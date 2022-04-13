Овечкин станет лучшим ветераном в истории НХЛ. Скоро он обойдет по голам великого финна

Осталось всего два гола.

В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтону» осталось провести всего девять матчей, но этого достаточно, чтобы Александру Овечкину покорилась очередная порция различных исторических достижений. На днях российский форвард вышел на второе место в НХЛ по количеству заброшенных за сезон шайб (46) среди игроков в возрасте 36+ и превзошел результат Горди Хоу. Лидером по данному показателю остается Теему Селянне, который в сезоне-2006/07 в возрасте 36 лет забросил 48 шайб. Рекорд знаменитого финна может пасть уже в самое ближайшее время, ведь Овечкину для этого нужно забить всего трижды. Задача вполне выполнимая.

Битва восьмых номеров

С 684 голами Селянне остается лучшим финским снайпером в истории НХЛ, опередив легендарного Яри Курри (601). Овечкин обошел Теему по количеству шайб в регулярных чемпионатах 14 января 2020 года. Тогда в матче против «Каролины» Александр отметился дублем и вышел на чистое 11-е место снайперской гонки. Символично, что в том же году официальный сайт лиги признал капитана «Вашингтона» лучшим игроком, когда-либо выступавшим в НХЛ под восьмым номером. Россиянин в голосовании журналистов набрал 53 очка и обошел Селянне на 14 баллов. Замкнул тройку лидеров экс-форвард «Бостона» Кэм Нили (13).

С игровым номером Теему связана интересная история. В дебютных сезонах за «Виннипег» новичку НХЛ пришлось выступать на спине с цифрой 13. В «Джетс» под восьмым номером играл опытный защитник Рэнди Карлайл, и его авторитет в команде был непоколебим (девять лет в клубе). Селянне дождался окончания карьеры американца, провел под 13-м номером еще один год, а с начала сезона-1994/95 забрал себе любимую «восьмерку». И свой первый и единственный Кубок Стэнли финн выиграл в 2007 году, когда «Анахаймом» руководил именно Карлайл. В том сезоне 36-летний Теему и забросил 48 шайб в регулярном чемпионате (94 очка), а в плей-офф набрал 15 (5+10) баллов.

Теему Селянне. Фото Getty Images

Главного триумфа в карьере Селянне могло не случиться, ведь ранее он мог уже несколько раз завершить карьеру из-за травм. Одним из ключевых моментов для финна мог стать сезон-2003/04, который он на пару с любимым одноклубником Полом Карией провел в амбициозном «Колорадо». Кубковый поход неожиданно обернулся для «Эвеланш» полным провалом, а финн не получил доверия тренерского штаба.

В межсезонье, играя в сквош, Теему повредил мениск на колене, которое его и так давно беспокоило. Врачи сделали все что могли, но левая нога на тот момент могла работать лишь на половину своей силы. В «Колорадо» были недовольны тем, что заплатили 5,8 миллиона долларов за травмированного игрока. Постепенно Селянне перекочевал из первого звена в четвертое, а в одном из матчей второго раунда против «Сан-Хосе» и вовсе остался в запасе. «Эвеланш» проиграли ту серию со счетом 2-4, и сезон для команды был бесславно окончен.

Однако в своей книге форвард в куда более негативном свете отметил другое событие. «Весной 2003-го я сказал себе, что если выиграю домашний чемпионат мира, то завершу карьеру, и это было чистой правдой. Однако если сезон с «Сан-Хосе» был просто разочарованием, то чемпионат мира завершился катастрофой. Мы вели со счетом 5:1 в четвертьфинале против шведов и проиграли 5:6. Это главный кошмар в моей карьере. Полчаса сборная Финляндии показывала невероятный хоккей, но пропустив третью шайбу, запаниковала. Мы допускали нелепые ошибки, а тишина, которая была на арене после каждого гола шведов, нас просто убивала. Эту боль нельзя описать словами. Вся страна была в шоке. Я чувствовал себя предателем и мое сердце было разбито», — писал Селянне.

К счастью, Теему продолжил радовать болельщиков и подарил им еще множество ярких моментов. Даже после победы в Кубке Стэнли он отыграл семь лет, став главным лицом «Анахайма» и первым хоккеистом в истории клуба, чей игровой номер повесили под сводами арены. После того как Теему поднял над головой заветный трофей, он снова всерьез хотел завершить карьеру. В какой-то момент форвард даже не помнил, куда закинул свою хоккейную форму, но при этом арендовал лед в Анахайме и катался для души. В итоге он заключил пари со знакомым вратарем-любителем Джеффом Брауном: если забьет ему хотя бы пять буллитов из десяти, то вернется в хоккей. Разумеется, Теему забил все.

Теему Селянне. Фото Getty Images

Снайперский рекорд и работа с Билялетдиновым

Селянне был важным элементом команды не только на льду, но и вне площадки. Он умел сплотить коллектив даже в самую трудную минуту и старался всегда поддерживать позитивную атмосферу. «Помню, как я отправился вместе с командой на выставочные матчи в Европу. Мы провели 10 дней в Хельсинки и еще несколько в Стокгольме. Я не мог поверить, что мне предстоит путешествовать по Финляндии вместе с Теему Селянне и Саку Койву. Помню, как я наблюдал за ними на их родине. То, как они держались, как вели себя, потрясло меня. Они были королями города, но к любому человеку относились словно к старому другу. Если вы хотели поговорить с Теему о своем доме, о своей любительской команде, то он никогда не отворачивался и всегда проявлял заинтересованность в истории! Они с Саку умели заставить людей, находящихся рядом с ними, почувствовать себя важными и общались со всеми без тени зазнайства», — вспоминал бывший форвард «Анахайма» Эндрю Гордон.

В НХЛ у Теему немало рекордов, но один из них вполне может оказаться вечным. В далеком 1993-м Селянне выдал сумасшедший дебютный сезон и забил 76 голов. Он не только побил рекорд легендарного снайпера Майка Босси, забросившего в дебютном регулярном чемпионате (1977/78) 52 шайбы, но при этом набрал 132 очка. Снайперское достижение Босси финн превзошел в матче против «Квебека», в котором оформил хет-трик. Встреча была прервана почти на полчаса. Во время праздничной церемонии на площадку выехал автомобиль для молодого игрока, а владелец «Джетс» вручил Селянне золотую клюшку. Интересно, что в тот день у «Виннипега» заболел главный тренер Джон Пэддок, и его обязанности перешли к помощнику из Финляндии Алпо Супонену. Пожалуй, лучшего момента для рекорда было не найти.

Звание главного снайпера той регулярки разделили между собой Селянне и Александр Могильный, который зажигал в «Баффало» и проводил свой лучший сезон в НХЛ. «В тот самый рекордный год, когда Селянне забил 76 голов, я ездил с командой и видел все его шайбы — залетало буквально все! В последнем матче чемпионата «Виннипег» играл дома с «Эдмонтоном». Могильный уже сыграл за «Баффало», где матч завершился раньше. Оба забросили по 76 шайб, но у Селянне впереди был целый период. Со льда он почти не уходил, партнеры играли только на него, четырежды Теему выскакивал на вратаря, но так и не забил. А в раздевалке с досады бросил шлем в душевую и расколол его», — рассказывал известный эксперт Игорь Куперман, который много лет работал в руководящем штабе «Джетс». Теему провел на семь матчей больше Могильного и нанес на 27 бросков больше.

Интересно, что за свою карьеру Селянне успел поработать с Борисом Майоровым и Зинэтулой Билялетдиновым. Майоров возглавил «Йокерит» в тот год, когда Теему по-настоящему дебютировал в финской лиге и стал ее лучшим снайпером, а Билялетдинов в 1993-м вошел в тренерский штаб «Виннипега». Для российских болельщиков Селянне навсегда останется злым гением. Восемь лет назад на Олимпиаде в Сочи Финляндия обыграла Россию в четвертьфинале (3:1), и именно Теему забил победный гол. При этом почти в 44 года он был лучшим хоккеистом команды, а также заслуженно получил звание самого ценного игрока турнира. В Сочи форвард набрал 6 (4+2) очков и завоевал свою четвертую олимпийскую медаль в карьере (серебро и три бронзы).

Селянне был выдающимся спортсменом. Когда он прощался с хоккеем, болельщики устроили ему овации практически на каждой арене НХЛ. Свой заключительный матч в регулярном чемпионате Теему сыграл против «Колорадо». Его символично назвали первой, второй и третьей звездой встречи. Раздав все свои клюшки зрителям, Селянне принял поздравления от хоккеистов соперника, а после сделал круг почета в обнимку с голкипером «Эвеланш» Жан-Себастьян Жигером, с которым выигрывал Кубок Стэнли в составе «Дакс».

«Нет книги, в которой четко сказано, как и когда нужно уходить. Возможно, тот год, когда «Анахайм» выиграл Кубок Стэнли, был идеальным моментом для меня. В том, как уходил Рэй Бурк в 2001-м, было нечто особенное. Но я знаю много гонщиков, футболистов, которые жалели о том, что завершили карьеру слишком рано. Люди редко говорят о том, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон» в начале 2000-х, но от этого он не перестал быть баскетбольным богом. Худшее, что может случиться, — это жалеть об уходе, когда у тебя еще есть силы играть», — не раз повторял Селянне. Наряду с Яромиром Ягром и Александром Овечкиным финн входит в тройку лучших европейских снайперов в истории НХЛ, а прекрасная карьера Теему подтверждает, что жалеть ему точно не о чем.