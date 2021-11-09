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Суперсезон Овечкина продолжается: догнал Халла, отметил ассистентский юбилей и обогнал Ковалева

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 12:55
Александр Овечкин (слева). Фото Geoff Burke, USA Today Sports Лучшие снайперы в истории НХЛ. Лидеры НХЛ по голам за одну команду. Первые 12 матчей Александра Овечкина в сезоне. Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22. Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Александр Овечкин (слева). Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Теги:
Новые достижения легендарного капитана «Вашингтона».

В матче против «Баффало» (5:3) Александр Овечкин набрал три очка, забив гол, который оказался для него 11-м в нынешнем сезоне.

Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Баффало&raquo;. Овечкин привез гол в свои ворота, а потом догнал американскую легенду

36-летний форвард забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и догнал в историческом списке снайперов лучшего из представителей США — Бретта Халла. Впереди капитана «Вашингтона» остаются лишь три легенды хоккея — чех Яромир Ягр (до него всего 25 голов) и канадцы Горди Хоу (60) и Уэйн Гретцки (153).

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.


В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».

Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от вечного достижения Александра Великого отделяет 46 точных бросков.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду.
Лидеры НХЛ по голам за одну команду.

Продолжает удивлять бомбардирский темп 36-летнего россиянина.

В 12 матчах сезона Овечкин набрал 21 (11+10) очко, что позволяет ему удерживаться на третьей позиции вслед за супердуэтом Драйзайтль — Макдэвид из «Эдмонтона». Больше (да и то на один балл) в стартовых 12 встречах Ови набирал только в сезоне-2009/10. В остальные же годы он никогда не добирался до 20-очковой отметки раньше 15-го матча.

Первые 12 матчей Александра Овечкина в сезоне.
Первые 12 матчей Александра Овечкина в сезоне.

При этом Овечкин, главным козырем которого в последние годы была игра в большинстве, очень результативно действует и в равных составах.

На данный момент на его счету 14 (8+6) очков при игре «5 на 5» и «4 на 4». Больше — 15 (6+9) — только у Драйзайтля, Макдэвид, кстати, лишь замыкает десятку лучших в лиге с 11 (4+7) баллами.

Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22.
Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22.
Александр Овечкин (№8) после матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Баффало&raquo;. Теперь впереди Овечкина по голам только три легенды. А еще он отметил очередной юбилей

На фоне равенства с Халлом в тень ушло другое значимое достижение Овечкина. Александр стал 93-м хоккеистом и пятым россиянином, которому удалось сделать за карьеру 600 результативных передач. Причем именно юбилейный пас ввел Ови в пятерку лучших наших ассистентов, ведь Алексей Ковалев остановился на отметке 599 передач.

Правда, мечтать о рекорде в данной номинации Александру будет очень сложно, ведь занимающий пока второе место Евгений Малкин ассистировал партнерам 680 раз и продолжает карьеру, хотя и не играет временно из-за травмы.

Зато вопрос попадания в топ-3 (а замыкает его Сергей Зубов) Овечкин при сохранении набранного темпа решит до Олимпиады. А может быть, и до Нового года.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика