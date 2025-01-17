Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:30

Овечкин — автор «величайшего достижения на льду». Россиянина отметили в США победой в крутой номинации

Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр справится?

Александр Овечкин продолжает штурмовать высоты в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» весь сезон-2024/25 преследует «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру. Очевидно, что Овечкина ждет много наград по итогам этого сезона, и одну виртуальную награду российский форвард получил уже сейчас.

Александр Овечкин и&nbsp;Артем Дзюба. Счетчик Дзюбы. Почему он вызывает улыбку у Овечкина. Колонка Казакова

«Премия Вышинского»

Американское издание ESPN отметило успехи Овечкина в своей традиционной рубрике «Премия Вышинского», где известный журналист Грег Вышинский подводит итоги первой половины сезона. Овечкин был признан победителем в номинации «Величайшее достижение на льду».

Обозреватель объяснил свой выбор так: «В настоящий момент (статья опубликована 16 января. — Прим. «СЭ») Овечкин забросил 873 шайбы за карьеру, из них 20 в 27 играх этого сезона — беспрецедентное достижение для 39-летнего игрока. Этот сезон стал для него 20-м подряд, в котором он забрасывает не менее 20 шайб. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу, который добивался такого результата на протяжении 22 сезонов. Если Овечкин продолжит забивать в нынешнем темпе, он может превзойти рекорд Гретцки уже к концу марта. И это с учетом того, что в текущем сезоне он пропустил значительное время из-за травмы».

Также Вышинский отметил, что Александр в невероятной форме: «Овечкин демонстрирует невероятные результаты даже по меркам самого себя. Его 17 голов в первых 20 играх сезона стали лучшим стартом в его карьере. Он превратил погоню за рекордом Гретцки в настоящий спринт на финишной прямой».

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Кого еще отметили в ESPN?

Хотя Овечкин — один из самых ярких игроков в рейтинге Вышинского, компания у него тоже подобралась отличная. Так, журналист ESPN назвал самым ценным игроком этой части сезона Леона Драйзайтля — по состоянию на 16 января немец из «Эдмонтона» занимает первое место в таблице снайперов (31) и второе — в таблице бомбардиров (65). Кстати, Грег намекнул, что планировал отдать победу в номинации Кириллу Капризову, но тому помешала травма.

Лучшим клубом Вышинский назвал «Виннипег» — лидера Западной конференции. При этом журналист отметил, что мог наградить и «Кэпиталс», но уважил «Джетс» за лучший старт в истории.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера

ESPN также назвали худших. Так, наименее ценным игроком признали Джеффа Скиннера из «Эдмонтона», а худшим клубом — «Нэшвилл» из подвала Западной конференции.

Александр Овечкин в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Вашингтон», на его счету 20 заброшенных шайб и 12 голевых передач.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Популярное видео
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин стал лауреатом в номинации «Величайшее достижение на льду» от ESPN
Карбери — об Овечкине: «Пропустить месяц и вернуться в строй в 39 лет — такое легче сказать, чем сделать»
Овечкин: «Сейчас уже намного комфортнее себя чувствую»
Овечкин оценил первую игру в одном звене с новым центральным нападающим
Величкин: «Малкин более умный и тонкий хоккеист, чем Овечкин»
В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в начале апреля
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Неудержимый Дорофеев! Оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и гонится за Овечкиным и Кучеровым
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 44 28 16 59
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 - : -
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 - : -
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 - : -
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 - : -
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 - : -
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 - : -
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
 - : -
17.01 04:00
Даллас – Монреаль
 - : -
17.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
17.01 05:00
Юта – Рейнджерс
- : -
17.01 05:30
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
17.01 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости