«Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным». В США в восторге от игры Овечкина и Панарина
Минувшая ночь прошла очень результативно для отечественных хоккеистов в НХЛ. Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Коламбуса» и сократил отрыв от Уэйна Гретцки до 35 шайб. Дубль Артемия Панарина принес победу «Рейнджерс» над «Айлендерс». Никита Кучеров в составе «Тампы» набрал два очка (1+1) в матче против «Виннипега» и стал первым из россиян, у кого 10 голов в нынешнем сезоне. Что о достижениях наших спортсменах пишет североамериканская пресса?
The Hockey News: «У Овечкина появилась прыть»
«В прошлом сезоне Алексу Овечкину потребовалось немало времени, чтобы набрать очки. В этом году все по-другому: у него пять голов в девяти играх. «Пустые ворота, понимаете?» — пошутил Овечкин, намекая на тех, кто утверждает, что он догоняет рекорд Уэйна Гретцки только благодаря легким голам.
Овечкин забросил четыре шайбы в последних трех играх, ни одна из них не была заброшена в пустые ворота... Если говорить о том, что действительно работает на Алекса, то это легко заметить: у капитана появилась прыть. Он двигает ногами и попадает в открытые зоны, а самое главное — он выглядит здоровым и находится в отличной форме.
Овечкин также грамотно распоряжается шайбой, знает, когда отдать пас, а когда бросить, а еще он отлично взаимодействует с партнерами по звену Протасом и Диланом Строумом. Ему не нужны пустые ворота или преимущество в счете, и это приносит свои плоды».
NHLTradeTalk: «Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным»
«С началом ноября Овечкин уверенно заявляет о себе как о человеке с миссией вписать свое имя в список лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Удивительно, насколько он настроен на этот сезон после прошедшего, который заставил некоторых болельщиков усомниться в том, что Александр сможет достичь рекорда Великого. Теперь это кажется почти неизбежным с тем темпом, выбранным Овечкиным.
Болельщики наблюдают за винтажным Ови, который, кажется, готов побить священный рекорд Гретцки в этом сезоне. Его бомбардирское мастерство продолжает удивлять, доказывая, что возраст для одного из величайших игроков — это всего лишь цифра».
RMNB: «Плевать, Ови забил»
«Кэпиталз» не отдохнули, много путешествовали и играли против свежей и сильной команды. Не нужно быть гением, чтобы понять — поражение было ожидаемым... «Вашингтону» потребовалось несколько попыток, чтобы понять: возможно, им стоит поставить Алекса Овечкина на точку и кормить его одиночными бросками во время игры в большинстве. В конце концов, у них получилось. Да, «Кэпиталз» ожидаемо проиграл. Но плевать — Овечкин забил, и это уже хорошо».
NYRangersInsider: «Панарин продолжает наводить ужас на соперников»
«Артемий Панарин набрал 799 очков за всю свою карьеру в НХЛ и, скорее всего, наберет 800 очков в следующей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» — против «Баффало Сейбрз» в четверг, 7 ноября. Когда он достигнет этой отметки, Артемий войдет в десятку самых быстрых недрафтованных игроков, когда-либо делавших это.
С момента своего прибытия в НХЛ Панарин продолжает наводить ужас на льду, будь то в «Чикаго», «Коламбусе» или его нынешнем клубе «Нью-Йорк Рейнджерс».
NHL: «Из России с перчаткой»
Официальный сайт НХЛ обыграл известное выражение From Russia with love («Из России с любовью»), превратив его в «Из России с перчаткой». Конечно же, в честь российских вратарей — Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина, творивших ночью чудеса на льду.
«Вратарям обеих команд приходится совершать большие сейвы. Это происходит каждый вечер. Но качество моментов, я думаю, в предыдущих играх было выше. Пришлось ли Шестеркину сделать несколько сейвов? Да. Он был хорош? Да. Но не так, как в трех из последних четырех матчей, где, как мне показалось, была просто односторонняя игра. Я чувствовал, что мы бьем и бьем. Да, нас тоже иногда бьют, но в целом я считаю, что игра была намного лучше», — приводит сайт НХЛ слова тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|3
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|4
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Эдмонтон
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|11
|4
|7
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|4.11
|01:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|4.11
|01:00
|
Бостон – Сиэтл
|2 : 0
|4.11
|02:00
|
Миннесота – Торонто
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Эдмонтон
|2 : 4
|4.11
|04:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 4