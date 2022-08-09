«Это просто фокусник Копперфилд». Лучшие финты Павла Дацюка в НХЛ

Многие игроки и тренеры НХЛ называют русского самородка самым техничным игроком в истории хоккея.

«Его техника поражает. Он из числа тех хоккеистов, за которыми хочется наблюдать по телевизору. И чье й техникой мечтаешь овладеть», — такое хвалебное описание Павлу Дацюку дал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

Все соперники (и партнеры по команде) всегда признавали, что в плане технического мастерства единицы могут сравниться с Волшебником из России.

«Первый раз я увидел его в Траверс-Сити в лагере новичков. Я там был и аж присвистнул: о да! Он мог выйти из угла площадки и сотворить что-то особенное», — вспоминал в интервью «СЭ» первое впечатление от игры Дацюка легендарный тренер Скотти Боумэн.

Именно при нем Павел пробился в НХЛ в состав «Детройта» и сделал себе имя в мировом хоккее.

«Я бы сравнил Дацюка с мастером игры в шахматы. Для вратаря это просто ночной кошмар, если у владеющего шайбой есть несколько выгодных вариантов продолжения атаки. Дацюк обладает умением видеть всю площадку и выжидать до того момента, как открываются зоны и появляются разные варианты», — объяснял уникальность игры Дацюка голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик в статье на портале The Player's Tribune.

Действительно, для многих вратарей и особенно полевых игроков встреча с Дацюком на льду оказывалась крайне неприятной. Ведь технический арсенал нападающего был так велик, что невозможно было предположить, каким трюком он облапошит тебя в очередной раз.

Финты Павла Дацюка. Фото Global Look Press

Карусель у борта

Один из любимых финтов Дацюка. Он позволял сопернику подобраться поближе, и когда тот, поверив в возможность отобрать шайбу, старался еще прижать Павла к борту, Дацюк, включая одновременно ноги и руки, дважды менял направление своего движения и ведения шайбы. И если на первый маневр соперник еще старался среагировать, то за вторым уже никак не поспевал.

Иногда, для большей эффектности, он даже брал себе в помощь каркас ворот.

«Великий, великий игрок. Какое же счастье, что я имел возможность с ним поработать и получал удовольствие даже от его действий на тренировках», — добавлял единственный тренер — член «Тройного золотого клуба» Майк Бэбкок.

Гроссмейстерская пауза

Еще один горячо любимый Павлом прием. Хоть Дацюк всегда считался центрфорвардом, но зачастую в «Детройте» его ставили на левый край. Оттуда Павел всегда старался вылезти в центр на бросковую позицию. Если же ему удавалось сделать это на скорости, то иногда защитник в отчаянном прыжке старался пере к рыть линию броска. Дацюк же брал небольшую паузу, спокойно смотрел, как соперник с выпученными глазами пролетает мимо, а уже потом бросал по воротам.

Близок локоток...

Самое неприятно е для многих соперников Дацюка было осознание того, что он всегда опережал их на полшага. Вот взять его противостояние, к примеру, со словацким гигантом из «Бостона» Здено Харой. Казалось, можно попробовать применить силовой прием. Казалось, можно хотя бы выбить шайбу. Но Павел все сделал настолько искусно и мгновенно, что даже Харе оставалось лишь развести своими могучими руками, пока Хенрик Зеттерберг поражал ворота «Мишек» с передачи Павла.

Еще ярче это свое умение Дацюк проявил, когда забивал свой знаменитый гол в ворота «Нэшвилла». Тут уже развели руками все игроки соперника.

«Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!» — не стеснялся признавать знаменитый бомбардир Бретт Халл.

Гудини снова это сделал

Наверное, один из самых ярких моментов, демонстрирующих хоккейное искусство Дацюка. В матче против «Сан-Хосе» Павел на скорости выехал из-за ворот. Сзади его преследовал один соперник, спереди — другой готовился применить силовой прием. Но каким-то неуловимым движением Дацюк ушел в сторону и продолжал свой путь дальше.

Между тем два игрока «Сан-Хосе» не могли похвастаться скоростью реакции Павла, так что их ждала крайне неприятная встреча друг с другом. Особенно досталось новоиспеченному менеджеру «Шаркс», а тогда просто нападающему «Сан-Хосе» Майку Гриру.

Комментаторы во время прямой трансляции сравнили этот финт с трюком легендарного фокусника Гарри Гудини.

Даже всегда на скупой на похвалы для российских игроков одиозный Дон Черри признал мастерство Дацюка: « Помногу раз пересматриваю то, что вытворяет парень. Это просто фокусник Копперфилд. У него волшебные руки. Одним словом охарактеризовать Дацюка могу так : красота».

Подарок на день рождения

Еще один запоминающийся финт в заокеанской карьере Дацюка. И вновь досталось игроку «Сан-Хосе». На этот раз — н ападающему Логану Кутюру.

Этот издевательский финт даже не привел к голу («Детройт» проиграл 0:2), но стал незабываемым подарком Кутюру в его день рождения.

Российский форвард так запутал соперниками финтами, что тот просто растерялся и плюхнулся от бессилия на пятую точку.

Кутюр после игры нашел в себе силы пошутить, написав в одной из своих соцсетей: «Эй, Дацюк, ну в самом деле? В мой день рождения...»

Позже Логан в колонке для Player's Tribune подробнее описал игру Дацюка: «Больше всего удовольствия мне доставляет наблюдать за Павлом. В нападении он творит невероятные вещи. Он не раз оставлял меня в дураках. К счастью, я далеко не единственный, кто пал жертвой Павла. У него лучшие руки в НХЛ», — писал Кутюр.

Можно и без клюшки

Какими только способами соперники не пытались остановить Дацюка ! Силовые приемы, удары по рукам, двойная опека... Ничего из этого не гарантировало успешного выполнения задания по сдерживанию русского форварда.

В матче «Детройта» с «Коламбусом» игрок «Блю Дж е кетс» ошибся на чужой синей линии и так отчаялся остановить убегающего на пустые ворота Дацюка, что просто вырвал у него клюшку из рук.