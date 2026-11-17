«Овечкин отправил меня в фарм». Финн рассказал, как лишился места в «Вашингтоне» из-за плохих пасов Александру
Чемпион мира в составе сборной Финляндии Сами Леписто пошутил, что Александр Овечкин помешал его карьере в «Вашингтоне». По словам бывшего защитника, он мог бы дольше задержаться в НХЛ, если бы чаще отдавал передачи российскому нападающему.
«На сто процентов, Овечкин отправил меня в фарм»
Историю про Овечкина 42-летний финн вспомнил в подкасте Spittin' Chiclets, известном своим специфическим юмором. Леписто выступал за «Вашингтон» в сезонах-2007/08 и -2008/09, но закрепиться в основной команде не смог. За два года защитник провел за «Кэпиталз» всего 14 матчей, большую часть времени выступая в АХЛ за «Херши».
В подкасте финн вспомнил свою последнюю игру за столичный клуб против «Каролины» 7 декабря 2008 года. По его словам, он неплохо провел встречу, получал игровое время даже в большинстве, но одна деталь могла испортить отношения с главной звездой команды.
«Жалею, что не отдавал Овечкину больше передач. Наверное, тогда я бы дольше задержался в «Вашингтоне». Помню свой последний матч в Каролине. Я играл в верхних звеньях и получал довольно много игрового времени. Выходил в большинстве», — рассказал Леписто.
Затем финн описал разговор с Александром на скамейке запасных.
«Мы выходили из зоны, и я отдал передачу Виктору Козлову. Потом мы отправились на скамейку, и Овечкин сказал: «Отдавай мне шайбу, отдавай мне шайбу». Я ответил: «Хорошо, извини». В следующей смене я снова не стал ему пасовать. Вместо этого отдал шайбу Бэкстрему или кому-то еще», — вспомнил защитник.
По версии Леписто, после этого матча его отправили обратно в фарм-клуб, откуда больше не вызывали. Финн даже назвал Овечкина непосредственной причиной своего исчезновения из основного состава.
«На сто процентов, Овечкин отправил меня в фарм, потому что после этого меня ни разу не вызывали обратно. Хотя у нас был, например, Брайан Хелмер, которому тогда было лет 70. Его вызвали. Вызывали всех подряд. Хелмс — замечательный парень, но я больше не сыграл ни одного матча. И я подумал: «Ну все, это конец. Я не отдавал передачи Овечкину, поэтому меня больше не поднимают в основную команду», — пошутил Леписто.
После «Вашингтона» финн еще играл в НХЛ и КХЛ
За забавной историей стоит вполне конкретная статистика. Последний матч Леписто за «Вашингтон» действительно состоялся 7 декабря 2008 года. Тогда «Каролина» победила со счетом 3:1, а финский защитник завершил встречу с показателем полезности «минус 3» за 20 минут 46 секунд игрового времени. Он находился на льду при всех трех пропущенных шайбах. Сам Овечкин, к слову, нанес в той встрече 11 бросков по воротам.
Поэтому объяснять возвращение Леписто в фарм исключительно нежеланием пасовать Александру оснований нет. К тому же после его ухода из «Вашингтона» карьера в НХЛ не закончилась. Защитник выступал за «Финикс», «Коламбус» и «Чикаго», суммарно проведя в лиге еще 162 матча.
Затем финн перебрался в Европу, где играл за ярославский «Локомотив», пражский «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». В 2011 году он стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Профессиональную карьеру Леписто завершил в 2023-м.
Сам Овечкин, кстати, в упомянутом сезоне забросил 56 шайб и набрал 110 очков, во второй раз выиграв «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и приз Лестера Пирсона. Видимо, с передачами у остальных партнеров по «Вашингтону» проблем не возникало.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|18.11
|03:00
|Филадельфия – Баффало
|- : -
|18.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|18.11
|03:00
|Айлендерс – Коламбус
|- : -
|18.11
|03:30
|Чикаго – Торонто
|- : -
|18.11
|04:00
|Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|18.11
|04:00
|Виннипег – Оттава
|- : -
|18.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|18.11
|06:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|18.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -