«Этот паршивец творит такое, что у меня голова идет кругом». Семь лучших буллитов Дацюка за карьеру в НХЛ

Подборка невероятно красивых голов.

Павла Дацюка не зря прозвали Вошебником. Его трюки с шайбой и умение оставить соперника в дураках давно стали легендой в хоккейном мире.

Знаменитый экс-форвард «Детройта» Бретт Халл так описывал первые впечатления от тогда еще мало кому известного россиянина: «Это самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо встречал, и он только учится игре. Когда научится, будет доминировать в лиге так, как не доминировал до этого никто».

И Бретт не ошибся. Олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный победитель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба», четырехкратный обладатель «Леди Бинг Трофи», трехкратный обладатель «Селки Трофи». В январе 2017-го Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Великий Горди Хоу однажды сказал о Дацюке: «От того, что этот паршивец творит на льду, у меня голова идет кругом».

Наверное, еще более нецензурные слова о Дацюке во время игры могли сказать защитники и вратари команд соперников.

Последним особенно доставалось от Волшебника. Ведь если матч доходил до серии буллитов, то они могли не сомневаться, что им придется встретиться лицом к лицу с россиянином, который с большой долей вероятности выставит их на посмешище.

«Вы видели его трюки только на льду. Но он регулярно проделывал то же самое и на тренировках. Это просто бесило. Он не позволял расслабиться ни на секунду, иначе вытворит с тобой такое, что парни потом будут подкалывать тебя целую неделю», — вспоминал бывший голкипер «Детройта» Джимми Ховард в интервью подкасту Spittin' Chiclets.

За карьеру в НХЛ, согласно статистике на официальном сайте лиги, Дацюк 98 раз исполнял буллиты. Из них он реализовал 40 попыток (40,82 процента).

Если брать хоккеистов, которые исполняли не менее 50 попыток за карьеру, то это 15-й результат в истории.

Может, кто-то ожидал увидеть еще более впечатляющие цифры. Но зато многие буллиты в исполнении Дацюка становились настоящими шедеврами. Недаром некоторые из них прочно входят в списки лучших буллитов в новейшей истории лиги.

Дацюк против Джонатана Бернье («Торонто»)

В этом случае важны не только эффектность и эффективность исполнения буллита, но и условия, в которых оказался хоккеист.

1 января 2014 года «Детройт» и «Торонто» проводили матч на открытом воздухе. А хоккеисты всегда отмечают, что в таких условиях лед гораздо хуже и контролировать шайбу заметно труднее. Однако Волшебнику, кажется, это никак не помешало: Дацюк не стал выдумывать что-то слишком сложное (по своим меркам), а просто с неудобной руки вогнал шайбу под перекладину. Справиться с таким броском у Бернье шансов не было. Даже в такой шикарной вязаной шапке.

«Это был классный матч. Жаль только, в конце буллиты чуть подпортили настроение», — подвел итоги своего противостояния с Дацюком сам Бернье.

Дацюк против Миикки Кипрусоффа («Калгари»)

Финский голкипер «Огоньков» в 2007 году попался на один из излюбленных приемов Дацюка. Российский форвард делал вид, что собирается бросить с неудобной руки, но в последний момент резко переводил шайбу на другую сторону и молниеносным броском поражал сетку.

Финский голкипер «Калгари» понадеялся на свою скорость, но вместо того, чтобы отбить шайбу, оказался в дураках. Дацюк так быстро переложил шайбу на другую сторону, что в прямом смысле слова убрал Кипрусоффа с ворот. Нападающий поразил пустую сетку, а голкипер продолжил беспомощно катиться в другую сторону.

Дацюк против Майка Смита («Финикс»)

Со временем вратари стали привыкать к коронному финту Дацюка. Так что пришлось придумывать нечто новое. И Павел не стал слишком заморачиваться: раз вратари уже не верят, что будет бросок с неудобной руки, то нужно этим и воспользоваться.

Именно так он и поступил в 2012 году в дуэли против Майка Смита. Бросок с бэкхенда был таким резким и точным, что Смит в прямом смысле слова был поставлен на колени.

«Майк провел потрясающий матч. Он дал нам шанс побороться за победу. К сожалению, в серии буллитов все сложилось не в нашу пользу», — подбадривал вратаря после матча главный тренер «Койотов» Дэйв Типпетт.

Дацюк против Николая Хабибулина («Чикаго»)

Иногда от Дацюка страдали и соотечественники. Именно в такой ситуации в 2008 году оказался Николай Хабибулин, защищавший в тот период ворота «Чикаго».

Чуть отпустив шайбу с крюка, нападающий с полсекунды подразнил вратаря размахиванием клюшки, а потом оформил очередной шедевр.

Хорошо, что после такого у двух самых известных хоккеистов из Екатеринбурга сохранились теплые взаимоотношения.

«Каждый раз, когда Дацюк выкатывается на меня с шайбой, я даже не пытаюсь угадывать, какой фортель он выкинет в следующий момент. Обычно стараешься реагировать на его маневры. Все думают, что главный козырь Паши — владение шайбой. Но у него еще и бросок о-го-го! В моей практике было такое, что шайбу после его выстрела я замечал, только когда она вылетала у меня откуда-то из-за спины, уже из ворот. Если б вы знали, сколько нервов портят вратарям такие вот технари», — восхищался возможностями Павла Хабибулин в интервью «Советскому спорту».

Дацюк против Джоша Хардинга («Миннесота»)

«Детройт» играл против «Миннесоты» 16 октября 2009 года. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 2:2.

В итоге исход матча определился в серии буллитов, где автором победного гола стал именно Дацюк. Россиянин оказался единственным игроком, который в этот вечер переиграл вратаря при выходе один на один.

Дацюк так запутал голкипера «Дикарей» Джоша Хардинга своими финтами, что тот в шпагате распластался на льду. Казалось, вратарь перекрыл весь низ, но для Дацюка это оказалось не проблемой. Форвард взял небольшую паузу и одним движением поднял шайбу под самую перекладину.

«Это был хороший гол. Но мне могло и повезти. К сожалению, не в этот раз», — был скуп на эмоции после матча Хардинг.

Зато в комплиментах партнеру по команде не сдерживал себя вратарь «Детройта» Крис Осгуд: «Это просто невероятный гол. Он почти загнал себя в угол, но все равно умудрился бросить под перекладину. С таким броском справиться почти нереально».

Дацюк против Антти Ниеми («Чикаго»)

Возможно, один из самых ярких моментов в карьере Дацюка, подчеркивающий его филигранное умение обращаться с шайбой. В январе 2010 года прямым свидетелем этого не повезло оказаться голкиперу «Чикаго» Антти Ниеми.

Дацюк вышел один на один с вратарем и сделал паузу. Казалось, что Ниеми, выкатившийся из ворот, достаточно сблизил дистанцию, чтобы перекрыть все ходы, но Павел элегантным «парашютом» перекинул вратаря. Как отчаянно не махал блином финский голкипер, а только смог погладить шайбу, которая закатилась потом в ворота.

«Этот гол — настоящая насмешка над серией буллитов», — писали тогда в североамериканской прессе.

Какой может быть недостаток в таком исполнении? Разве что только то, что незадолго до этого шведский форвард Линус Умарк проделал аналогичный финт в контрольном матче против сборной Швейцарии, так что не получится приписать данному трюку авторство Дацюка.

Дацюк против Томаша Вокоуна («Нэшвилл»)

Наверное, самый знаменитый маневр Павла, который и получил название в НХЛ «финт Дацюка».

Первым от дацюковского финта пострадал голкипер «Далласа» Марти Турко еще в 2003 году. В подкасте Dropping the Gloves он потом вспомнил, что чувствовал, когда пропускал легендарный гол: «Я был первым, кто пропустил такой гол от него, до того момента никто еще не знал об этом финте.

Он мчится на ворота, мне остается только надеяться, что он бросит в меня или промажет. Он сделал движение, которое и финтом-то сложно назвать. Я начинаю смещаться в правый угол, и тут он сделал движение Майкла Джексона. Я уже валялся на льду, когда он забивал, но посмотрите, он же положил шайбу прямо под перекладину! После просмотра повтора я даже особо не чувствовал себя опозоренным. Это было потрясающе".

В серии же буллитов Дацюк подобным образом разобрался с голкипером «Нэшвилла» Томашем Вокоуном.

Павел вышел на свидание с вратарем, заставив голкипера купиться на свое обманное движение: форвард ведет шайбу, подбирает ее чуть назад, делает вид, что будет бросать, но вместо этого на одном левом коньке перемещается вправо и забивает в пустые ворота.

«Вокоун огреб от Дацюка на буллитах. А я думал: «Идиоты, вы что, не смотрите нарезки? Быть первым не так уж и стыдно, но вы-то куда смотрите, нельзя позволять повторять такое!» — смеялся потом Марти Турко.