Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»

Павел Дорофеев, чей талант не раскрыли в «Тракторе» и «Металлурге», сейчас лидер нападения «Голден Найтс».

Статус самого загадочного россиянина НХЛ по праву может получить Павел Дорофеев. Дело не в том, что биография хоккеиста держится в тайне. О карьерном пути Павла известно достаточно. Как начинал в Нижнем Тагиле на родине Александра Радулова, как переезжал в Тюмень и Магнитогорск. Неожиданным получился отъезд в Северную Америку в 2021 году. Не попав в основу «Трактора», Павел подписал контракт новичка с «Вегасом» и пробивался в НХЛ через фарм-клуб. Спустя четыре сезона Дорофеев — второй снайпер «Голден Найтс», а еще недавно шел лидером по голам, пока его не опередил Иван Барбашев.

Неожиданный герой «Вегаса»

Пример Дорофеева показывает, как работает система подготовки игроков внутри клуба. За океан уроженец Нижнего Тагила отправлялся нападающим, которого не видели в составе «Трактора». Павел пренебрег привычным маршрутом, когда россияне летят покорять НХЛ сформированными хоккеистами. Как Капризов, Панарин или Марченко. Дорофеев рискнул, и в долгосрочной перспективе сомнительное на первый взгляд решение оказалось правильным. Через «Хендерсон» Павел пробился в основу «Вегаса», подписал односторонний контракт и закрепился в ведущих звеньях.

По-настоящему заявил о себе россиянин только в нынешнем сезоне, но не стоит забывать, что еще в прошлом чемпионате «Рыцари» доверяли форварду важную роль. Проблемы со здоровьем помешали сыграть больше 47 матчей, в них Дорофеев набрал 24 (13+11) очка. Павел доказал свою состоятельность в топ-6 «Вегаса». Тренеры оценили голевое чутье и поставленный бросок. Недаром в каждом сезоне — что в АХЛ, что в НХЛ — Дорофеев чаще забивал, чем отдавал передачи. В «Голден Найтс» нападающий раскрылся как элитный снайпер.

«Павел растет как игрок и становится лучше с каждым днем. Его мышление отличается от мышления всех остальных. Он элитный снайпер. Вы могли увидеть это в игре против «Тампы». Он читает игру по-другому», — приводит официальный сайт НХЛ слова Ивана Барбашева.

Дорофеев закрепился в топ-6 «Вегаса». Когда Виктор Олофссон отсутствовал из-за травмы, россиянина использовали в первой спецбригаде большинства. Главный тренер Брюс Кэссиди видел в Павле завершителя атак.

— Нам нужен игрок, который бросает после передач. У Дорофеева есть менталитет снайпера. Его хоккейный IQ позволяет играть с этими парнями, и он понимает, когда надо бросать. Павел не форсирует игру, — отмечал Брюс Кэссиди.

Павел Дорофеев. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Техничный, с хорошим точным броском»

Дорофеев родился в Нижнем Тагиле. В родном городе папа, работающий детским тренером, и поставил будущего лидера «Вегаса» на коньки. Созревание Павла как хоккеиста прошло в Тюмени и Магнитогорске. Отцу сначала предложили работу в «Газовике», потом в «Металлурге». Для Павла переход в «Магнитку» открывал новые карьерные перспективы. В местной ДЮСШ он тренировался под руководством Игоря Князева и Виктора Сальникова.

— Павел всегда был нацелен на ворота. Очень любил забивать голы, иногда даже жадничал. У Павла хорошие руки, это техничный игрок, с хорошим точным броском. Он выделялся по своему году. У каждого свой стиль игры. Павел выделялся своей хладнокровностью. Перед воротами не суетился. Что в быту, что на льду Павел был спокойным, не разгильдяй. Но по-спортивному злой, не любил проигрывать, — вспоминает для «СЭ» Виктор Сальников.

— Паша — очень забивной нападающий, но мы улучшили точность его броска, он стал много забрасывать от синей линии в большинстве. Также поработали в области психологии: ребята из Тюмени приехали очень самоуверенными, в своей прежней команде они были героями. Надо было показать им, что тут придется все доказывать заново, что в Магнитогорске совсем другой уровень игры. Дорофеев отлично принял новые требования и в первом же сезоне стал абсолютно лучшим по очкам в нашей команде, — говорил Игорь Князев в интервью сайту КХЛ.

Статистика по ДЮСШ и МХЛ подтверждает слова тренеров. Дорофеев любил и умел забивать. Два года до выпуска Павел становился лучшим снайпером своей команды «Металлург-2000». Первый сезон за «Стальных лисов» принес форварду 19 шайб за 48 матчей. Это четвертый результат в команде и второй среди ровесников по году. В МХЛ нападающий долго не задержался. Дорофеева привлекали в основу «Металлурга» и доверяли по 7-9 минут. Полностью раскрыть талант ни при Йозефе Яндаче, ни с Ильей Воробьевым не получилось. Обмен в «Трактор» привел к командировке в «Челмет». Осознав, что в челябинской команде Павел не получит желаемого игрового времени, он уехал в Лас-Вегас.

Кирби Дак и Павел Дорофеев. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Терп еливо работал в фарм-клубе

От неокрепшего и не до конца адаптированного ко взрослому хоккею нападающего, которым он приехал в клуб, Дорофеев прошел маршрут до стабильного игрока основы. Павел — самый успешный хоккеист «Голден Найтс», выбранный на драфте-2019. Пройденный путь вызывает уважение. Дорофеев спокойно принимал ссылки в фарм-клуб и продолжал пахать в «Хендерсоне». Павла ждали в Нижнем Новгороде, когда «Торпедо» выменяло права на форварда у «Трактора». Но до команды Игоря Ларионова форвард так и не доехал, сделав правильный выбор в пользу развития в «Вегасе».

— Находясь в организации четыре года, всегда приятно продолжать прогрессировать в правильном направлении. Делать правильные шаги, чтобы стать лучше и помочь команде. Я много работал, чтобы занять ту позицию, на которой нахожусь сейчас. Это значит, что вся работа, которая была проделана, была хороша. Стараюсь продолжать двигаться в правильном направлении, — говорил Дорофеев в интервью официальному сайту НХЛ.

В чем Павел достиг огромного прогресса в Северной Америке, так это в игре без шайбы и ведении силовой борьбы. Глядя на Дорофеева сейчас, с трудом представляешь мягкотелого парнишку, которого видел вживую за «Металлург». Форвард по-настоящему окреп, возмужал. Он не боится лезть на пятак, где защитники всегда готовы прописать профилактический удар в спину. Он смело обыгрывает один в один, пытаясь найти лучшую позицию для броска. Недаром Павел — самый бросающий игрок «Вегаса» на старте сезона (82 броска за 28 игр).