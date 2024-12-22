Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея

История хоккеиста из «Тройного золотого клуба».

Павел Дацюк

Дата рождения: 20 июля 1978 года

Место рождения: Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия)

Гражданство: Россия

Прозвище: Волшебник

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Игровой номер: 13

Клубы в игровой карьере: «Динамо-Энергия», «Ак Барс», «Детройт Ред Уингз», «Динамо» Москва, ЦСКА, СКА.

Игровая карьера: с 1996 по 2021 год.

Детство

Павел Дацюк родился в Свердловске (позже городу вернули название Екатеринбург). Его отец, прививший сыну любовь к хоккею, работал автомехаником, а мать — заведующей столовой на военном заводе. В восемь лет Павел начал заниматься в СДЮСШОР «Юность», путь до которой от дома составлял час. 13-й номер Дацюк выбрал в честь трамвая № 13, на котором добирался на тренировки.

Первым тренером Дацюка был Валерий Голоухов. Специалист позже помог хоккеисту попасть в спортивный интернат, а также показал его известному тренеру Владимиру Крикунову (работал в том числе с «Динамо-Энергией», «Ак Барсом» и московским «Динамо»).

Начало карьеры

Крикунов взял Дацюка в екатеринбургский «Спартак» (позже был переименован в «Динамо-Энергию»). Павел дебютировал в чемпионате России в сезоне-1996/97. Спустя два года команда вылетела во второй дивизион, но Дацюк помог родному клубу вернуться в главную лигу страны, набрав 54 (23+31) очка в 44 матчах сезона.

В 2000 году Дацюк перешел в «Ак Барс» вместе с Крикуновым. В составе казанцев он набрал 28 (9+19) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. В четвертьфинале суперлиги команда уступила «Локомотиву» (1-3 в серии), у Дацюка — одна голевая передача.

Фото Global Look Press

Игра в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» выбрали Дацюка на драфте НХЛ в 1998 году в шестом раунде под 171-м номером. Россиянин дебютировал в североамериканской лиге в сезоне-2001/02, отметившись 35 (11+24) очками в 70 матчах регулярного чемпионата. За «Детройт» также выступали Игорь Ларионов и Сергей Федоров. В плей-офф «Ред Уингз» дошли до финала Кубка Стэнли и победили «Каролину» (4-1). У Дацюка — 6 (3+3) баллов в 12 матчах.

Дацюк прибавлял в результативности и проявлял себя как разносторонний форвард — техничный и изобретательный в атаке, цепкий и полезный в обороне. В 2004 году Павел впервые был выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

Во время локаута в сезоне-2004/05 Дацюк выступал за московское «Динамо», выиграл регулярный чемпионат суперлиги и набрал 32 (15+17) очка в 47 матчах. В плей-офф динамовцы дошли до чемпионства, Павел совершил 9 (6+3) результативных действий в 10 матчах.

Летом 2005 года Дацюк во время переговоров с «Детройтом» заключил контракт с «Авангардом», но сделку оспорило «Динамо». За омский клуб Павел, как и другой чемпион из состава бело-голубых — Александр Овечкин, не сыграл ни одного официального матча. Уралец вернулся в США и подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт.

Вторая половина 2010-х стала для Дацюка самой результативной: в двух регулярных чемпионатах подряд он набирал по 87 очков, в двух следующих — по 97. С 2006 по 2009 год россиянин неизменно становился обладателем «Леди Бинг Трофи» за честную игру и высокое мастерство, а с 2008 по 2010 год получал «Селке Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана в лиге.

В регулярном чемпионате НХЛ-2007/08 Дацюк стал лучшим игроком лиги по показателю полезности, а в плей-офф набрал 23 (10+13) очка в 22 матчах. В финальной серии «Детройт» обыграл «Питтсбург» (4-2).

После второй победы в Кубке Стэнли Дацюк провел в «Детройте» еще восемь сезонов. В 2009 году «Ред Уингз» второй раз подряд дошли до финала, но «Питтсбург» смог взять реванш. Во время локаута в первой части сезона-2012/13 центрфорвард сыграл за ЦСКА в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 36 (11+25) очков. За карьеру Павел провел в НХЛ 953 игры, набрав 918 (314+604) очков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение в Россию

Дацюк вернулся в Россию в 2016 году за сезон до истечения контракта с «Детройтом». Форвард подписал двухлетнее соглашение со СКА и стал капитаном команды.

В сезоне-2016/17 нападающий отметился 34 (12+22) результативными действиями в 44 матчах регулярки и 8 (3+5) — в семи матчах плей-офф. Во втором раунде Павел получил травму и досрочно завершил сезон, который принес петербуржцам Кубок Гагарина. Нападающий провел в составе СКА еще два сезона, которые клуб завершал в финале Западной конференции.

Последним клубом в карьере Дацюка стал «Автомобилист» из родного Екатеринбурга. В его составе Павел провел два сезона в КХЛ, оба раза команда дошла до первого раунда плей-офф. В предпоследнем матче в карьере 42-летний игрок отдал две голевые передачи, а в последнем — забросил шайбу. «Автомобилист» уступил в серии плей-офф «Авангарду» — будущему обладателю Кубка Гагарина.

Игра за сборную России

Первым крупным турниром в сборной России для Дацюка стал чемпионат мира 2001 года, на котором он отметился четырьмя передачами в семи матчах. Национальная команда на том турнире вылетела в четвертьфинале.

В 2002 году Павел выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2005 году форвард отметился тем же достижением на чемпионате мира, а на ЧМ-2010 стал серебряным призером. В 2012 году Дацюк был частью золотой сборной России, выигравшей в основное время все 10 матчей чемпионата мира. У нападающего — 7 (3+4) очков на чемпионском турнире.

В 2016 году Волшебник принял участие в домашнем ЧМ в Москве и выиграл бронзовую медаль. Центрфорвард отметился 11 (1+10) баллами за результативность и стал вторым ассистентом турнира.

В 2018 году Дацюк стал олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Хоккейный турнир в Корее прошел без участия хоккеистов НХЛ. Павел отметился шестью передачами, включая одну в финальной игре с Германией. Эта победа позволила 39-летнему нападающему войти в «Тройной золотой клуб» — с победами в карьере на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Стэнли. Он также стал единственным хоккеистом из символического клуба, который брал Кубок Гагарина.

Всего Дацюк провел в составе сборной России пять Олимпиад и семь чемпионатов мира.

Фото Getty Images

Наследие

Дацюк добился высоких результатов как на клубном уровне, так и со сборной России. Нападающий запомнился выдающейся техникой и видением площадки, за что получил прозвище Волшебник.

«Я бы назвал Дацюка шахматным мастером. Для вратаря кошмар — когда у игрока с шайбой несколько вариантов. У Дацюка есть талант видеть лед и удерживать шайбу, пока не освободится пространство и не появится пара разных вариантов. Он как бы растягивает тебя, заставляя одновременно следить за возможным ударом или пасом. Приходится реагировать на что-то одно, и иногда это сродни подбрасыванию монеты», — говорил об игре Павла голкипер Джонатан Куик.

В 2024 году Дацюк был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Через все взлеты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью. Стоя здесь сегодня, я осознаю, что быть введенным в Зал славы хоккея — огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент — не только мой, он разделен со всеми вами. Я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить Бога», — сказал Дацюк на церемонии в своей речи, в которой поблагодарил всех одноклубников, тренеров, соперников, болельщиков и оказавших на него влияние людей.

Достижения

Командные:

Олимпийский чемпион: 2018

Бронзовый призер Олимпийских игр: 2002

Чемпион мира: 2012

Серебряный призер чемпионата мира: 2010

Бронзовый призер чемпионата мира: 2005, 2016

Обладатель Кубка Стэнли: 2004, 2008

Обладатель Кубка Гагарина: 2017

Чемпион России: 2005

Личные:

Член Зала славы НХЛ

«Леди Бинг Трофи» (4): 2006-2009

«Фрэнк Дж. Селке Трофи» (3): 2008-2010

Лучший показатель полезности в НХЛ: 2008

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сколько зарабатывал Павел Дацюк

В межсезонье-2005 Дацюк подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на 7,9 миллиона долларов, а в 2007-м — семилетний договор на 46,9 миллиона. Летом 2013-го россиянин заключил трехлетнее соглашение с «Ред Уингз» на 23 миллиона (10 за первый год, 7,5 — за второй, 5,5 — за третий), которое вступило в силу с сезона-2014/15. При этом за год до завершения этого договора форвард вернулся на родину. Формально хоккеист завершил карьеру в НХЛ в качестве игрока «Аризоны», с которой детройтцы провели обмен для вписывания зарплаты Волшебника под потолок зарплат.

Двухлетний контракт Дацюка со СКА оценивался в 500 миллионов рублей (250 миллионов в год), а третий сезон принес еще 170 миллионов. Зарплата форварда в первый год в «Автомобилисте» составляла 100 миллионов рублей, а перед последним в карьере сезоном-2020/21 снизилась в десять раз — до 10 миллионов.

Общий доход Павла в 2010-е годы составил около 63,6 миллиона долларов (по данным «Форбс»), что позволило ему войти в топ-10 самых богатых спортсменов России за этот период.

Личная жизнь

В 18 лет Дацюк познакомился со Светланой, которая позже стала его женой. В 2002 году у пары родилась дочь, но в 2010 году брак распался. Спустя два года Павел женился во второй раз, его жена Мария родила от него сына и дочь.

Дацюк является христианином. В 2020 году он поддержал своего духовника, бывшего схиигумена Сергия (Романова), арестованного после захвата Среднеуральского женского монастыря. Священнослужитель отметился громкими высказываниями, прокляв тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и призвав не подчиняться властям.