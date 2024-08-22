Карьера финской звезды пошла под откос. Поможет ли Лайне обмен в «Монреаль»?

В «Коламбусе» разочаровались в Патрике Лайне.

Патрик Лайне ярко напомнил о собственном существовании прошлой зимой, попав в программу помощи игрокам НХЛ. С того времени он успел сыграть свадьбу и начал выходить в социальные сети. А также понял, что больше не хочет играть за «Коламбус».

По контракту у Лайне оставалось еще два сезона в форме «Блю Джекетс». Но, несмотря на статистику последних лет и травмы, Лайне остается хоккеистом амбициозным. И предпочитает играть в команде лидерскую роль, а не быть на задворках. В «Коламбусе» такую роль взять на себя не получилось из-за самых разных причин. Да и нехороших воспоминаний о теперь уже бывшей команде хватает.

В самом начале прошлого сезона финн успел одну игру посидеть в запасе. Плюс только за половину прошлого сезона он получил сотрясение мозга и перелом ключицы. И во время лечения второй травмы Лайне обратился в программу помощи игрокам НХЛ.

«Я просто знал, что как человеку мне нужно начать все сначала где-то в другом месте, больше как личности, чем как хоккеисту», — говорил финн. Проще говоря, ключевая причина перехода — необходимость перезагрузки и смены обстановки.

Сам «Коламбус» был не в восторге от финна. Потому с большим удовольствием обменял Лайне и выбор во втором раунде драфта 2026 года на защитника Джордана Харриса. Да, глядя со стороны, ощущение, что «Коламбус» проиграл эту сделку и обмен кажется неравноценным. Но учитывая, что таким ходом новый генеральный менеджер «Коламбуса» Джон Дэвидсон потенциально спас традиционно молодую раздевалку от разложения (а в СМИ уже говорили о том, что конфликты присутствуют), то общая позиция очень даже выигрышная. Лайне для команды даже близко не так важен, как, например, Ничушкин для «Колорадо», потому терпеть лишнего им не было никакого резона. Кстати, с обменом Лайне у «Коламбуса» освободилось еще больше места под потолком — свободны 18 миллионов долларов, так что руки их развязаны и какое-то интересное подписание ожидаемо. Возможно, в команде появится кто-то из ветеранов лиги, чтобы держать в узде молодую раздевалку.

Фото Global Look Press

Избавиться от проблемного финна было сложно, поскольку зарплата у него, на секундочку, 8,7 миллиона долларов. Кто захочет брать игрока со слабой статистикой и платить ему такие деньги? В лиге всего пять команд имели достаточно места для нападающего, но были не особо в нем заинтересованы. Потом Лайне неожиданно захотел забрать «Монреаль». Взять на себя такую ответственность никто не решился, потому баталий за судьбу Лайне на трансферном поле НХЛ не случилось.

Подписание финна стало авантюрой генерального менеджера «Хабс» Кента Хьюза. С появлением Лайне в ростере «Монреаль» перестал влезать в потолок зарплат, значит, придется от кого-то отказываться. Не повышенный ли это риск — возможность потерять хорошего и надежного игрока и оставить нестабильного и, откровенно говоря, слабого?

Если в «Коламбусе» Лайне был вторым по деньгам, то в «Канадиенс» он — первый (исключая закончившего карьеру Прайса, который еще два года будет получать зарплату). Новая команда посильнее, но совсем слегка: что «Коламбус», что «Монреаль» давно не попадают в плей-офф. Разве что канадская команда набирает побольше очков: в прошлой регулярке «Канадиенс» опередили «Блю Джекетс» на 10 очков — но в общем зачете оказались всего на одну позицию выше. До плей-офф в любом случае было далеко, и в отпуск клубы ушли одновременно.

«Канадиенс» — идеальная команда для возрождения карьеры. Талантливая молодежь, доверяющий тренер. Например, сменившего по ходу прошлого сезона команду Монахана «Хабс» вернули в лидеры, когда дали шанс в 2022 году. Так же и Лайне сейчас взяли в надежде рано или поздно увидеть лучшую форму финна. Но у Монахана и Лайне ситуации немного разные. У первого был спад из-за многочисленных травм, а проблемы Лайне — и травмы, и зависимость от видеоигр. Это довольно серьезнее: психологические проблемы тянут вниз гораздо сильнее, чем если бы это просто был больничный без отягчающих. Если случится очередная травма (а от этого никто не застрахован) и следом очередной игровой рецидив, то, боюсь, Лайне стоит ожидать на драфте отказов. На выбор положительного или отрицательного будущего у финна максимум два года — ровно столько оставалось от контракта с «Коламбусом».

Как было сказано выше, одна из причин, по которой Лайне выбрал «Монреаль», — главный тренер команды Мартен Сан-Луи. Об этом сам Лайне заявил на недавней пресс-конференции. Игрок и тренер никогда не пересекались в работе, но на перезагрузку Патрик хочет именно к этому канадцу. Для Лайне важно иметь на тренерском мостике члена Зала хоккейной славы, а также он слышал много положительных отзывов о тренере «Монреаля». Кроме того, под его началом в том числе возрождался из пепла Монахан.

Фото Global Look Press

Большой вопрос, насколько нужен Лайне «Монреалю» в принципе. Он неплохо встанет во вторую пятерку, но в целом правых вингеров у «Канадиенс» достаточно, а проседает линия центров. В прошлом сезоне на этой позиции хорошо смотрелись Ник Сузуки и Шон Монахан, но последний команду давно сменил, и менеджменту «Монреаля» было бы логичнее искать ему достойную замену, а не размениваться на крайних с туманными перспективами. Пускай даже это второй номер драфта.

При хорошем сценарии Лайне станет путеводной звездой «Монреаля». Игрок такого уровня и подобного опыта в Квебеке давно не останавливался. С молодой командой он поделится опытом, добавит импульса и разнообразия в атаке, а конкретно второе звено — где, вероятнее всего, финн и окажется — сделает более боевым. Этот сценарий может привести к продлению контракта — если «Хабс» к тому времени продвинутся дальше, как и планируют, а не останутся стоять на прежнем месте, глядя в спину возродившемуся и удаляющемуся Лайне.

Екатерина Василевич