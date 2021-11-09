Суперсезон Овечкина продолжается: догнал Халла, отметил ассистентский юбилей и обогнал Ковалева
В матче против «Баффало» (5:3) Александр Овечкин набрал три очка, забив гол, который оказался для него 11-м в нынешнем сезоне.
Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... ? pic.twitter.com/XSMMPnlNqd— NHL (@NHL) November 9, 2021
36-летний форвард забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и догнал в историческом списке снайперов лучшего из представителей США — Бретта Халла. Впереди капитана «Вашингтона» остаются лишь три легенды хоккея — чех Яромир Ягр (до него всего 25 голов) и канадцы Горди Хоу (60) и Уэйн Гретцки (153).
В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».
Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от вечного достижения Александра Великого отделяет 46 точных бросков.
Продолжает удивлять бомбардирский темп 36-летнего россиянина.
В 12 матчах сезона Овечкин набрал 21 (11+10) очко, что позволяет ему удерживаться на третьей позиции вслед за супердуэтом Драйзайтль — Макдэвид из «Эдмонтона». Больше (да и то на один балл) в стартовых 12 встречах Ови набирал только в сезоне-2009/10. В остальные же годы он никогда не добирался до 20-очковой отметки раньше 15-го матча.
При этом Овечкин, главным козырем которого в последние годы была игра в большинстве, очень результативно действует и в равных составах.
На данный момент на его счету 14 (8+6) очков при игре «5 на 5» и «4 на 4». Больше — 15 (6+9) — только у Драйзайтля, Макдэвид, кстати, лишь замыкает десятку лучших в лиге с 11 (4+7) баллами.
На фоне равенства с Халлом в тень ушло другое значимое достижение Овечкина. Александр стал 93-м хоккеистом и пятым россиянином, которому удалось сделать за карьеру 600 результативных передач. Причем именно юбилейный пас ввел Ови в пятерку лучших наших ассистентов, ведь Алексей Ковалев остановился на отметке 599 передач.
Правда, мечтать о рекорде в данной номинации Александру будет очень сложно, ведь занимающий пока второе место Евгений Малкин ассистировал партнерам 680 раз и продолжает карьеру, хотя и не играет временно из-за травмы.
Зато вопрос попадания в топ-3 (а замыкает его Сергей Зубов) Овечкин при сохранении набранного темпа решит до Олимпиады. А может быть, и до Нового года.
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