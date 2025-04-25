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«Вот как его здесь любят». Бучневич: первый хет-трик в плей-офф против лучшего клуба лиги

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Российский форвард поучаствовал в разгроме фаворита.

«Бучи сразу включился и вылетел забивать»

«Сент-Луис» выиграл домашний третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (7:2, 1-2). Павел Бучневич провел три гола, а Алексей Торопченко отправил шестую шайбу в ворота Коннора Хеллибака и организовал замену лучшего вратаря лиги.

«Блюз» разгромили победителя регулярного чемпионата после двух поражений на площадке «Джетс» (3:5, 1:2), в этот вечер соперники распределили голы между первым и третьим периодами. Бучневич открыл счет на первой минуте, при подборе подыграл себе коньком и с близкого расстояния отправил шайбу в сетку. Вскоре Павел удвоил преимущество при реализации большинства и в слоте подставил клюшку под бросок Роберта Томаса. К дублю до первого перерыва российский форвард добавил передачу на Кэма Фаулера. В третий раз за вечер 89-й номер отличился в третьем периоде, завел шайбу в ворота после ошибки Хеллибака на выходе и перехвата Томаса. Автор хет-трика при праздновании словно сорвал шляпу со своей головы, лед арены в Сент-Луисе тут же засыпали кепками.

Бучневич сделал первый российский хет-трик в этом розыгрыше Кубка Стэнли, до этого у Павла была одна шайба при 13 передачах в 22 матчах плей-офф. В этот вечер Томас оформил ассистентский покер, а Фаулер отметился голом с четырьмя передачами и стал первым защитником «Блюз» с 5 очками в кубковой игре.

Павел Бучневич (№89) и&nbsp;Роберт Томас в&nbsp;матче &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo; (7:2) 25&nbsp;апреля.Первый русский хет-трик в плей-офф НХЛ. Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Обладатели Кубка Стэнли-2019 с «Сент-Луисом» Роберт Томас и Джордан Биннингтон после матча не избежали вопросов о Бучневиче. Центральный нападающий и голкипер подчеркнули значение шайб россиянина и заданный им тон для всей игры.

«Мы прибавили. Лучшие игроки соперника внесли свой вклад, стали веской причиной, почему мы уступали 0-2 в серии. И Бучи сразу же включился, вылетел, провел несколько отличных розыгрышей и обеспечил нам отличный старт. Так что он заслуживает большой похвалы», — сказал Томас.

«Конечно же, это особенный момент (с кепками на льду после хет-трика. — Прим. «СЭ»). Такое запоминается. Вы знаете, как публика любит Бучи, вы видели, как много было кепок. Была такая великолепная атмосфера, в такие моменты вы видите наших настоящих болельщиков. Они понимают игру, понимают, какие усилия мы прикладываем. И когда мы добиваемся подобного успеха, здорово, что это ценится. И как сказал [Павел], после такого просто стоит вернуться к работе», — сказал Биннингтон на совместной пресс-конференции с форвардом.

Фото Getty Images

«Публика завелась и затем словно сошла с ума»

Бучневич довольно спокойно оценил свой хет-трик. Нападающий связал мощное ударное начало с ударной первой сменой звена Торопченко, Радека Факса и Натана Уолкера и пойманным импульсом от своих трибун.

«Фокси, Уолкс и Торпо провели отличную смену, сыграли мощно, публика завелась, было на самом деле очень громко, мы просто последовали за ними. Во второй смене пошли на перехват, я бросил и не попал в ворота, а потом [Фаулер] попал в каркас, я поймал отскок — и публика словно сошла с ума, эмоций стало еще больше, мы продолжили в том же духе», — сказал форвард.

Павел о полетевших на лед кепках заметил: «Я даже вроде как не смотрел на это. Томер постарался меня немного успокоить. Мы просто стояли и смотрели, готовились к следующей смене. Я даже не уделил этому внимания».

Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вегас&raquo; (5:2) 24&nbsp;апреля в&nbsp;Сент-Поле.«Молодчик!» Капризов оформил второй дубль подряд и ведет «Миннесоту» за собой

Бучневич отреагировал на слова о мнении большинства про закономерность двух побед «Джетс» на старте серии: «Знаете, в Виннипеге вроде как оба матча были довольно близкими, все решал один гол. Обе игры были близкими, равными. Мы просто фокусируемся на себе, идем от матча к матчу, верим в свою систему, продолжаем играть. Один день — один матч. У нас две игры дома, должны победить в обеих. Посмотрим, что будет».

Павел о большем числе моментов в этой игре заметил: «Эм-м-м. Я даже не знаю, как это описать. Просто сумасшедшее, эмоциональное начало, мы сразу забросили шайбу в сетку, я поймал отскок. Когда забиваешь, это вроде как раскрывает игру, к тому же мы забили почти тут же во второй раз. Немного проще играть, ведя в счете. Нам стоит забивать первыми, чтобы играть было легче».

Четвертый матч серии «Сент-Луиса» с «Виннипегом» пройдет вечером воскресенья, 27 апреля (по московскому времени).

Алексей Торопченко
Джордан Биннингтон
Павел Бучневич
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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