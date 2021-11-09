Суперсезон Овечкина продолжается: догнал Халла, отметил ассистентский юбилей и обогнал Ковалева

Новые достижения легендарного капитана «Вашингтона».

В матче против «Баффало» (5:3) Александр Овечкин набрал три очка, забив гол, который оказался для него 11-м в нынешнем сезоне.

Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... ? pic.twitter.com/XSMMPnlNqd — NHL (@NHL) November 9, 2021

36-летний форвард забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и догнал в историческом списке снайперов лучшего из представителей США — Бретта Халла. Впереди капитана «Вашингтона» остаются лишь три легенды хоккея — чех Яромир Ягр (до него всего 25 голов) и канадцы Горди Хоу (60) и Уэйн Гретцки (153).

Лучшие снайперы в истории НХЛ.



В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона».

Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от вечного достижения Александра Великого отделяет 46 точных бросков.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду.

Продолжает удивлять бомбардирский темп 36-летнего россиянина.

В 12 матчах сезона Овечкин набрал 21 (11+10) очко, что позволяет ему удерживаться на третьей позиции вслед за супердуэтом Драйзайтль — Макдэвид из «Эдмонтона». Больше (да и то на один балл) в стартовых 12 встречах Ови набирал только в сезоне-2009/10. В остальные же годы он никогда не добирался до 20-очковой отметки раньше 15-го матча.

Первые 12 матчей Александра Овечкина в сезоне.

При этом Овечкин, главным козырем которого в последние годы была игра в большинстве, очень результативно действует и в равных составах.

На данный момент на его счету 14 (8+6) очков при игре «5 на 5» и «4 на 4». Больше — 15 (6+9) — только у Драйзайтля, Макдэвид, кстати, лишь замыкает десятку лучших в лиге с 11 (4+7) баллами.

Лидеры по очкам в равных составах в сезоне-2021/22.

На фоне равенства с Халлом в тень ушло другое значимое достижение Овечкина. Александр стал 93-м хоккеистом и пятым россиянином, которому удалось сделать за карьеру 600 результативных передач. Причем именно юбилейный пас ввел Ови в пятерку лучших наших ассистентов, ведь Алексей Ковалев остановился на отметке 599 передач.

Правда, мечтать о рекорде в данной номинации Александру будет очень сложно, ведь занимающий пока второе место Евгений Малкин ассистировал партнерам 680 раз и продолжает карьеру, хотя и не играет временно из-за травмы.

Зато вопрос попадания в топ-3 (а замыкает его Сергей Зубов) Овечкин при сохранении набранного темпа решит до Олимпиады. А может быть, и до Нового года.