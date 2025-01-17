Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме гостевого матча с «Оттавой» (1:0 ОТ) и прославил проводившего всего десятую игру в НХЛ Лееви Мерилайнена. 22-летний финн оказался рекордным 179-м голкипером, пропустившим от российского форварда в регулярных чемпионатах. Овечкин вышел на чистое первое место по этому показателю, оставив позади Яромира Ягра.
177 вратарей огорчил замыкающий тройку лидеров Патрик Марло. Из действующих игроков в топ-10 присутствуют Сидни Кросби (в одном вратаре от результата Уэйна Гретцки), Стивен Стэмкос и Евгений Малкин.
Самым любимым из 179 клиентов Овечкина остается Марк-Андре Флери, пропустивший от многолетнего оппонента 28 шайб.
Более 20 раз Ови забивал Хенрику Лундквисту, Кари Лехтонену и Кэри Прайсу, а из россиян от него чаще всего страдал Сергей Бобровский (11 раз).
Заодно оказался под вопросом и еще один давний рекорд Ягра. Овечкин принес «Вашингтону» 134-ю победу и вплотную подобрался к чеху по количеству решающих шайб.
Преследователей среди действующих игроков не видно. Сидни Кросби занимает 16-е место (93 победных), Стивен Стэмкос — 25-й (89), Евгений Малкин — 31-й (85).
В столице Канады капитан «Вашингтона» продолжил свою Великую погоню за Уэйном Гретцки. Теперь разница между двумя величайшими снайперами в истории составляет всего 20 шайб — на одну меньше, чем количество голов Овечкина в сезоне-2024/25.
Ови в 27-й раз в карьере досрочно завершил дополнительную пятиминутку и обновил собственный рекорд по голам в овертаймах. Отрыв от Сидни Кросби в данной номинации увеличился до пяти шайб, от замыкающего тройку Брэда Маршана — до шести.
В топ-10 присутствует и еще одна российская фамилия. На счету Ильи Ковальчука 17 голов в овертаймах (столько же у Леона Драйзайтля, на один меньше — у Коннора Макдэвида).
Любопытно, что шайба в ворота Мерилайнена стала также и первой в матче. По этому показателю Овечкину тоже давно нет равных в НХЛ. Александр Великий открывал счет 147 раз.
Для сравнения: Яромир Ягр зажигал на табло первую единицу в 135 играх, Бретт Халл — в 131, а великий Уэйн Гретцки — только лишь в 85 (36-е место в истории).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|7
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 4
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 5