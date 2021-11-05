Овечкин обошел еще двух великих в списке лучших бомбардиров и установил личный рекорд

18 очков в 10 первых матчах сезона — новое достижение Александра. Теперь Ови — 29-й бомбардир в истории НХЛ.

В гостевом матче против «Флориды» Александр Овечкин набрал три очка, забив гол и сделав две результативные передачи. Российский форвард поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, превзойдя (пока за счет большего количества голов) Дэйва Андрейчака и Дениса Савара. От занимающего 28-е место Матса Сундина капитана «Вашингтона» отделяет 11 результативных баллов, от третьего европейского бомбардира в истории Яри Курри — 60 очков.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал уже 18 (10+8) очков. На данный момент российский форвард занимает третье место в списке бомбардиров, уступая только дуэту лидеров «Эдмонтона» — Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду. 18 баллов в 10 стартовых встречах — новый личный рекорд Александра. Более того, на данном отрезке он никогда не забрасывал больше 10 шайб (столько же было в сезонах — 2013/14 и 2017/18) и не делал больше восьми передач (столько же было в сезонах — 2009/10 и 2020/21).

Первые 10 матчей Александра Овечкина в сезоне.

В главной снайперской гонке НХЛ капитан «Вашингтона» до минимума сократил отставание от Бретта Халла. Уже следующий точный бросок позволит Овечкину сравняться с четвертым снайпером в истории. От рекорда Европы, который принадлежит Яромиру Ягру, Овечкин отстает всего на 26 шайб, от лучшего результата в истории лиги, установленного Уэйном Гретцки, — на 154.