«Овечкин отправил меня в фарм». Финн рассказал, как лишился места в «Вашингтоне» из-за плохих пасов Александру

Чемпион мира Сами Леписто вспомнил забавный эпизод.

Чемпион мира в составе сборной Финляндии Сами Леписто пошутил, что Александр Овечкин помешал его карьере в «Вашингтоне». По словам бывшего защитника, он мог бы дольше задержаться в НХЛ, если бы чаще отдавал передачи российскому нападающему.

«На сто процентов, Овечкин отправил меня в фарм»

Историю про Овечкина 42-летний финн вспомнил в подкасте Spittin' Chiclets, известном своим специфическим юмором. Леписто выступал за «Вашингтон» в сезонах-2007/08 и -2008/09, но закрепиться в основной команде не смог. За два года защитник провел за «Кэпиталз» всего 14 матчей, большую часть времени выступая в АХЛ за «Херши».

В подкасте финн вспомнил свою последнюю игру за столичный клуб против «Каролины» 7 декабря 2008 года. По его словам, он неплохо провел встречу, получал игровое время даже в большинстве, но одна деталь могла испортить отношения с главной звездой команды.

«Жалею, что не отдавал Овечкину больше передач. Наверное, тогда я бы дольше задержался в «Вашингтоне». Помню свой последний матч в Каролине. Я играл в верхних звеньях и получал довольно много игрового времени. Выходил в большинстве», — рассказал Леписто.

Затем финн описал разговор с Александром на скамейке запасных.

«Мы выходили из зоны, и я отдал передачу Виктору Козлову. Потом мы отправились на скамейку, и Овечкин сказал: «Отдавай мне шайбу, отдавай мне шайбу». Я ответил: «Хорошо, извини». В следующей смене я снова не стал ему пасовать. Вместо этого отдал шайбу Бэкстрему или кому-то еще», — вспомнил защитник.

По версии Леписто, после этого матча его отправили обратно в фарм-клуб, откуда больше не вызывали. Финн даже назвал Овечкина непосредственной причиной своего исчезновения из основного состава.

«На сто процентов, Овечкин отправил меня в фарм, потому что после этого меня ни разу не вызывали обратно. Хотя у нас был, например, Брайан Хелмер, которому тогда было лет 70. Его вызвали. Вызывали всех подряд. Хелмс — замечательный парень, но я больше не сыграл ни одного матча. И я подумал: «Ну все, это конец. Я не отдавал передачи Овечкину, поэтому меня больше не поднимают в основную команду», — пошутил Леписто.

После «Вашингтона» финн еще играл в НХЛ и КХЛ

За забавной историей стоит вполне конкретная статистика. Последний матч Леписто за «Вашингтон» действительно состоялся 7 декабря 2008 года. Тогда «Каролина» победила со счетом 3:1, а финский защитник завершил встречу с показателем полезности «минус 3» за 20 минут 46 секунд игрового времени. Он находился на льду при всех трех пропущенных шайбах. Сам Овечкин, к слову, нанес в той встрече 11 бросков по воротам.

Поэтому объяснять возвращение Леписто в фарм исключительно нежеланием пасовать Александру оснований нет. К тому же после его ухода из «Вашингтона» карьера в НХЛ не закончилась. Защитник выступал за «Финикс», «Коламбус» и «Чикаго», суммарно проведя в лиге еще 162 матча.

Затем финн перебрался в Европу, где играл за ярославский «Локомотив», пражский «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев». В 2011 году он стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Профессиональную карьеру Леписто завершил в 2023-м.

Сам Овечкин, кстати, в упомянутом сезоне забросил 56 шайб и набрал 110 очков, во второй раз выиграв «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и приз Лестера Пирсона. Видимо, с передачами у остальных партнеров по «Вашингтону» проблем не возникало.