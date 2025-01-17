Овечкин — автор «величайшего достижения на льду». Россиянина отметили в США победой в крутой номинации
Александр Овечкин продолжает штурмовать высоты в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» весь сезон-2024/25 преследует «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру. Очевидно, что Овечкина ждет много наград по итогам этого сезона, и одну виртуальную награду российский форвард получил уже сейчас.
«Премия Вышинского»
Американское издание ESPN отметило успехи Овечкина в своей традиционной рубрике «Премия Вышинского», где известный журналист Грег Вышинский подводит итоги первой половины сезона. Овечкин был признан победителем в номинации «Величайшее достижение на льду».
Обозреватель объяснил свой выбор так: «В настоящий момент (статья опубликована 16 января. — Прим. «СЭ») Овечкин забросил 873 шайбы за карьеру, из них 20 в 27 играх этого сезона — беспрецедентное достижение для 39-летнего игрока. Этот сезон стал для него 20-м подряд, в котором он забрасывает не менее 20 шайб. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу, который добивался такого результата на протяжении 22 сезонов. Если Овечкин продолжит забивать в нынешнем темпе, он может превзойти рекорд Гретцки уже к концу марта. И это с учетом того, что в текущем сезоне он пропустил значительное время из-за травмы».
Также Вышинский отметил, что Александр в невероятной форме: «Овечкин демонстрирует невероятные результаты даже по меркам самого себя. Его 17 голов в первых 20 играх сезона стали лучшим стартом в его карьере. Он превратил погоню за рекордом Гретцки в настоящий спринт на финишной прямой».
Кого еще отметили в ESPN?
Хотя Овечкин — один из самых ярких игроков в рейтинге Вышинского, компания у него тоже подобралась отличная. Так, журналист ESPN назвал самым ценным игроком этой части сезона Леона Драйзайтля — по состоянию на 16 января немец из «Эдмонтона» занимает первое место в таблице снайперов (31) и второе — в таблице бомбардиров (65). Кстати, Грег намекнул, что планировал отдать победу в номинации Кириллу Капризову, но тому помешала травма.
Лучшим клубом Вышинский назвал «Виннипег» — лидера Западной конференции. При этом журналист отметил, что мог наградить и «Кэпиталс», но уважил «Джетс» за лучший старт в истории.
ESPN также назвали худших. Так, наименее ценным игроком признали Джеффа Скиннера из «Эдмонтона», а худшим клубом — «Нэшвилл» из подвала Западной конференции.
Александр Овечкин в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Вашингтон», на его счету 20 заброшенных шайб и 12 голевых передач.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|- : -
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|- : -
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|- : -
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -