«Овечкин сейчас заведен, это чувствуется». В Америке поражены игрой россиянина после хет-трика «Вегасу»

Капитан «Вашингтона» вновь зажег!

Александр Овечкин в прекрасной форме — капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в матче против «Вегаса» и помог своей команде победить со счетом 5:2. Таким образом, на счету форварда уже 23 очка (13+10) в нынешнем сезоне и 866 шайб за карьеру. Чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки (894), осталось 28 голов.

Более того, россиянин забросил уже 13 раз в регулярном чемпионате и возглавил список лучших снайперов лиги, догнав Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и Сэма Райнхарта из «Флориды». У них на счету столько же голов, но большее число проведенных матчей. Собрали, что думает о второй молодости 39-летнего Овечкина североамериканская пресса.

TradeTalk: «Погоня Овечкина за Гретцки — обязательная к просмотру программа»

«Несмотря на трудности, связанные с возрастом, Овечкин продолжает укреплять свое место в истории. А тот факт, что он тянет за собой «Кэпиталз», делая их конкурентными в начале чемпионата, делает момент еще более особенным.

По ходу сезона кажется неизбежным, что Овечкин обойдет Гретцки. Вопрос только в том, как быстро он это сделает и насколько уйдет в отрыв. Было волнение перед началом регулярки, многие сомневались, что Алекс сможет превзойти рекорд Уэйна в этом году. Хотя Овечкин не успеет завершить дело в 2024-м, трудно представить, что достижение канадца продержится дольше 2025 года.

Одно можно сказать наверняка — погоня Овечкина за рекордами становится обязательной к просмотру программой».

RMNB: «Чувствуется, что Овечкин заведен»

«Алекс Овечкин забросил 11-ю, 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, а также 864-ю, 865-ю и 866-ю в своей карьере. В этой игре он активно действовал на каждом миллиметре площадки. Мы видели его в личном «офисе» в левом круге. Мы видели, как он прорывался через нейтральную зону для быстрого гола. Голод Овечкина по третьей шайбе был очевиден — он кипел на скамейке запасных, после того как упустил опасный момент.

Если отбросить несколько неудачных бросков, «Кэпс» снова смотрелись великолепно. Александр сейчас так заведен, что это чувствуется. При нынешних темпах он собирается обойти Уэйна Гретцки в 4:15 пополудни во вторник».

VHK: «Овечкин — это наказание»

«Помните, как Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли-2018 для своей команды? Он сделал это в матче против «Вегаса», а после все залпом выпили пиво из чаши, празднуя победу. Кажется, он напомнил всем о той судьбоносной серии, оформив хет-трик. Результат? Первая победа «Вашингтона» над «Вегасом» на «Ти-Мобил Арене» в чемпионате.

Конечно, сработал фактор Овечкина. После хет-трика в воскресенье он в 29 голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Вам ничего не поможет, если вы не можете контролировать шайбу. У «Вегаса» было 29 потерь за матч. Когда вы безрассудны, потери станут бичом для вашей команды. А если ваш противник — Овечкин, то он точно накажет вас за это».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (№ 8) блокирует удар форварда «Вегаса» Ивана Барбашева (№ 49) в матче «Вегас» — «Вашингтон» (2:5). Фото Imagn Images, USA Today Sports

The Hockey News: «Овечкин был надежен еще и в обороне»

«Александр Овечкин был неудержим в начале этого сезона, и его яркая полоса продолжилась в Городе грехов. Овечкин попал в сетку в первом периоде, когда его бросок прошел мимо Алекса Пьетранджело и Ильи Самсонова (177-го вратаря, которому он забил), дав «Вашингтону» раннее преимущество в большинстве. Это стало его 315-м очком за карьеру в неравных составах, а также четвертой игрой подряд с результативным действием.

Но капитан на этом не остановился. Его команде требовалась дополнительная страховка в конце второго периода — Овечкин ее дал. Он получил передачу от Мэтта Роя, ворвался в свободную зону и забросил. А хет-трик дооформил голом в пустые ворота.

Александр идет по графику в 58 голов за регулярку, что позволило бы ему обойти Гретцки и забросить 900 шайб в этом сезоне. При этом Овечкин не только был надежен в нападении, но и провел несколько отличных оборонительных действий, включая блок-шот и хорошую игру клюшкой против Ивана Барбашева, предотвратившую решающий гол в начале второго тайма».

Шутки от «Вегаса»

Нет сомнений, что в США все уже привыкли к результативности Ови. Но «Вегас» пошел дальше — и решил подшутить над собой (и заодно над величием Александра) в своих социальных сетях.

«Овечкин, миллион первый гол», — написали в официальном аккаунте «Вегаса». И про миллион второй и миллион третий тоже не забыли.

Реакция от НХЛ

На сайте лиги отличную игру Овечкина тоже не пропустили. НХЛ выпустила текст с заголовком «Hats Off» — каламбуром над хет-триком:

В переводе с английского hats off означаем «снимаем шляпу». Действительно, этого трудно не сделать при виде, в какой форме находится легендарный россиянин.