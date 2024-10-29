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Не пробился в основу «Магнитки» и «Трактора», но заиграл в «Вегасе». Российский нападающий становится своим в НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Павел Дорофеев (справа).
Фото Candice Ward-Imagn Images, USA Today Sports
Павел Дорофеев (слева).
Фото Candice Ward-Imagn Images, USA Today Sports
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24-летний Павел Дорофеев играет в топ-6 и первой спецбригаде большинства «Голден Найтс».

Не раскрылся в «Металлурге» и «Тракторе»

Примеры Артемия Панарина, Кирилла Капризова, Ильи Сорокина, Игоря Шестеркина и других россиян, не спешивших с отъездом в Северную Америку, позволили вывести формулу успеха для молодых хоккеистов, мечтающих о карьере в НХЛ. Адаптация к сильнейшей лиге планеты проходит лучше, когда игрок сформировался, окреп и стал доминировать на уровне КХЛ. Командировки таких хоккеистов в фарм-клуб становятся исключительными случаями. Но следуют этому пути далеко не все.

Павел Дорофеев. Нет характера и сил, но есть техника. Русский игрок сбежал за океан и нашел себе скромное место

Отъезд Павла Дорофеева в систему «Вегаса» в январе 2021 года казался поспешным решением. Все потому, что ни в «Металлурге», ни в «Тракторе» нападающий не раскрыл свой талант. Хотя шансы предоставлялись. Пусть и не такие большие, как при Андрее Разине в чемпионском для «Магнитки» сезоне-2023/24. Дорофееву давали по 7-9 минут за матч, но полезность оставалась скромной. Обмен в «Трактор» не расшевелил нападающего. В Челябинске вовсе Павла понизили в «Челмет». История закончилась расторжением контракта по инициативе игрока и переездом за океан.

«Вегас» в то время выглядел максимально укомплектованной командой, особенно по подбору крайних нападающих. А основные принципы игры «Голден Найтс» не сочетались с хоккеем, который показывал Дорофеев. Форварды «Рыцарей» привыкли пахать площадку вдоль и поперек, брали свое за счет большого объема катания и агрессии. С этим у молодого нападающего возникали проблемы даже на уровне КХЛ. Некоторые считали Павла бесхарактерным, но это, забегая вперед, совсем не так. Слабохарактерный человек не прошел бы путь из фарм-клуба до топ-6 команды НХЛ.

«Голден Найтс» хотели подписать Дорофеева еще в 2019 году после драфта. Павел отказался. Посчитал, что полезнее получить опыт в КХЛ и сыграть на МЧМ. Полагаю, планы нападающего на российскую часть карьеры спутал обмен в «Трактор». С главным тренером Анваром Гатиятулиным Дорофеев не нашел общий язык. Форварда не поднимали в КХЛ даже после сильных отрезков за фарм-клуб. От безысходности Павел отправился за океан — в системе «Вегаса» очень ждали проспекта, который перестал развиваться в России.

Иван Барбашев (№49) в&nbsp;матче против &laquo;Колорадо&raquo;. «Вегас» и «Колорадо» устроили матч-концерт, а российский нападающий стал его главной звездой

Не сдался, когда отправили в АХЛ

Пробиваться в элиту пришлось через фарм-клуб. За «Хендерсон» Дорофеев отыграл концовку сезона-2020/21 и практически весь следующий чемпионат. За исключением двух матчей, на которые парня подняли в НХЛ. В будущем вызовы в «Вегас» случались чаще. Полноценного сезона в основе Павел ждал три года. Россиянин выбил перманентное место в составе и постепенно получал больше и больше тренерского доверия. Даже после того, как Питера Дебура сменил Брюс Кэссиди.

Сейчас Дорофеев играет во втором звене с Бреттом Хауденом и Томашем Гертлом и выходит в первой спецбригаде большинства. Неудивительно, что результативность воспитанника «Магнитки» возросла. За 10 матчей у Павла — 7 (4+3) очков. Это шестой показатель среди форвардов. Цифры не самые выдающиеся, но Дорофеева ценят в команде. Не зря прошлым летом ему дали новый двухлетний контракт с кэпхитом 1,835 миллиона. Некоторые коллеги поспешно отправляли нападающего в Россию, не веря в его перспективы, но Павел продолжает доказывать, что соответствует уровню НХЛ.

Павел Дорофеев (слева).
Фото Candice Ward-Imagn Images, USA Today Sports

История Дорофеева разрывает шаблоны. Оказывается, добиться успеха в Северной Америке можно, даже не раскрыв и наполовину свой талант в КХЛ. Что даже в суперукомлектованную команду можно пробиться, если честно трудиться и цепляться за каждый шанс. Павел ведь мог плюнуть на перспективы в НХЛ, когда его отправляли в фарм-клуб, и уехать в Россию. И получил бы свои 25-30 миллионов рублей, и играл бы стабильно по 18-20 минут в топ-6. Но Дорофеев упорно шел к цели и добился своего. Сейчас он важная часть нападения «Вегаса».

Проблемой Дорофеева остается нестабильность. После фееричного матча с «Сан-Хосе», когда форвард набрал 3 (1+2) очка, он ушел без очков в победной игре с «Калгари». Хотя «Вегас» разгромил соперника (5:0). Стабильность приходит с опытом, а Дорофеев проводит только второй полноценный сезон в НХЛ. И не забывайте, что парню еще 24 года. При правильном развитии он может спрогрессировать и заявить о себе еще ярче.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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