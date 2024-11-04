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«Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным». В США в восторге от игры Овечкина и Панарина

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Егор Сергеев
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Александр Овечкин празднует гол в ворота «Каролины».
Фото James Guillory-Imagn Images, USA Today Sports
А также от российских вратарей.

Минувшая ночь прошла очень результативно для отечественных хоккеистов в НХЛ. Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Коламбуса» и сократил отрыв от Уэйна Гретцки до 35 шайб. Дубль Артемия Панарина принес победу «Рейнджерс» над «Айлендерс». Никита Кучеров в составе «Тампы» набрал два очка (1+1) в матче против «Виннипега» и стал первым из россиян, у кого 10 голов в нынешнем сезоне. Что о достижениях наших спортсменах пишет североамериканская пресса?

The Hockey News: «У Овечкина появилась прыть»

«В прошлом сезоне Алексу Овечкину потребовалось немало времени, чтобы набрать очки. В этом году все по-другому: у него пять голов в девяти играх. «Пустые ворота, понимаете?» — пошутил Овечкин, намекая на тех, кто утверждает, что он догоняет рекорд Уэйна Гретцки только благодаря легким голам.

Овечкин забросил четыре шайбы в последних трех играх, ни одна из них не была заброшена в пустые ворота... Если говорить о том, что действительно работает на Алекса, то это легко заметить: у капитана появилась прыть. Он двигает ногами и попадает в открытые зоны, а самое главное — он выглядит здоровым и находится в отличной форме.

Овечкин также грамотно распоряжается шайбой, знает, когда отдать пас, а когда бросить, а еще он отлично взаимодействует с партнерами по звену Протасом и Диланом Строумом. Ему не нужны пустые ворота или преимущество в счете, и это приносит свои плоды».

NHLTradeTalk: «Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным»

«С началом ноября Овечкин уверенно заявляет о себе как о человеке с миссией вписать свое имя в список лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Удивительно, насколько он настроен на этот сезон после прошедшего, который заставил некоторых болельщиков усомниться в том, что Александр сможет достичь рекорда Великого. Теперь это кажется почти неизбежным с тем темпом, выбранным Овечкиным.

Болельщики наблюдают за винтажным Ови, который, кажется, готов побить священный рекорд Гретцки в этом сезоне. Его бомбардирское мастерство продолжает удивлять, доказывая, что возраст для одного из величайших игроков — это всего лишь цифра».

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин против защитника &laquo;Каролины&raquo; Джейкоба Слэвина. 34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл

RMNB: «Плевать, Ови забил»

«Кэпиталз» не отдохнули, много путешествовали и играли против свежей и сильной команды. Не нужно быть гением, чтобы понять — поражение было ожидаемым... «Вашингтону» потребовалось несколько попыток, чтобы понять: возможно, им стоит поставить Алекса Овечкина на точку и кормить его одиночными бросками во время игры в большинстве. В конце концов, у них получилось. Да, «Кэпиталз» ожидаемо проиграл. Но плевать — Овечкин забил, и это уже хорошо».

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин против защитника &laquo;Каролины&raquo; Джейкоба Слэвина. 34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл

NYRangersInsider: «Панарин продолжает наводить ужас на соперников»

«Артемий Панарин набрал 799 очков за всю свою карьеру в НХЛ и, скорее всего, наберет 800 очков в следующей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» — против «Баффало Сейбрз» в четверг, 7 ноября. Когда он достигнет этой отметки, Артемий войдет в десятку самых быстрых недрафтованных игроков, когда-либо делавших это.

С момента своего прибытия в НХЛ Панарин продолжает наводить ужас на льду, будь то в «Чикаго», «Коламбусе» или его нынешнем клубе «Нью-Йорк Рейнджерс».

NHL: «Из России с перчаткой»

Официальный сайт НХЛ обыграл известное выражение From Russia with love («Из России с любовью»), превратив его в «Из России с перчаткой». Конечно же, в честь российских вратарей — Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина, творивших ночью чудеса на льду.

«Вратарям обеих команд приходится совершать большие сейвы. Это происходит каждый вечер. Но качество моментов, я думаю, в предыдущих играх было выше. Пришлось ли Шестеркину сделать несколько сейвов? Да. Он был хорош? Да. Но не так, как в трех из последних четырех матчей, где, как мне показалось, была просто односторонняя игра. Я чувствовал, что мы бьем и бьем. Да, нас тоже иногда бьют, но в целом я считаю, что игра была намного лучше», — приводит сайт НХЛ слова тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Каролина 10 8 2 16
3 Вашингтон 11 8 3 16
4 Нью-Джерси 14 7 7 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 11 4 7 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 12 6 6 15
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Эдмонтон 12 6 6 13
5 Калгари 12 6 6 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
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Каролина – Вашингтон
 4 : 2
4.11 01:00
Бостон – Сиэтл
 2 : 0
4.11 02:00
Миннесота – Торонто
 2 : 1 ОТ
4.11 04:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 4
4.11 04:00
Анахайм – Чикаго
 2 : 4
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