием прокомментировал его включение.

— Паша Дацюк ворвался в мир большого хоккея довольно-таки внезапно, — сказал Профессор. — Мы познакомились с ним, тогда новичком НХЛ, в тренировочном лагере «Детройта» перед началом большого сезона-2001/02, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Быстро стало ясно, что это — неординарный парень и экстраординарный игрок. Бросились в глаза его желание, труд, посвященность игре, работе и творчеству, способность делать лучше людей вокруг себя.

Своей непредсказуемостью Паша вносил в игру ту изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой того успеха, которого он добился в Северной Америке и по возвращении в Россию. Трудолюбивый парень, в начале первого сезона он всегда был рядом со мной. На выездах, на играх, в раздевалке, в зале — везде. И всегда делал чуть больше, чем я, потому что мне было 41, а ему — 23.

Павел Дацюк в «Детройте». Фото Global Look Press

Мне понравилось, что тот труд, который он в себя вложил, дал результат. Дацюк получил большое вознаграждение от хоккея — тем, кем стал в этой великой команде. Сперва он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус.

Поэтому рад тому, что Паша в понедельник будет включен в Зал хоккейной славы. Это вполне заслуженно. За те старания, которые он приложил. За ту мечту, которую в себе держал, к ней шел и ее реализовал. На днях я с ним разговаривал, но еще раз передаю ему привет. Надеюсь, он получит большое удовольствие от этого вечера!