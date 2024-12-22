Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:30

Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Дацюк в «Детройте».
Фото Global Look Press
История хоккеиста из «Тройного золотого клуба».

Павел Дацюк
Дата рождения: 20 июля 1978 года
Место рождения: Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия)
Гражданство: Россия
Прозвище: Волшебник
Вид спорта: хоккей
Амплуа: нападающий
Игровой номер: 13
Клубы в игровой карьере: «Динамо-Энергия», «Ак Барс», «Детройт Ред Уингз», «Динамо» Москва, ЦСКА, СКА.
Игровая карьера: с 1996 по 2021 год.

Детство

Павел Дацюк родился в Свердловске (позже городу вернули название Екатеринбург). Его отец, прививший сыну любовь к хоккею, работал автомехаником, а мать — заведующей столовой на военном заводе. В восемь лет Павел начал заниматься в СДЮСШОР «Юность», путь до которой от дома составлял час. 13-й номер Дацюк выбрал в честь трамвая № 13, на котором добирался на тренировки.

Первым тренером Дацюка был Валерий Голоухов. Специалист позже помог хоккеисту попасть в спортивный интернат, а также показал его известному тренеру Владимиру Крикунову (работал в том числе с «Динамо-Энергией», «Ак Барсом» и московским «Динамо»).

Павел ДАЦЮК. 13 мгновений Дацюка

Начало карьеры

Крикунов взял Дацюка в екатеринбургский «Спартак» (позже был переименован в «Динамо-Энергию»). Павел дебютировал в чемпионате России в сезоне-1996/97. Спустя два года команда вылетела во второй дивизион, но Дацюк помог родному клубу вернуться в главную лигу страны, набрав 54 (23+31) очка в 44 матчах сезона.

В 2000 году Дацюк перешел в «Ак Барс» вместе с Крикуновым. В составе казанцев он набрал 28 (9+19) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. В четвертьфинале суперлиги команда уступила «Локомотиву» (1-3 в серии), у Дацюка — одна голевая передача.

Хоккеист Павел Дацюк
Фото Global Look Press

Игра в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» выбрали Дацюка на драфте НХЛ в 1998 году в шестом раунде под 171-м номером. Россиянин дебютировал в североамериканской лиге в сезоне-2001/02, отметившись 35 (11+24) очками в 70 матчах регулярного чемпионата. За «Детройт» также выступали Игорь Ларионов и Сергей Федоров. В плей-офф «Ред Уингз» дошли до финала Кубка Стэнли и победили «Каролину» (4-1). У Дацюка — 6 (3+3) баллов в 12 матчах.

Дацюк прибавлял в результативности и проявлял себя как разносторонний форвард — техничный и изобретательный в атаке, цепкий и полезный в обороне. В 2004 году Павел впервые был выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

Во время локаута в сезоне-2004/05 Дацюк выступал за московское «Динамо», выиграл регулярный чемпионат суперлиги и набрал 32 (15+17) очка в 47 матчах. В плей-офф динамовцы дошли до чемпионства, Павел совершил 9 (6+3) результативных действий в 10 матчах.

Павел Дацюк. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка

Летом 2005 года Дацюк во время переговоров с «Детройтом» заключил контракт с «Авангардом», но сделку оспорило «Динамо». За омский клуб Павел, как и другой чемпион из состава бело-голубых — Александр Овечкин, не сыграл ни одного официального матча. Уралец вернулся в США и подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт.

Вторая половина 2010-х стала для Дацюка самой результативной: в двух регулярных чемпионатах подряд он набирал по 87 очков, в двух следующих — по 97. С 2006 по 2009 год россиянин неизменно становился обладателем «Леди Бинг Трофи» за честную игру и высокое мастерство, а с 2008 по 2010 год получал «Селке Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана в лиге.

В регулярном чемпионате НХЛ-2007/08 Дацюк стал лучшим игроком лиги по показателю полезности, а в плей-офф набрал 23 (10+13) очка в 22 матчах. В финальной серии «Детройт» обыграл «Питтсбург» (4-2).

После второй победы в Кубке Стэнли Дацюк провел в «Детройте» еще восемь сезонов. В 2009 году «Ред Уингз» второй раз подряд дошли до финала, но «Питтсбург» смог взять реванш. Во время локаута в первой части сезона-2012/13 центрфорвард сыграл за ЦСКА в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 36 (11+25) очков. За карьеру Павел провел в НХЛ 953 игры, набрав 918 (314+604) очков.

Хоккеист Павел Дацюк
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение в Россию

Дацюк вернулся в Россию в 2016 году за сезон до истечения контракта с «Детройтом». Форвард подписал двухлетнее соглашение со СКА и стал капитаном команды.

В сезоне-2016/17 нападающий отметился 34 (12+22) результативными действиями в 44 матчах регулярки и 8 (3+5) — в семи матчах плей-офф. Во втором раунде Павел получил травму и досрочно завершил сезон, который принес петербуржцам Кубок Гагарина. Нападающий провел в составе СКА еще два сезона, которые клуб завершал в финале Западной конференции.

Последним клубом в карьере Дацюка стал «Автомобилист» из родного Екатеринбурга. В его составе Павел провел два сезона в КХЛ, оба раза команда дошла до первого раунда плей-офф. В предпоследнем матче в карьере 42-летний игрок отдал две голевые передачи, а в последнем — забросил шайбу. «Автомобилист» уступил в серии плей-офф «Авангарду» — будущему обладателю Кубка Гагарина.

Павел Дацюк в &laquo;Детройте&raquo;. «Кроме Гретцки, не видел в жизни хоккеиста умнее, чем Дацюк». Легенды НХЛ — о новом члене Зала славы

Игра за сборную России

Первым крупным турниром в сборной России для Дацюка стал чемпионат мира 2001 года, на котором он отметился четырьмя передачами в семи матчах. Национальная команда на том турнире вылетела в четвертьфинале.

В 2002 году Павел выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2005 году форвард отметился тем же достижением на чемпионате мира, а на ЧМ-2010 стал серебряным призером. В 2012 году Дацюк был частью золотой сборной России, выигравшей в основное время все 10 матчей чемпионата мира. У нападающего — 7 (3+4) очков на чемпионском турнире.

В 2016 году Волшебник принял участие в домашнем ЧМ в Москве и выиграл бронзовую медаль. Центрфорвард отметился 11 (1+10) баллами за результативность и стал вторым ассистентом турнира.

В 2018 году Дацюк стал олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Хоккейный турнир в Корее прошел без участия хоккеистов НХЛ. Павел отметился шестью передачами, включая одну в финальной игре с Германией. Эта победа позволила 39-летнему нападающему войти в «Тройной золотой клуб» — с победами в карьере на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Стэнли. Он также стал единственным хоккеистом из символического клуба, который брал Кубок Гагарина.

Всего Дацюк провел в составе сборной России пять Олимпиад и семь чемпионатов мира.

Хоккеист Павел Дацюк
Фото Getty Images

Наследие

Дацюк добился высоких результатов как на клубном уровне, так и со сборной России. Нападающий запомнился выдающейся техникой и видением площадки, за что получил прозвище Волшебник.

«Я бы назвал Дацюка шахматным мастером. Для вратаря кошмар — когда у игрока с шайбой несколько вариантов. У Дацюка есть талант видеть лед и удерживать шайбу, пока не освободится пространство и не появится пара разных вариантов. Он как бы растягивает тебя, заставляя одновременно следить за возможным ударом или пасом. Приходится реагировать на что-то одно, и иногда это сродни подбрасыванию монеты», — говорил об игре Павла голкипер Джонатан Куик.

В 2024 году Дацюк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Через все взлеты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью. Стоя здесь сегодня, я осознаю, что быть введенным в Зал славы хоккея — огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент — не только мой, он разделен со всеми вами. Я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить Бога», — сказал Дацюк на церемонии в своей речи, в которой поблагодарил всех одноклубников, тренеров, соперников, болельщиков и оказавших на него влияние людей.

Павел Дацюк на&nbsp;церемонии введения легенд хоккея в&nbsp;Зал славы в&nbsp;Торонто. «Не мог даже мечтать о такой чести!» Яркий репортаж о том, как Дацюка приняли в Зал славы

Достижения

Командные:

  • Олимпийский чемпион: 2018
  • Бронзовый призер Олимпийских игр: 2002
  • Чемпион мира: 2012
  • Серебряный призер чемпионата мира: 2010
  • Бронзовый призер чемпионата мира: 2005, 2016
  • Обладатель Кубка Стэнли: 2004, 2008
  • Обладатель Кубка Гагарина: 2017
  • Чемпион России: 2005

Личные:

  • Член Зала славы НХЛ
  • «Леди Бинг Трофи» (4): 2006-2009
  • «Фрэнк Дж. Селке Трофи» (3): 2008-2010
  • Лучший показатель полезности в НХЛ: 2008
Хоккеист Павел Дацюк
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сколько зарабатывал Павел Дацюк

В межсезонье-2005 Дацюк подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на 7,9 миллиона долларов, а в 2007-м — семилетний договор на 46,9 миллиона. Летом 2013-го россиянин заключил трехлетнее соглашение с «Ред Уингз» на 23 миллиона (10 за первый год, 7,5 — за второй, 5,5 — за третий), которое вступило в силу с сезона-2014/15. При этом за год до завершения этого договора форвард вернулся на родину. Формально хоккеист завершил карьеру в НХЛ в качестве игрока «Аризоны», с которой детройтцы провели обмен для вписывания зарплаты Волшебника под потолок зарплат.

Двухлетний контракт Дацюка со СКА оценивался в 500 миллионов рублей (250 миллионов в год), а третий сезон принес еще 170 миллионов. Зарплата форварда в первый год в «Автомобилисте» составляла 100 миллионов рублей, а перед последним в карьере сезоном-2020/21 снизилась в десять раз — до 10 миллионов.

Общий доход Павла в 2010-е годы составил около 63,6 миллиона долларов (по данным «Форбс»), что позволило ему войти в топ-10 самых богатых спортсменов России за этот период.

Павел Дацюк. Поместье хоккеиста Дацюка в США в стиле эпохи Тюдоров. Его постройка обошлась в 10 миллионов долларов

Личная жизнь

В 18 лет Дацюк познакомился со Светланой, которая позже стала его женой. В 2002 году у пары родилась дочь, но в 2010 году брак распался. Спустя два года Павел женился во второй раз, его жена Мария родила от него сына и дочь.

Дацюк является христианином. В 2020 году он поддержал своего духовника, бывшего схиигумена Сергия (Романова), арестованного после захвата Среднеуральского женского монастыря. Священнослужитель отметился громкими высказываниями, прокляв тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и призвав не подчиняться властям.

Соцсети

  • X (бывший Twitter)
Павел Дацюк
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Читайте также
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
В Абхазии сообщили о начале поставок Россией электричества с 23 декабря
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Популярное видео
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Провал «Миннесоты»: проиграли четвертый матч подряд, Капризов только толкался
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 32 16 16 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 33 18 15 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 35 15 20 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
Результаты / календарь
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
22.12 00:00
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 6 : 2
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 4 : 5 ОТ
22.12 20:30
Рейнджерс – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости