Овечкину — 39! Великая погоня за рекордом Гретцки продолжается

Сегодня день рождения у главной звезды российского хоккея.

Карьера Овечкина уже давным-давно не нуждается в пересказе. За плечами Александра Великого множество индивидуальных наград, медали чемпионатов мира и Кубок Стэнли. Словом, Ови знают даже те, кто хоккеем вообще не увлекается. Но даже в такой триумфальной карьере хоккеист всегда находил новые вызовы. И очередной рубеж должен покориться совсем скоро. В грядущем сезоне Александр Овечкин продолжит погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Сейчас Ови осталось забросить 42 шайбы.

Александр Овечкин. Фото Пресс-служба FONBET

Перестройка в «Вашингтоне»

Удастся ли Овечкину побить рекорд? Однозначно да! Сделает ли он это в ближайшем сезоне? Узнаем по ходу регулярки, но в межсезонье «Вашингтон» был одним из самых активных на рынке игроков. «Столичные» подписали контракты с целым рядом новичков: в команде новый вратарь из «Вегаса» — Логан Томпсон, защитники Джейкоб Чикран (Оттава) и Мэтт Рой (Лос-Анджелес), нападающие Пьер-Люк Дюбуа (Лос-Анджелес), Брэндон Дюхэйм (Миннесота), Тэйлор Рэддиш (Чикаго) и Эндрю Манджипане (Калгари).

Сам Овечкин не раз говорил, что ему важна конкурентоспособность команды, и на бумаге «Вашингтон» стал гораздо сильнее. Сайт DailyFaceoff прогнозирует новичкам второе звено (за исключением Рэддиша и Дюхэйма, они будут в боттом-6), а значит, будут изменения и в спецбригадах.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Что делал Овечкин летом?

Александр приехал в Москву под конец мая, где сразу же принял участие в акции «Вопрос мечты». Каждый желающий мог задать Овечкину вопрос на специальном сайте, а лучшие из них вошли в выпуск передачи «Это хоккей, брат!».

В июле Александр принял участие в Матче года между игроками НХЛ и КХЛ, организатором которого стали Михаил Сергачев и Артемий Панарин. Этот матч стал первым мероприятием, в котором сотрудничали два благотворительных фонда «ДоброFON» и «Пари и побеждай». В этом матче Александр открыл счет мощным кистевым броском на первой же минуте игры, а сам матч закончился со счетом 8:8. Все средства, собранные с продажи билетов, были отправлены на благотворительные цели, а Овечкин, Сергачев и Панарин от лица фондов направили 10 000 000 рублей.

Матч года между игроками НХЛ и КХЛ.

В августе Овечкин помпезно провел финал ежегодного турнира OviCup, где снова вышел на лед со своим сыном, а чуть ранее дал душевное интервью блогеру Амирану Сардарову, где обсудил любовь к пиву у хоккеистов и семейные ценности.

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И это лишь малая часть плодотворного сотрудничества. Например, кто в хоккейных репортажах не слышал фразу «Офис Овечкина?».

«Офис Овечкина» — место работы главного хоккейного босса!

Теперь это высказывание означает не только позицию на хоккейной площадке, откуда Ови забросил львиную долю своих шайб. Отныне «Офис Овечкина» — это еще и тематическая площадка в московском бизнес-центре, где собраны уникальные артефакты, связанные с жизнью хоккеиста: памятные фотографии, клюшки и главные награды в карьере. С 30 августа по 17 сентября каждый желающий мог поработать за столом хоккейного босса и провести время с пользой.

Офис Александра Овечкина. Фото Пресс-служба FONBET

Главной фишкой проекта стала интеграция FONBET с HH.ru, где были опубликованы вакансии для работы в команде Овечкина. Всего откликнулось 1129 человек, а хоккеист лично провел встречу с кандидатами и отобрал специалистов, которые работали в офисе несколько недель. Пожалуй, это первый подобный кейс в мировом хоккее.

Кроме развлекательной нагрузки проект поднял важный социальный вопрос из мира спорта: «Что делать атлету после завершения карьеры?» Образование и разностороннее развитие вне спорта — это те качества, которым нужно уделять внимание уже по ходу карьеры, резюмировал Овечкин. Такие важные тезисы преподносятся аудитории с юмористической окраской в очередном совместном проекте с FONBET — «Ови меняет профессию». Великий хоккеист примерил на себя роли актера и барбера. Перевоплощения Овечкина оформлены в классные ролики. Одним словом, приятно смотреть на Овечкина в разных жизненных ситуациях.

Открытие офиса Александра Овечкина. Фото Пресс-служба FONBET

Как Овечкин проведет новый сезон? Ваши прогнозы!

Новый сезон НХЛ стартует совсем скоро — 4 октября. К старту сезона на сайте «Великая погоня» можно будет сделать прогноз, какие снайперские успехи ждут Ови в грядущей регулярке. Коэффициент на то, что в конце сезона Александр Михайлович вновь поднимет Кубок Стэнли над головой, составляет 67. Фаворитом у букмекеров является «Эдмонтон» — на него предлагают коэффициент 8.

Делают свои прогнозы на новый сезон Овечкина и заокеанские журналисты. Официальный сайт НХЛ предположил, что Ови в новом сезоне наберет порядка 70 очков. Цифра вполне реальная, учитывая, что в прошлой регулярке нападающий набрал 65 (31+34) баллов. Главное, чтобы большая часть складывалась из заброшенных шайб. Болельщикам по всему миру остается только дождаться старта нового сезона в НХЛ и верить, что перестройка «Кэпиталз» поможет Овечкину побить рекорд Гретцки. Великая погоня продолжается!

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